Ratingens A-Junioren mit Heimspiel am Tag des Jugendfußballs Die U19 von 04/19 hat das Finale des Düsseldorfer Kreispokals erreicht.

Die A-Junioren von Ratingen 04/19 haben sich ein ganz besonderes Heimspiel gesichert: Durch ihren 3:1-Erfolg im Halbfinale des Kreispokals gegen den SV Wersten haben sie das Finale erreicht, das stets am „Tag des Jugendfußballs“ ausgespielt wird – der im Mai 2023 in Ratingen stattfindet. Dann hoffen Trainer Dominic Geier und Reinhold Mauermann von der Jugendleitung, dass ihre Schützlinge diesmal den Pokal holen.

Gegen Wersten war es ein umkämpftes Spiel, in dem Timm Bungert kurz vor der Pause das 1:0 für 04/19 gelang. Nach rund einer Stunde kam der Gegner nach einer Ecke etwas überraschend zum Ausgleich. Die Ratinger drängten nun auf den nächsten Treffer und wurden belohnt: Marc Trösser erzielte kurz vor Schluss das 2:1, Ilias Bouassaria verwandelte in der Nachspielzeit einen direkten Freistoß zum Endstand.

Damit steht 04/19 im Kreispokal-Finale, in dem es gegen den Niederrheinliga-Konkurrenten SG Unterrath geht. In der Meisterschaft empfangen die Ratinger am Sonntag den TSV Meerbusch ab 11 Uhr im Sportpark Götschenbeck, der Tabellen-Sechste gastiert beim -Achten.