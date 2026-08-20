 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Ratingen mit Heimauftakt, Wuppertal und Schonnebeck im Topspiel

In der Oberliga Niederrhein empfängt Ratingen 04/19 am Freitag den FC Büderich, parallel kommt es zum Topspiel zwischen dem Wuppertaler SV und der SpVg Schonnebeck. Zwei Spiele verlegt.

von André Nückel · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Diesmal ein Heimspiel für Ratingen.
Diesmal ein Heimspiel für Ratingen. – Foto: Hubert Wilschrey

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Oberliga Niederrhein
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
Solingen 03

Der 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein beginnt direkt mit zwei reizvollen Freitagsspielen. Ratingen 04/19 will nach dem späten 2:2 bei der SpVg Schonnebeck gegen den FC Büderich den ersten Sieg nachlegen. Parallel steht der Wuppertaler SV nach der 0:1-Niederlage bei der SSVg Velbert vor seinem Heimauftakt gegen Schonnebeck. Der Regionalliga-Absteiger war zum Start konkurrenzfähig, braucht nun aber das erste Erfolgserlebnis.

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Am Samstag wartet auf den ETB Schwarz-Weiß Essen das nächste schwere Spiel. Nach dem wilden 3:5 beim SV Scherpenberg kommt Velbert, das mit dem Sieg im Absteigerduell Rückenwind gesammelt hat. Am Sonntag richtet sich der Blick auch auf die Teams, die stark gestartet sind: SV Blau-Weiß Dingden reist nach dem 3:0 gegen VfL Jüchen-Garzweiler zum 1. FC Monheim, während Scherpenberg nach dem historischen Auftaktsieg beim SV Sonsbeck nachlegen will.

Der TSV Meerbusch und die Sportfreunde Baumberg suchen nach ihrem jeweils ersten Dreier, zudem empfängt 1. Spvg Solingen-Wald 03 die Holzheimer SG. Für den Aufsteiger geht es nach dem bitteren 2:3 beim SC St. Tönis darum, eine starke Leistung diesmal auch in Punkte umzumünzen.

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Liveticker: Ratingen 04/19 - FC Büderich

Morgen, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
19:30live

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Liveticker: Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck

Morgen, 19:30 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
19:30

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Liveticker: ETB SW Essen - SSVg Velbert

Sa., 22.08.2026, 17:30 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
17:30live

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Liveticker: 1. FC Monheim - Blau-Weiß Dingden

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:00live

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Liveticker: TSV Meerbusch - SF Baumberg

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00

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Liveticker: SV Sonsbeck - SV Scherpenberg

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:00live

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Liveticker: 1. Spvg Solingen-Wald 03 - Holzheimer SG

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:30

KFC Uerdingen und VfL Jüchen-Garzweiler müssen warten

Wegen des DFB-Pokalspiels des SC St. Tönis in der Grotenburg, Freitag gegen Eintracht Frankfurt, wurden die Spiele der Kastrati-Elf und des KFC Uerdingen auf den 9. September verlegt.

Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 28.08.26 19:15 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SpVg Schonnebeck
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - TSV Meerbusch
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Monheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - Wuppertaler SV

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