Marvin Gomoluch wechselt zu Ratingen 04/19. – Foto: Ralph Görtz

Ratingen04/19 holt KFC Uerdingen-Keeper Marvin Gomoluch Der Ratinger Oberligist geht in der nächsten Spielzeit mit einem Torwarttrio an den Start. Von Schonnebeck kommt der junge Sam Carl Koch. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Ratingen Marvin Niklas Gomoluch Sam Koch

Hinter den Kulissen laufen bei Ratingen 04/19 die Vorbereitungen für die nächste Oberliga-Spielzeit auf Hochtouren. Der neue Trainer Damian Apfeld sowie der Sportliche Leiter Frank Zilles gaben jetzt gemeinsam mit dem Vorstandsteam um Präsident Jens Stieghorst und Michael Schneider zwei Neuverpflichtungen bekannt.

Vom Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen, der sich aktuell in einem Insolvenzverfahren befindet, kommt Marvin Gomoluch nach Ratingen. Der Schlussmann lief in den beiden letzten Spielzeiten für die Uerdinger in der Oberliga und der Regionalliga West auf. Mit dem KFC feierte er im Sommer 2024 den Aufstieg in die vierthöchste deutsche Liga und war im Aufstiegsjahr eine feste Größe im Uerdinger Team. Nach seinen Jugendjahren in der U17 von RW Essen und der U19 des MSV Duisburg spielte der heute 25-Jährige erstmals für vier Jahre bei der SSVg Velbert in der Oberliga. 2023 folgte der Wechsel nach nach Uerdingen. „Nun freuen wir uns, den körperlich starken und 1,88 Meter großen Marvin bei uns begrüßen zu dürfen“, sagt Frank Zilles. Der Sportliche Leiter von 04/19 führt aus: „Marvin verkörpert den modernen Torwart, fußballerisch stark, athletisch austrainiert und motiviert auf das Wesentliche.“

Konkurrenz belebt Marvin Gomoluch freut sich auf sein neues Team. „Ich bin sehr froh hier in Ratingen zu sein, der Verein ist stets durch sportliche Erfolge in den letzten Jahren in den Fokus von Spielern und der Öffentlichkeit geraten. Ich freue mich auf die neue Saison und werde mich optimal für den Konkurrenzkampf mit Dennis Raschka und Sam Koch vorbereiten“.