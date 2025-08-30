St. Tönis wies Büderich in die Schranken. – Foto: Jens Terhardt

Ratingen Tabellenführer für den Moment, St. Tönis vermöbelt Büderich Oberliga Niederrhein: Der ETB SW Essen schlägt in doppelter Unterzahl den SV Sonsbeck, Ratingen 04/19 übernimmt nach Erfolg gegen Dingden Platz eins. Am Samstag überrollte der SC St. Tönis den FC Büderich.

Der 3. Spieltag der Oberliga Niederrhein! Der KFC Uerdingen spielt stark gegen den SV Biemenhorst, das Neusser Derby bleibt ohne Sieger, der ETB SW Essen und Ratingen 04/19 jubeln. Auch der SC St. Tönis ließ es mehrmals klingeln und verpasste dem FC Büderich die nächste Niederlage.

Nullnummer im Derby

Keinen Sieger gab es zwischen der Holzheimer SG und dem VfL Jüchen-Garzweiler - mehr an dieser Stelle. Holzheimer SG – VfL Jüchen-Garzweiler 0:0

Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Tom Meurer, Niklas Harth (86. Amin Azdouffal), Arton Tolaj, Paul Wolf, Abdelkarim Afkir (80. Joel Aschenbroich), Jonas Theuerzeit (72. Luca Busch Garcia), Oscar James Callan, Oguz Ayan - Trainer: Tim Nehrbauer - Trainer: Jesco Neumann

VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Heubach, Jochen Schumacher (12. Benjamin Schütz), Vincent Zajaczkowski, Justin Paul Francis, Tim Hintzen, Sebastian Wilms, Hasan Akcakaya (63. Glayne Wago), Tobias Lippold, Nils Friebe (86. Alen Muratovic), Merveil Tekadiomona (92. Matteo Giorgio Matz) - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers

Schiedsrichter: Tom Nesselhauf - Zuschauer: 513

Tore: keine Tore ________________ KFC-Ekstase gegen Biemenhorst

Der KFC Uerdingen hat gegen den SV Biemenhorst 6:1 gewonnen - mehr hier. KFC Uerdingen – SV Biemenhorst 6:1

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You (77. Malcom Scheibner), Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya (70. Batuhan Özden), Maximilian Dimitrijevski (60. Dave Fotso Youmssi), Nedzhib Hadzha, Noah Tomson (70. Ephraim Kalonji), Etienne-Noel Reck (77. Derick Gyamfi) - Trainer: Julian Stöhr

SV Biemenhorst: Rene Konst, Fabian Krichel, Luca Ridder, Pascal Spallek, Niklas Ridder, Luca Felix Puhe, Nathnael Scheffler (60. Iker Prudencio), Dardan Pepa (70. Justin Heckers), Jannis Schmitz (73. Luca Schanzmann), Joshua Müller (69. Giuseppe Mirason Geukes), Taric Boland (53. Chong Johnny Lu) - Trainer: Daniel Beine

Schiedsrichter: Ramon Leon Falke - Zuschauer: 1934

Tore: 1:0 Anthony Oscasindas (12.), 1:1 Dardan Pepa (17.), 2:1 Alexander Lipinski (27. Foulelfmeter), 3:1 Noah Tomson (39.), 4:1 Noah Tomson (43.), 5:1 Noah Tomson (45.+2), 6:1 Alexander Lipinski (52.)

Rot: Luca Ridder (30./SV Biemenhorst/Ridder hat einen Becher, der von den Zuschauern auf das Feld geworfen wurde, noch etwas weiter gewor) ________________ ETB dreht Heimspiel gegen Sonsbeck