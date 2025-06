Ratinger Jugendarbeit trägt Früchte – Foto: Jens Terhardt

Ratingen: U19-Duo rückt in den Oberligakader vor In Ratingen werden Leistungen der Eigengewächse belohnt. Gleich zwei Talente treten zur kommenden Saison dem erweiterten Kader der ersten Mannschaft bei.

Leo Kaiser und Eleftherios Vasileiadis, gennant "Lefti", schaffen den Sprung aus der U19 von Ratingen 04/19 in die erste Herrenmannschaft. Beide konnten das Trainerteam mit ihren Leistungen überzeugen, die sie unter anderem schon in der Reserve Ratingens gesammelt haben.

Die A-Junioren haben in der abgelaufenen Saison in der Niederrheinliga gespielt, mit einem beachtlichen Ergebnis – dem dritten Platz. Am Ende fehlten vier Punkte zur Meisterschaft, die sich die SG Unterrath gesichert hat. Die Jungen Kicker bringen also reichlich Potenzial mit. Vom Niederrheinliga-Kapitän in die Oberliga

Leo Kaiser spielt bereits seit vier Jahren in der Ratinger Jugend. In seinen letzten beiden Partien ging der 19-Jährige als Kapitän voran und verhalf seiner Mannschaft damit maßgeblich zu erfolgreichen Jahren. Sein Einsatzbereich ist die Offensive – in 16 Partien netzte er sechs mal ein und legte drei Treffer auf. Sein Trainer Samir Hanna spricht lobende Worte über seinen Schützling den vereinsinternen Medien gegenüber: „Er wird seine fußballerischen Qualitäten auch in der Oberliga zeigen.“ In der Bezirksliga konnte er bei der zweiten Mannschaft in einem Spiel bereits Erfahrung sammeln und zahlte das Vertrauen mit zwei Scoren zurück. „Ich freue mich riesig“