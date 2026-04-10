Ratingen legt gegen Biemenhorst im Aufstiegsrennen vor

Ratingen gewinnt am Freitagabend. – Foto: IMAGO/ Fotostand

Am 27. Spieltag der Oberliga Niederrhein legte Tabellenführer Ratingen 04/19 am Freitag gegen den SV Biemenhorst vor, alles andere als ein Sieg des Spitzenreiters wäre überraschend gewesen. Am Ende siegte der Favorit klar mit 3:0. Am Sonntag steigen waschechte Kellerduelle: Blau-Weiß Dingden empfängt den SV Sonsbeck, die Holzheimer SG erwartet den VfB Homberg.

Spitzenreiter Ratingen 04/19 ging am Freitagabend bereits in der 4. Spielminute durch Torjäger Sven Kreyer gegen den SV Biemenhorst in Führung. Das war zwar nicht der Auftakt eines Oberliga-Schützenfestes, gab den Ratingern von Trainer Damian Apfeld aber die Möglichkeit, die Partie souverän zu gestalten. Die Geduld sollte sich jedenfalls später am Freitagabend auszahlen. Guiliano Zimmerling sorgte in der 78. Minute de facto für die Entscheidung, Emre Demircan traf fünf Minuten später noch zum Endstand. Während die Ratinger damit die Konkurrenz im Aufstiegskampf unter Zugzwang gesetzt haben, bleibt es für die Biemenhorster ein beinharter Abstiegskampf.

Ratingen 04/19 – SV Biemenhorst 3:0

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, Slone Matondo, Almedin Gusic, Emre Demircan, Clinton Asare (89. Gianluca Silberbach), Rinor Rexha, Guiliano Zimmerling (85. Armin Deljkovic), Umut Yildiz (74. Ali Hassan Hammoud), Sven Kreyer (81. Cem Sabanci) - Trainer: Damian Apfeld

SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Julian Overbeck (72. Luca Puhe), Ferdinand Schulte, Angelos Avramis (83. Luca Ridder), Luca Schanzmann (73. Jan Wellers), Giuseppe Mirason Geukes, Sohail Nadi, Niklas Laigre (72. Justin Heckers), Jayden Houtriet, Joshua Müller, Max Peerenboom (66. Jannis Schmitz) - Trainer: Marc Gebler

Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 277

Tore: 1:0 Sven Kreyer (4.), 2:0 Guiliano Zimmerling (78.), 3:0 Emre Demircan (83.)