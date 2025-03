Ratingen schlägt Velbert: Kalte Schulter und glückliche Händchen

Dazu muss man wissen: Radojewski war als Chefcoach der SSVg in die Saison gestartet, doch nach nur einem Liga-Spiel ging man schon wieder getrennte Wege. Warum er sein Amt in Velbert im Sommer vergangenen Jahres so schnell wieder niedergelegt hatte, darüber hat Radojewski nicht öffentlich gesprochen, sondern „persönliche Gründe“ angeführt. War die Szene mit Kuhn nun ein Indiz für den eigentlichen Hintergrund der Trennung? Auf entsprechende Nachfrage unserer Redaktion lächelte der 04/19-Coach nur – ob es vielsagend war, ist Spekulation – und enthielt sich eines Kommentars.

Man kann den Nachsatz als Spitze verstehen, aber der Ratinger Coach fand direkt den Bogen zu seinem Team und nahm den vorangegangen Worten damit jegliche Brisanz: „Wir müssen weiter wachsam sein und punkten. Es gibt Mannschaften in dieser Liga, die spielen um die Meisterschaft – wir spielen nur irgendwie mit. Und das wollen wir ändern.“

Denn sich nur auf das glückliche Händchen bei den Entscheidungen des Trainers zu verlassen, dürfte auf Dauer zu wenig sein für 04/19. Dennoch: Mit zwei Dingen hatte Radojewski entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der Partie gegen Velbert. Zum Einen die Entscheidung, Emre Demircan in der 90. Minute einzuwechseln, der dann nach einem Missverständnis in der Velberter Hintermannschaft inklusive Torwart Marcel Lenz den Ball noch zum Siegtreffer verwandelte in der Nachspielzeit. „Ich brauche nur fünf Minuten für so etwas“, sagte Demircan kurz darauf lachend. Radojewski erzählte: „Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass heute vielleicht ein Spieler von der Bank das Spiel entscheidet – und so kam es dann auch.“ Ein glückliches Händchen.

Die zweite Entscheidung, die sich gegen Velbert als goldrichtig erwies, war Radojewskis Schwenk zu Dennis Raschka als Nummer eins. Der Torwart hatte unter Trainer-Vorgänger Christian Dorda keine Rolle gespielt und erst Dario Ljubic, dann Luca Fenzl den Vorzug lassen müssen. Nach der Winterpause in der Oberliga wurde der Routinier von Radojewski zum Stammkeeper ernannt und zeigte schon beim 2:0-Sieg in Nettetal zum Wiederbeginn eine Top-Leistung. Beim 1:0 gegen die Sportfreunde Baumberg musste er mit angebrochenem Augenhöhlen-Boden nach wenigen Minuten vom Feld, fehlte dann beim 0:1 in Sonsbeck und gab nun sein Comeback.

Gelungener Wiedereinstieg für Dennis Raschka

Und was für eins. Drei große Paraden zeigte Raschka in Halbzeit eins und bügelte mit dem Glück des Tüchtigen unmittelbar vor der Pause ein Missverständnis mit Kapitän und Innenverteidiger Phil Spillmann aus, der zwischenzeitlich mit einem Wahnsinns-Schuss das 1:0 markiert hatte, um nach dem Seitenwechsel erst den Elfmeter von Andri Buzolli und dann auch den Nachschuss von Yasin-Cemal Kaya zu parieren. „Da hält der Torwart zweimal richtig, richtig gut“, urteilte auch Jaroui, „vor allem den Nachschuss.“ Radojewski ergänzte: „Wir hatten einen überragenden Torwart hinten drin. Es ist auch mal entscheidend, dass ein Torwart ein Spiel mitgewinnen muss. Das hat Dennis heute getan.“

Der Gelobte selbst sagte: „Es ist ein paar Tage her, dass ich einen Elfmeter gehalten habe. Es war schade, dass ich gegen Baumberg so früh raus musste, aber dann war es durch die Karnevalspause zum Glück nur für ein Spiel. Wenn man ein Spiel für einen Torhüter schreiben will, dann so eines wie das jetzt gegen Velbert.“ Raschka hatte dabei mindestens so glückliche Händchen bewiesen wie Radojewski mit seinen Entscheidungen. Vielleicht waren auch nur das und der Spielverlauf samt Niederlage die Gründe für die ziemlich kalte Schulter des SSVg-Vorsitzenden Kuhn gegenüber seinem Ex-Coach.

04/19: Raschka – Henrichs, Spillmann, Shepard, Matondo, Klefisch (78. Rexha), Silberbach, Touloupis (60. Hadzibajramovic), Ari (58. Asare), Ilbay (83. Di Gaetano), Alexandris (90. Demircan). Tore: 1:0 Spillmann (31.), 1:1 Kaya (86.), 2:1 Demircan (90.+2). Besonderes Vorkommnis: Raschka hält Foulelfmeter von Buzolli (52.).