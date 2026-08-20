Ratingen mit Heimauftakt, Wuppertal und Schonnebeck im Topspiel

Der 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein beginnt direkt mit zwei reizvollen Freitagsspielen. Ratingen 04/19 will nach dem späten 2:2 bei der SpVg Schonnebeck gegen den FC Büderich den ersten Sieg nachlegen. Parallel steht der Wuppertaler SV nach der 0:1-Niederlage bei der SSVg Velbert vor seinem Heimauftakt gegen Schonnebeck. Der Regionalliga-Absteiger war zum Start konkurrenzfähig, braucht nun aber das erste Erfolgserlebnis.
Am Samstag wartet auf den ETB Schwarz-Weiß Essen das nächste schwere Spiel. Nach dem wilden 3:5 beim SV Scherpenberg kommt Velbert, das mit dem Sieg im Absteigerduell Rückenwind gesammelt hat. Am Sonntag richtet sich der Blick auch auf die Teams, die stark gestartet sind: SV Blau-Weiß Dingden reist nach dem 3:0 gegen VfL Jüchen-Garzweiler zum 1. FC Monheim, während Scherpenberg nach dem historischen Auftaktsieg beim SV Sonsbeck nachlegen will.
Der TSV Meerbusch und die Sportfreunde Baumberg suchen nach ihrem jeweils ersten Dreier, zudem empfängt 1. Spvg Solingen-Wald 03 die Holzheimer SG. Für den Aufsteiger geht es nach dem bitteren 2:3 beim SC St. Tönis darum, eine starke Leistung diesmal auch in Punkte umzumünzen.
Wegen des DFB-Pokalspiels des SC St. Tönis in der Grotenburg, Freitag gegen Eintracht Frankfurt, wurden die Spiele der Kastrati-Elf und des KFC Uerdingen auf den 9. September verlegt.
3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 28.08.26 19:15 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SpVg Schonnebeck
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - TSV Meerbusch
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Monheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - Wuppertaler SV
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