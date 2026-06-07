Ratingen schenkt Hilden den Aufstieg, Monheim hält Oberliga

Der VfB 03 Hilden ist aufgestiegen. – Foto: Marcel Eichholz

Die Ausgangslagen sind vor dem Anpfiff des letzten Spieltags in der Oberliga klar: Der 1. FC Monheim braucht für den sicheren Klassenerhalt einen Sieg gegen Ratingen 04/19, das selbst im Meisterschaftsfinale gewinnen und für den Aufstieg in die Regionalliga auf einen Ausrutscher des um einen Zähler besser platzierten VfB 03 Hilden beim SC St. Tönis hoffen muss.

Der hat als einziger aus dem Quartett keinen Druck und kann sich auf die erste Runde im DFB-Pokal in der neuen Saison freuen, wenn es Bundesligist Eintracht Frankfurt empfängt. So lief der letzte Spieltag auf beiden Plätzen.

14.55 Uhr – Monheim Die Mannschaftsaufstellungen für den finalen Spieltag sind da – und bei den Ratingern gibt es eine Überraschung. Stürmer Sven Kreyer, bisher bei einer 100-prozentigen Einsatzquote in dieser Saison, sitzt zum Start auf der Bank. Ali Hassan Hammoud geht damit ins Sturmzentrum, Umut Yildiz kommt ins offensive Mittelfeld. Innenverteidiger Phil Spillmann, der nach der Saison nach Monheim wechseln soll, ist gar nicht erst im Kader.

15.32 Uhr – St. Tönis Die erste Chance des Spiels gehört St. Tönis, Jannis Nikolau köpft aber neben das Tor.

15.35 Uhr – Monheim Im Mittelfeld setzt sich Monheims Tom Hirsch gegen Emre Demnircan durch und läuft alleineauf Gomoluch zu, der aber den Winkel verkürzt und das 0:0 hält.

15.44 Uhr – Monheim Dreifach-Chance für Ratingen! Erst scheitert Umut Yildiz an Fenzl, Guiliano Zimmerling kommt aber an den Ball und wird kurz vor dem Tor geblockt, den Nachschuss von Hammoud hat Fenzl dann. Das hätte das frühe Tor sein können für den Titelkandidaten.

15.49 Uhr – St. Tönis Und das hätte die dringend nötige Schützenhilfe sein können: Kris Pöstges hat einen Eins-gegen-Eins-Situation gegen Yannic Lenze, doch der Hildener Torhüter bleibt der Sieger. So steht es auch hier weiter 0:0.

15.55 Uhr – St. Tönis Das wiederum hätte Hildens Schritt in die Regionalliga sein können: Torjäger Pascal Weber steckt durch auf Etienne Feese, der aber links am Tor vorbei schießt. Weiter 0:0.

16.01 Uhr – Monheim Talha Demir tritt zum Freistoß für den FCM an, der Ball liegt knapp vor der Strafraumkante. Der Monheimer hämmert den Ball durch die Mauer, doch Gomoluch faustet das Geschoss weg.

16.02 Uhr – Monheim Einen hohen Ball in den Ratinger Strafraum bekommt 04/19-Kapitän Gianluca Silberbach so unglücklich auf den Kopf, dass er ins eigene Tor trudelt. Monheim führt 1:0, Hilden ist damit nun zwei Punkte vor Ratingen.

16.07 Uhr – Monheim Und wieder der FCM: Diesmal kommt er über seine linke Seite, die Ratinger bekommen Emin Safikhamov nicht gestellt. Der zieht in den Strafraum, könnte den Ball zurücklegen, überrascht dann aber Gomoluch mit einem Schuss aus spitzem Winkel – 2:0 für Monheim, das nun beste Chancen im Abstiegskampf hat und die der Ratinger auf den Aufstieg vermindert.

16.12 Uhr – Monheim Ratingen wehrt sich, scheitert aber an Fenzl: Der bekommt im Eins-gegen-Eins mit Slone Matondo noch ein Körperteil an den Ball und hat auch Demircans Nachschuss.

16.13 Uhr – St. Tönis Julio Torrens könnte zum Hildener Spielverderber werden, doch wieder ist Lenze zur Stelle. Hier steht es weiter 0:0.

16.16 Uhr – St. Tönis Hilden hat noch eine Chance vor der Pause, doch Mohamed Cissé scheitert frei an Krefelds Keeper Gian-Luca Mariano. Dann ist Halbzeit auf beiden Plätzen, mit dem 0:0 ist Hilden zu diesem Zeitpunkt aufgestiegen, weil Ratingen klar zurückliegt.

16.35 Uhr – Monheim Weiter geht es auf beiden Plätzen, Ratingen hat offensiv gewechselt: Kreyer kommt für Demircan, Eleftherios Vasileiadis für Rinor Rexha. Die erste Chance aber hat Monheim: Issac Kang scheitert im Eins-gegen-Eins an Gomoluch. Da Monheims Abstiegskonkurrent Frintrop auch 2:0 führt, braucht der FCM diesen Sieg für den Klassenerhalt.

16.45 Uhr – Monheim Das muss eigentlich der Anschluss sein, doch Fenzl pariert Zimmerlings Schuss glänzend, und Hammouds Nachschuss blocken die Monheimer. Weiter 2:0.

16.50 Uhr – St. Tönis/Monheim Die Gastgeber spielengegen Hilden weiter munter mit, Kohei Nakano schießt einen Freistoß gefährlich, Lenze pariert. In Monheim setzt Kreyer einen Freistoß für Ratingen über das Tor. Dabei bräuchte es jetzt drei Treffer, denn bei dem Zwischenstand in St. Tönis würde ein eigener 3:2-Sieg in Monheim zum Aufstieg reichen.

16.56 Uhr – Monheim Ratingens Trainer Damian Apfeld wechselt den zur Halbzeit hereingenommenen Vasileiadis wieder aus, Valon Zhushi kommt für ihn.

17.04 Uhr – St. Tönis Hilden geht kein allzu großes Risiko mehr – warum auch? Solange Ratingen zurückliegt, reicht dem VfB 03 das Unentschieden zum Aufstieg.

Hilden fehlen noch zehn Minuten

17.08 Uhr – St Tönis Die letzten zehn Minuten brechen an, nur die trennen Hilden noch vom erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga.

17.10 Uhr – St. Tönis Tor für die Gastgeber! Yigit Siyak bringt Hilden in Rückstand. Damit würde Ratingen ein Unentschieden in Monheim reichen, um an der Spitze gleichzuziehen. Das würde Entscheidungsspiele nach sich ziehen.

17.12 Uhr – Monheim Die Nachricht vom Treffer in St. Tönis hat die Ratinger erreicht, das Spiel wird noch hektischer.

17.16 Uhr – St. Tönis Hilden drückt direkt auf den Ausgleich, will sich nicht auf das Ergebnis in Monheim verlassen. Feese kommt zum Kopfball, Mariano pariert.

17.19 Uhr – St. Tönis Und da ist der Ausgleich! Hilden macht das 1:1. Cissé flankt, Feese köpft, Tor. Damit bräuchte Ratingen wieder einen Sieg...

17.22 Uhr – Monheim Die Nachspielzeit beträgt sechs Minuten.

17.23 Uhr – St. Tönis Abpfiff in St. Tönis. Jetzt muss Hilden noch ein bisschen warten, bis es final feiern kann.

17.29 Uhr – Monheim Abpfiff in Monheim, die Gastgeber feiern den Klassenerhalt. Die Gäste sind enttäuscht. In St. Tönis feiert der VfB 03 Hilden die Meisterschaft und den erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga.