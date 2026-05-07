 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Ratingen & Homberg brauchen den Sieg, Jüchen muss Sonsbeck schlagen

Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 und der VfB Homberg eröffnen unter Flutlicht den Spieltag am Freitag und brauchen beide den Sieg im Auf- oder Abstiegskampf. Der VfL Jüchen-Garzweiler muss für den Klassenerhalt am Samstag den SV Sonsbeck bezwingen.

von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Ratingen und Homberg brauchen beide den Sieg.
Ratingen und Homberg brauchen beide den Sieg. – Foto: Ulrich Laakmann

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DJK Frintrop

Am 31. Spieltag der Oberliga Niederrhein brauchen Ratingen 04/19 und der VfB Homberg jeweils den Sieg unter Flutlicht. Der VfL Jüchen-Garzweiler muss für den Klassenerhalt am Samstag den SV Sonsbeck bezwingen.

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Liveticker: Ratingen 04/19 - VfB Homberg

Morgen, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
19:30live

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Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck

Sa., 09.05.2026, 16:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
16:00live

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Liveticker: 1. FC Monheim - DJK Adler Union Frintrop

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00live

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Liveticker: Blau-Weiß Dingden - ETB SW Essen

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00

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Liveticker: SpVg Schonnebeck - KFC Uerdingen

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00live

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Liveticker: 1. FC Kleve - FC Büderich

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:00

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Liveticker: TSV Meerbusch - SV Biemenhorst

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:00

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Liveticker: VfB 03 Hilden - Holzheimer SG

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:30

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Liveticker: SC St. Tönis - VfB Homberg

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:30live

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB 03 Hilden
So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Kleve
So., 17.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck
So., 17.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 17.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - Ratingen 04/19
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch

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