Ratingen & Homberg brauchen den Sieg, Jüchen muss Sonsbeck schlagen

Ratingen und Homberg brauchen beide den Sieg. – Foto: Ulrich Laakmann

Am 31. Spieltag der Oberliga Niederrhein brauchen Ratingen 04/19 und der VfB Homberg jeweils den Sieg unter Flutlicht. Der VfL Jüchen-Garzweiler muss für den Klassenerhalt am Samstag den SV Sonsbeck bezwingen.

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Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck

________________ Liveticker: 1. FC Monheim - DJK Adler Union Frintrop

________________ Liveticker: Blau-Weiß Dingden - ETB SW Essen

________________ Liveticker: SpVg Schonnebeck - KFC Uerdingen

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck KFC Uerdingen KFC Uerdingen 15:00 live PUSH

________________ Liveticker: 1. FC Kleve - FC Büderich

________________ Liveticker: TSV Meerbusch - SV Biemenhorst

________________ Liveticker: VfB 03 Hilden - Holzheimer SG

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden Holzheimer SG Holzheim 15:30 PUSH

________________ Liveticker: SC St. Tönis - VfB Homberg So., 10.05.2026, 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 15:30 live PUSH

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB 03 Hilden

So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg

So., 17.05.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Kleve

So., 17.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck

So., 17.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden

So., 17.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - Ratingen 04/19

So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch

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