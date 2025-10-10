Ratingen verteidigt Spitze, Kleve nun Letzter, Schonnebeck schlägt VfL

Im Spitzenspiel des Spieltags hat Ratingen 04/19 die Tabellenführung verteidigt und den SV Sonsbeck nach zweifachem Rückstand noch mit 3:2 geschlagen. Während bei den Gästen aus dem Kreis Moers Marco De Stefano einen Doppelpack schnürte (44./ 50.), waren für die Gastgeber drei unterschiedliche Protagonisten erfolgreich. Zunächst konnte Ali Hassan Hammoud mit einem Abstaubertor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleich erzielen, was auch Emre Demircan nach 67 Zeigerumdrehungen gelang. Er verwandelte einen Handelfmeter sicher. Nach guten Chancen auf beiden Seiten war es letztlich Rinor Rexha, der zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 3:2-Endstand vollstreckte.

Nächste Klatsche für Kleve

Langsam aber sicher wird die Luft für den 1. FC Kleve in der Oberliga dünner. Am Abend unterlag das Team dem TSV Meerbusch klar mit 1:3. Die Gäste machten dabei schon vor der Pause Nägel mit Köpfen. Micah Cain (28.), Pablo Ramm (32.) sowie Vincent Boldt (34.) legten mit ihren Treffern innerhalb von nur sechs Minuten den Grundstein für den späteren Erfolg. Die Hausherren kamen zwar durch Dario Gerling noch zum Ehrentreffer, doch der fiel erst wenige Augenblicke vor dem Ende der Begegnung. Durch den Dreier hat der TSV die Rote Laterne an den FC abgegeben. Schonnebeck schlägt Jüchen

Im zweiten Topspiel des Abends standen sich die SpVg Schonnebeck und der VfL Jüchen gegenüber. Nach unterhaltsamen ersten 45 Minuten hatte jedes Team je einmal getroffen. Den Anfang machten dabei die Hausherren, für die Robin Brandner einen Konter erfolgreich abschloss (31.). Kurz darauf konnte Jüchen ausgleichen. Schonnebecks Keeper konnte einen Schuss nicht richtig fassen, ein VfL-Kicker reagierte und spielte den Ball in den Rückraum, wo Justin Francis schon wartete und vollstreckte (39.). Nach dem Seitenwechsel war etwas Tempo raus, trotzdem ging es weiter intensiv zur Sache. Eine Stunde war absolviert, als Niko Bosnjak im Strafraum angespielt wurde und auf 2:1 stellte.

