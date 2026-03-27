Ratingen überrollt zehn Baumberger, Hilden dreht frühen Rückstand

Ratingen verteidigt Platz eins souverän. – Foto: IMAGO / Fotostand

An der Tabellenspitze tut sich vorerst nichts. Ratingen 04/19 führt das Feld dank eines ungefährdeten 5:1-Erfolgs gegen die Sportfreunde Baumberg weiter an, dich gefolgt vom VfB Hilden, der gegen den SV Sonsbeck vergleichsweise mehr Probleme hatte. Der VfL Jüchen-Garzweiler und SV Blau-Weiß Dingden trennten sich torlos.

Die Sonsbecker schickten sich schon früh an, den Aufstiegsanwärter zu ärgern. Die Gäste schalteten nach Ballgewinn schnell um. Jannis Pütz setzte Klaus Keisers ideal in Szene, der die Übersicht behielt und geschickt ins Eck abschloss (19.). Lange sollte es dabei aber nicht bleiben. Ein Einwurf rutschte auf Nils Gatzke durch, der kompromisslos zum 1:1 traf (21.). In der Folge gehörten dem VfB tendenziell die Raumvorteile, wesentliche Torraumszene hielten sich dennoch in Grenzen. Erst nach dem Seitenwechsel löste sich der Knoten. Routinier Pascal Weber fand mit seiner Hereingabe Mohamed Cissé, der die Nerven behielt und die Gastgeber erstmals in Führung brachte (63.). Gatzke (65) und Etienne Feese (69.) hätten in der Folge sogar noch das Ergebnis in die Höhe schrauben können, doch ließen jeweils hervorragende Chancen liegen. So durfte der SVS bis zum Schluss noch auf einen Punktgewinn hoffen, kam aber nicht mehr entscheidend vors Tor. So bleiben die Hildener weiter dicht an Tabellenführer Ratingen dran und lassen die Hoffnung auf den Regionalliga-Einzug weiter aufleben.

Schon nach einer halben Stunde war die Luft im Grunde genommen schon raus. Nach verhaltener Anfangsphase übernahm 04/19 allmählich die Spielkontrolle und untermauerten dies auch im Spielstand. Sven Kreyer löste den Bann (23.), Almedin Gusic (26.) sorgte gar für den Doppelschlag. Und als sich Baris Sarikaya auch noch zu einer Notbremse nahe der Mittellinie verleiten ließ (32.), wurde ein Punktgewinn schon zur Herkulesaufgabe für die Gäste. Clinton Asare ließ mit dem 3:0 schon vor der Pause keine weiteren Zweifel mehr aufkommen (41.) Ohne in die höchste Intensität zu gehen, durften sich auf Seiten von Ratingen auch noch Georgios Touloupis (64.) und Rinor Rexha (76.) in den Torschützenbogen eintragen. Simone Lo Castro verkürzte zwischenzeitlich durch einen Distanzschuss auf 1:4.. Ratingen 04/19 – Sportfreunde Baumberg 5:1

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Slone Matondo (80. Valon Zhushi), Almedin Gusic, Emre Demircan (66. Ali Hassan Hammoud), Clinton Asare (46. Armin Deljkovic), Rinor Rexha, Guiliano Zimmerling, Umut Yildiz, Sven Kreyer (61. Georgios Touloupis) - Trainer: Damian Apfeld

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke (68. Thorsten Josef Pyka), Florian Haderer, Sertan Yigenoglu, Hayato Uchimura, Louis Klotz, Robin Hömig, Baris Sarikaya, Al-Hassan Turay, Shoyo Akaogi, André Mandt (9. Berkem Kurt), Haruto Idoguchi - Trainer: Salah El Halimi

Schiedsrichter: Lukas Luthe (Essen)

Tore: 1:0 Sven Kreyer (23.), 2:0 Almedin Gusic (26.), 3:0 Clinton Asare (41.), 4:0 Georgios Touloupis (64.), 4:1 Simone Lo Castro (69.), 5:1 Rinor Rexha (76.)

Rot: Baris Sarikaya (32./Sportfreunde Baumberg/) ________________ Nullnummer in Dingden

Schon im Hinspiel geizte das Aufsteigerduell mit Toren und erneut konnten sich die beiden Seiten auf keinen Sieger einigen. An und für sich keine großartige Überraschung: Jüchen stellt die ligaweit zweitstärkste Defensive, Dingden ist in dem Ranking auf Platz drei. So kamen die beiden Seiten ihrem Standing im direkten Aufeinandertreffen auch nach und sammeln einen Punkt auf dem Weg zum Klassenerhalt. SV Blau-Weiß Dingden – VfL Jüchen-Garzweiler 0:0

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Deniz Tulgay, Michael Leyking, Robin Volmering (46. Luka Grlic), Jonas Beckmann, Hannes Göring, Kevin Juch (78. Noah Michaels), Matties Volmering, Lasse Hoffmann, David Hulshorst (69. Jonas Schneiders), Mohamed Salman - Trainer: Sebastian Amendt - Co-Trainer: Dennis Seeger - Co-Trainer: Steffen Schluse

VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Heubach, Jochen Schumacher, Vincent Zajaczkowski, Jeremy Fabiano Gaudian (84. Giovanni Multari), Tim Hintzen, Alexander Hahn (67. Tobias Lippold), Sebastian Wilms, Matteo Giorgio Matz (73. Benjamin Schütz), Yuta Inoue, Paul Gelber (61. Nils Friebe) - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer - Co-Trainer: Torsten Müllers

Schiedsrichter: Jens Laux (Duisburg)

Tore: keine Tore ________________ Liveticker: Holzheimer SG - KFC Uerdingen

Morgen, 15:30 Uhr Holzheimer SG Holzheim KFC Uerdingen KFC Uerdingen 15:30 live PUSH

________________ Liveticker: SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch

________________ Liveticker: SC St. Tönis - 1. FC Kleve

________________ Liveticker: VfB Homberg - ETB SW Essen

________________ Liveticker: DJK Adler Union Frintrop

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop FC Büderich FC Büderich 15:00 PUSH

________________ Liveticker: 1. FC Monheim - SV Biemenhorst

Das ist der nächste Spieltag

26. Spieltag

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Blau-Weiß Dingden

Do., 02.04.26 19:30 Uhr VfB Homberg - SC St. Tönis 1911/20

Do., 02.04.26 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Holzheimer SG

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Büderich - 1. FC Monheim

Do., 02.04.26 20:00 Uhr KFC Uerdingen - DJK Adler Union Frintrop

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Kleve

Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SpVg Schonnebeck

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Sonsbeck - Ratingen 04/19

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Biemenhorst - VfB 03 Hilden

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: