Ratingen schlägt WSV, St. Tönis jubelt, wildes 4:4 beim VfL Rhede

U19-Niederrheinliga - so lief der 6. Spieltag: Während der Wuppertaler SV zum ersten Mal verliert, Tabellenführer SG Unterrath erstmals Punkte abgibt, freut sich der VfL Rhede über den ersten Punkt. Der FSV Duisburg verliert nach 2:0-Führung und der SC St. Tönis gewinnt erstmals. Keine Punkte gibt es für den KFC Uerdingen und 1. FC Bocholt.

Der FSV Duisburg lag nach Treffern von Flavio Mensuri (24., 33.) mit 2:0 in Front, ehe der VfB Homberg die Partie noch vor der Pause ausglich. Harun Ramic (36.) und Tim Becker (38.) trafen binnen weniger Minuten zum 2:2. Kurz vor der Halbzeit brachte Mensuri mit seinem dritten Tor (42.) die Gastgeber erneut nach vorn, doch in der Schlussphase wendete sich das Blatt: Erneut Ramic stellte in der 78. Minute auf 3:3, bevor ein Eigentor von Calvin Busch (80.) den Endstand von 4:3 für die Homberger herstellte. Damit bleibt der FSV weiter sieglos, während Homberg auf Rang sieben springt. ________________ ETB SW Essen springt auf Platz zwei

Der ETB Schwarz-Weiß Essen erwischte gegen den KFC Uerdingen 05 den besseren Start, denn Joey Dacanay Schwarz traf bereits nach zehn Minuten zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jayden Paul (48.) unmittelbar nach Wiederanpfiff, bevor Luis Balke (50.) den Anschluss für die Gäste erzielte. Die Hoffnung der Krefelder hielt jedoch nur kurz: In der 60. Minute stellte Theo Matzel mit dem 3:1 den Endstand her. Damit sicherte sich die Mannschaft von Trainer Patrick Almasi den Heimerfolg, der gleichzeitig Rang zwei beschwert. ________________ Erster Sieg von St. Tönis

Der SC St. Tönis 1911/20 zeigte sich im Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt effizient. Kurz vor der Pause brachte Emre Metin die Gastgeber in der 40. Minute in Führung, ehe er nach gut einer Stunde (62.) das zweite Tor folgen ließ. Als Sam Hobert in der 73. Minute auf 3:0 erhöhte, war die Partie entschieden. Für St. Tönis war es der erste Sieg der Saison, Bocholt hat nur noch vier Punkte mehr. ________________ Hildern ärgert Unterrath

Die Begegnung zwischen der SG Unterrath und dem VfB 03 Hilden blieb lange torlos, ehe Yassin Bousmayou in der 68. Minute das 1:0 für die Gäste erzielte. Doch die Hausherren gaben sich nicht auf und kamen kurz vor dem Abpfiff durch den späten Ausgleich (90.) noch zu einem Punktgewinn. Damit ist der VfB Hilden die erste Mannschaft, die Spitzenreiter Unterrath etwas Zählbares abnimmt. ________________ Rhedes erster Punkt

Acht Tore bekamen die Zuschauer beim Aufeinandertreffen des VfL Rhede und der SG Essen-Schönebeck zu sehen. Die Gäste starteten stark und führten nach Treffern von Wiktor Stolc (4.) und Alexander Panakov (15.) früh mit 2:0. Sidan Güngor (36.) verkürzte, doch Panakov stellte nur wenige Minuten später (41.) den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel kam Rhede durch Nico Belting (58.) und Jannis Lamhardt (70.) zurück ins Spiel. Ein Foulelfmeter von Melvin Omeragic (75.) brachte Essen-Schönebeck erneut in Führung, bevor Triumf Imri Ademi in der Nachspielzeit (90.+2) das 4:4 erzielte. Das furiose 4:4 bedeutet den ersten Zähler für Rhede. ________________ Erste Pleite für Wuppertal

Zwischen Ratingen 04/19 und dem Wuppertaler SV entwickelte sich ein enges Duell mit späten Treffern. Die Gäste gingen nach zehn Minuten durch Leonas Geier in Führung. Nach dem Wechsel drehte Ratingen die Partie, als Adam Yakhyaev (57.) und Noah Bouassaria (64.) innerhalb weniger Minuten trafen. Der WSV kam in der 88. Minute durch Roberto Scolaro noch einmal zum Ausgleich, doch die Antwort folgte prompt: Elvedin Dzeladin stellte in der Schlussminute (90.) den 3:2-Endstand her und lässt Ratingen auf Platz vier hinter Wuppertal klettern.

Meerbusch gleicht noch aus

Eine Führung des TSV Meerbusch drehten die Sportfreunde Baumberg, doch in der Schlussphase sorgte Dian Bilali für den 2:2-Endstand. Meerbusch klettert auf Rang zehn, bleibt aber hinter den Monheimern, die Sechster sind.

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag

Mi., 08.10.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SG Unterrath

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - Ratingen 04/19

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen 05 - FSV Duisburg

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - VfB 03 Hilden

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - VfL Rhede

Mi., 08.10.25 20:00 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg



8. Spieltag

So., 26.10.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - SG Essen-Schönebeck

So., 26.10.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen 05

So., 26.10.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - SC St. Tönis 1911/20

So., 26.10.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Bocholt

So., 26.10.25 11:00 Uhr SG Unterrath - Wuppertaler SV

So., 26.10.25 11:00 Uhr VfL Rhede - TSV Meerbusch

So., 26.10.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfB Homberg

