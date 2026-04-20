Ratingen: Vasileiadis macht den Klassenerhalt der U23 klar

Mit einem so frühen Zeitpunkt hatte sicherlich niemand rund um den Traditionsverein damit gerechnet. Am nächsten Sonntag kommt der hochgradig gefährdete Aufsteiger Rhenania Hochdahl an den Götschenbeck (13.30 Uhr).
Alles überragend zunächst bei der U23 war wieder Eleftherios Vasileiadis, der wochenlang wegen seiner Beinverletzung pausieren musste. Aber in Wittlaer, da war der 20-Jährige topfit. Zunächst schoss er das feine Zuspiel von Abwehrchef Nolan Manassa sicher zum 1:0 ein (41. Minute) und gleich nach dem Wechsel den Pass von Florian Saliji zum 2:0. Vasileiadis steht nun bei 14 Saisontreffern. Und als Saliji auf 3:0 stellte (70. Minute), da war das Nachbarduell schon gelaufen. Nämlich für die U23. Der frühere Lintorfer Nico Polster verkürzte auf 1:3, aber umgehend machte Ilyas Elkhattabi, der inzwischen für Vasileiadis im Spiel war, mit dem 4:1 alles klar (78.).
Und dann jubelte zunächst Andreas Voss: „Mit dieser starken Truppe hatte ich schon vor dem Spiel ein gutes Gefühl, dass wir die Punkte mitnehmen. Wir hatten jetzt ganz andere mannschaftliche Möglichkeiten.“ Erste Vorgespräche für einen neuen Vertrag gab es auch längst, nun wird in Kürze alles klargemacht, so der in Moers wohnende Ex-Profi. Und Tobias Krampe, der Sportliche Leiter: „Vor der Pause hielt Wittlaer ordentlich mit, dann waren alleine wir es, die das Spiel bestimmten. Wir hätten noch deutlicher gewinnen müssen.“
So ganz hat das 2:2 (1:1) beim Schlusslicht TSV Meerbusch II dem Höseler Trainer Tomy Mirosavljevic, nicht gefallen. „Das, was wir in dieser Endphase an Großchancen liegen ließen, das muss normal verwertet werden. Aber Meerbusch hatte einen ganz starken Torwart. Der hielt einfach großartig. Da waren einige Bälle dabei, die wir schon im Meerbuscher Netz sahen. Er rettete seiner Mannschaft mehrfach den einen Punkt.“ Er nutzt den Gastgebern aber nichts, sie müssen runter in die Kreisliga A. „Und wir“, so Mirosavljevic, „sollten jetzt endgültig gesichert sein. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn nach unten hin noch etwas passiert.“ Am nächsten Sonntag kommt der FC Grevenbroich an den Neuhaus (15.30 Uhr).
Wie gut, dass der SVH in der Rückrunde über einen so guten Zuspieler wie Ali Aktag verfügt. Der 24 Jahre alte Ex-Tiefenbroicher brachte seine Torschützen Anes Danijali beim 1:1 (sechstes Saisontor/30. Minute ) und Marzio Menzler zum 2:2 (70.) in beste Schusspositionen. Aktags Passgenauigkeit ist beeindruckend.