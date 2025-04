Ratingen mit Bigpoints für den Klassenerhalt, Nullnummer für KFC

Ein Doppelschlag kurz nach der Pause (47.,52.) sollte letztlich spielentscheidend sein. Unterrath konnte sich nicht mehr gegen die drohende Niederlage aufbäumen und fing sich auch noch einen dritten Gegentreffer (77.). Bis zum Saisonschluss hat Unterrath nun nicht mehr das eigenen Schicksal in der Hand und muss auf Patzer der Ratinger hoffen, wobei 04/19 wohl das kompliziertere Restprogramm zu bewältigen hat.

Klosterhardt festigt immer weiter seinen Platz unter den Top sechs. In Halbzeit eins konnten die Gäste durch Dennis Dina (23.) und Aaron Aksal auf die Siegerstraße kommen. Kurz vor und nach der Halbzeitpause kämpfte sich der FSV wiederum in die Partie. Es ging in die Schlussphase, wo Kofi Obeng Boateng (71.) und Kemal Dogan (80.+2) die Begegnung endgültig zugunsten der Arminia entschieden.