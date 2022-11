Ratingen: Stadion und Lintorfer Halle gesperrt Oberligist Ratingen 04/19 kann nicht in seine Spielstätte, weil der Rasen unbespielbar ist.

Gleich zwei unerfreuliche Nachrichten gab es für den Ratinger Sport am Donnerstag: Die Stadt sperrte den Rasen des Stadions und die Lintorfer Sporthalle am Breitscheider Weg. Dort sollten sich am Samstag ab 18 Uhr zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren die Handball-Erzrivalen TuS 08 Lintorf und TV Angermund in der Oberliga wieder bei einem Pflichtspiel gegenüberstehen. Daraus wird nun erst einmal nichts, auch das Spiel der Reserve, die ab 20 Uhr auf Punkte in der Verbandsliga gegen MTG Horst Essen gehofft hatte, fällt aus.