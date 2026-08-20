Ratingen mit Heimauftakt, Wuppertal und Schonnebeck im Topspiel

Diesmal ein Heimspiel für Ratingen. – Foto: Hubert Wilschrey

Der 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein beginnt direkt mit zwei reizvollen Freitagsspielen. Ratingen 04/19 will nach dem späten 2:2 bei der SpVg Schonnebeck gegen den FC Büderich den ersten Sieg nachlegen. Parallel steht der Wuppertaler SV nach der 0:1-Niederlage bei der SSVg Velbert vor seinem Heimauftakt gegen Schonnebeck. Der Regionalliga-Absteiger war zum Start konkurrenzfähig, braucht nun aber das erste Erfolgserlebnis.

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Am Samstag wartet auf den ETB Schwarz-Weiß Essen das nächste schwere Spiel. Nach dem wilden 3:5 beim SV Scherpenberg kommt Velbert, das mit dem Sieg im Absteigerduell Rückenwind gesammelt hat. Am Sonntag richtet sich der Blick auch auf die Teams, die stark gestartet sind: SV Blau-Weiß Dingden reist nach dem 3:0 gegen VfL Jüchen-Garzweiler zum 1. FC Monheim, während Scherpenberg nach dem historischen Auftaktsieg beim SV Sonsbeck nachlegen will.

Der TSV Meerbusch und die Sportfreunde Baumberg suchen nach ihrem jeweils ersten Dreier, zudem empfängt 1. Spvg Solingen-Wald 03 die Holzheimer SG. Für den Aufsteiger geht es nach dem bitteren 2:3 beim SC St. Tönis darum, eine starke Leistung diesmal auch in Punkte umzumünzen.