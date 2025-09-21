Ratingen jubelt in Meerbusch, Sonsbeck jetzt Dritter, HSG furios

Der SC St. Tönis machte es wie im Endspurt der Vorsaison und setze sich gegen die SpVg Schonnebeck durch. Der 1. FC Kleve verlor ein wildes Spiel gegen Aufsteiger SV BW Dingden. Am Samstag feierte der ETB SW Essen Big Points im Duell gegen den KFC Uerdingen. Die Sportfreunde Baumberg setzten sich im Derby gegen den 1. FC Monheim durch. Wild blieb es am 6. Spieltag der Oberliga Niederrhein auch am Sonntag, als die Holzheimer SG, der VfL Jüchen-Garzweiler und der SV Sonsbeck spät oder spannend siegten. Tabellenführer bleibt weiterhin Ratingen 04/19.

St. Tönis macht den holprigen Saisonstart ein Stück weit vergessen und verpasst Schonnebeck die erste Heimniederlage. Über den Spielverlauf hatten beide Seiten ihre besseren Phasen. Zugunsten der Gäste entschied in erster Instanz ein starkes Solo von Kris Pöstges, der Morten Heffungs den Führungstreffer auflegte (74.). In der Schlussphase machte Maximilian Pohlig schließlich den Deckel zu (90.+7). St. Tönis macht damit einen ordentlichen Satz im Tableau, während die Schwalben vom Verfolgerfeld am Samstag und Sonntag aufgeschluckt werden könnte.

Insgesamt drei Mal glich die Truppe von Umut Akpinar gegen den in dieser Saison stark aufspielenden Aufsteiger aus Dingden aus, doch wurde dennoch nicht mit einem Punkt belohnt. Moritz Osthoff (80.) schoss die Gäste in der Schlussphase zum vierten Mal in Führung, worauf Kleve schlussendlich keine weitere Antwort parat hatte. Kleve rutscht damit ans Tabellenschlusslicht, während Dingden seinen Platz im Tabellenmittelfeld vorerst behauptet.

In einen Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient hätte gewinnt der ETB SW Essen dank des Siegtreffers von Tim Kaminski mit etwas Dusel in der Grotenburg.

KFC Uerdingen – ETB Schwarz-Weiß Essen 0:1

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek, Seongsun You (84. Anthony Oscasindas), Yasin-Cemal Kaya, Batuhan Özden (57. Alexander Lipinski), Dave Fotso Youmssi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (73. Maximilian Dimitrijevski), Noah Tomson, Ephraim Kalonji (65. Etienne-Noel Reck) - Trainer: Julian Stöhr

ETB Schwarz-Weiß Essen: Alexander Golz, Jan Corsten, Robin Urban, Elefterios Theocharis (80. Sanjin Vrebac), Maurice Rene Haar, Serhat Sat (89. Efe Aldemir), Armen Shavershyan, Nico Lucas, Lukas Korytowski, Youssef Kamboua, Marcello Romano (80. Armen Shavershyan) - Trainer: Dennis Czayka

Zuschauer: 1500

Tore: 0:1 Tim Kaminski (83.)

________________

Baumberg gewinnt Derby gegen Monheim

Die Sportfreunde Baumberg ziehen am anfangs so gut in die Saison gestarteten Lokalkonkurrenten aus Monheim in der Tabelle vorbei. Enis Vila brachte die Hausherren in der ersten Hälfte in Führung (23.). In der Schlussphase rettete Baumberg die Partie über die Zeit und machten schließlich durch Simone Lo Castro alles klar (90.+5). Sportfreunde Baumberg – 1. FC Monheim 2:0

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Denis Sitter (83. Cem Dag), Sertan Yigenoglu, Enis Vila, Louis Klotz (72. Berkem Eyyrb Kurt), Robin Hömig, Tim Knetsch (60. Simone Lo Castro), Baris Sarikaya (90. Paolo Aurelio Piccinini), Shoyo Akaogi, Timo Hölscher, André Mandt (89. Milan Burovac) - Trainer: Salah El Halimi

1. FC Monheim: Leon Feher, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Enno Lang, Emin Safikhanov, Mohamed El Mouhouti, Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Aleksandar Bojkovski (76. Tom Hirsch), Zissis Alexandris (63. Kameron Joseph Blaise), Timm Florian Bungert (76. Tim Galleski) - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Enis Vila (23.), 2:0 Simone Lo Castro (90.+5) ________________ Jüchen-Wahnsinn gegen Hilden

Der VfL Jüchen-Garzweiler beendete das Spiel mit acht Spielern und traf sogar mit neun Akteuren zum zwischenzeitlichen 3:1 gegen den VfB Hilden - mehr hier. ________________ Meerbusch im Pech gegen Ratingen

Ratingen 04/19 setzte sich auch beim TSV Meerbusch durch, hatte allerdings auch das Glück des Tabellenführers. Nach dem frühen 1:0 durch Clinton Asare (3.) wurden zwei Meerbuscher Treffer wegen Abseitspositionen aberkannt. Nach einer Stunde jubelte dann Emre Demircan für die Gäste, die durch Reo Kamiyama jedoch den Anschluss markierten (66.). In seinem ersten Oberliga-Einsatz für Ratingen war es dann Guiliano Zimmerling, der als Joker den Deckel draufmachte und die Platz eins behauptete (76.). Meerbusch ist mit nur vier Punkten das Schlusslicht der Liga. TSV Meerbusch – Ratingen 04/19 1:3

TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, David Alexandre Alves Oliveira, Aaron Addo, Reo Kamiyama, Mattia Toni Klemen Majetic, Harding Mac Stuell Beira, Vincent Boldt, Micah Cain, Pablo Ramm, Ilyas Vöpel (79. Daniel Aserov) - Trainer: Marcel Winkens

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (87. Edin Hadzibajramovic), Clinton Asare (68. Guiliano Zimmerling), Yannick Geisler (46. Rinor Rexha), Georgios Touloupis (71. Umut Yildiz), Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud (83. Slone Matondo) - Trainer: Damian Apfeld

Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid)

Tore: 0:1 Clinton Asare (3.), 0:2 Emre Demircan (60.), 1:2 Reo Kamiyama (66.), 1:3 Guiliano Zimmerling (76.) ________________ Last-Minute-Keisers schlägt zu

Klaus Keisers ist der Held des Tages des SV Sonsbeck! Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop führte durch Timo Dapprich (35.) zunächst auswärts, doch im zweiten Abschnitt drehten die Gastgeber auf: Linus Krajac köpfte den Ausgleich, Keisers verwertete eine Flanke in der Nachspielzeit zum 2:1-Siegtreffer. Damit klettern die starken Sonsbecker auf Platz drei der Oberliga, während die Essener auf Rang acht fallen. SV Sonsbeck – DJK Adler Union Frintrop 2:1

SV Sonsbeck: Kenan Mehmedovic, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier, Philipp Elspaß, Jannis Pütz, Philip Pokora (87. Mahmud Sahintürk), David Somodi (46. Semih Güngör), Linus Krajac, Marco De Stefano, Klaus Keisers - Trainer: Heinrich Losing

DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Jonas Rübertus (65. Fynn Rauschtenberger), Tim Bönisch (65. Yan Marcos Friessner Montas), Leon Engelberg, Nils van den Woldenberg, Koffi Jason Togbedji, Timo Dapprich, Elias Brechmann, Leif Sören Linnig, Max Koltermann (30. Joel Zwikirsch), Dominik Stukator (87. Silas Yanik Niebaum) - Trainer: Marcel Cornelissen

Schiedsrichter: Jens Laux (Duisburg) - Zuschauer: 270

Tore: 0:1 Timo Dapprich (35.), 1:1 Linus Krajac (73.), 2:1 Klaus Keisers (90.) ________________ Homberg schlägt Büderich

Ein knappes Duell geht an den VfB Homberg, der nach Treffern von Andres Gomez Dimas und Emir Demiri beim FC Büderich mit 2:1 siegte. Ein wichtiger Erfolg für die Elf von Stefan Janßen, die sich mit diesem Dreier auf Platz sieben katapultiert hat. Büderich bleibt allerdings auf dem ersten Abstiegsplatz in Schlagdistanz (sechs Punkte). ________________ HSG stürmt zum Auswärtssieg

Die Holzheimer SG feierte im Aufsteiger-Duell einen 4:2-Erfolg beim SV Biemenhorst - und das ist besonders: Damit hat die HSG in einem Spiel mal eben die Torausbeute mehr als verdoppelt, denn vor dem Auswärtsspiel in Bocholt hatte Holzheim gerade mal drei Tore getroffen. Das wird Jesco Neumann und Co nicht interessieren, denn Holzheim springt auf Platz sechs, Biemenhorst ist nur noch Siebter.

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag

Fr., 26.09.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Kleve

So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Sonsbeck

So., 28.09.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Biemenhorst

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - TSV Meerbusch

So., 28.09.25 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 28.09.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 28.09.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - FC Büderich

So., 28.09.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg

So., 28.09.25 18:00 Uhr VfB Homberg - KFC Uerdingen

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: