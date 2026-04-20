Ratingen: Vasileiadis macht den Klassenerhalt der U23 klar

Die U-23 Ratingens siegt gegen den TV Kalkum-Wittlaer – Foto: Lea Schirrweit

Voss und Ratingen jubeln

Alles überragend zunächst bei der U23 war wieder Eleftherios Vasileiadis, der wochenlang wegen seiner Beinverletzung pausieren musste. Aber in Wittlaer, da war der 20-Jährige topfit. Zunächst schoss er das feine Zuspiel von Abwehrchef Nolan Manassa sicher zum 1:0 ein (41. Minute) und gleich nach dem Wechsel den Pass von Florian Saliji zum 2:0. Vasileiadis steht nun bei 14 Saisontreffern. Und als Saliji auf 3:0 stellte (70. Minute), da war das Nachbarduell schon gelaufen. Nämlich für die U23. Der frühere Lintorfer Nico Polster verkürzte auf 1:3, aber umgehend machte Ilyas Elkhattabi, der inzwischen für Vasileiadis im Spiel war, mit dem 4:1 alles klar (78.).

Und dann jubelte zunächst Andreas Voss: „Mit dieser starken Truppe hatte ich schon vor dem Spiel ein gutes Gefühl, dass wir die Punkte mitnehmen. Wir hatten jetzt ganz andere mannschaftliche Möglichkeiten.“ Erste Vorgespräche für einen neuen Vertrag gab es auch längst, nun wird in Kürze alles klargemacht, so der in Moers wohnende Ex-Profi. Und Tobias Krampe, der Sportliche Leiter: „Vor der Pause hielt Wittlaer ordentlich mit, dann waren alleine wir es, die das Spiel bestimmten. Wir hätten noch deutlicher gewinnen müssen.“