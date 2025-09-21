Ratingen jubelt in Meerbusch, Sonsbeck jetzt Dritter, HSG furios

Der SC St. Tönis machte es wie im Endspurt der Vorsaison und setze sich gegen die SpVg Schonnebeck durch. Der 1. FC Kleve verlor ein wildes Spiel gegen Aufsteiger SV BW Dingden. Am Samstag feierte der ETB SW Essen Big Points im Duell gegen den KFC Uerdingen. Die Sportfreunde Baumberg setzten sich im Derby gegen den 1. FC Monheim durch. Wild blieb es am 6. Spieltag der Oberliga Niederrhein auch am Sonntag, als die Holzheimer SG, der VfL Jüchen-Garzweiler und der SV Sonsbeck spät oder spannend siegten. Tabellenführer bleibt weiterhin Ratingen 04/19.
Insgesamt drei Mal glich die Truppe von Umut Akpinar gegen den in dieser Saison stark aufspielenden Aufsteiger aus Dingden aus, doch wurde dennoch nicht mit einem Punkt belohnt. Moritz Osthoff (80.) schoss die Gäste in der Schlussphase zum vierten Mal in Führung, worauf Kleve schlussendlich keine weitere Antwort parat hatte. Kleve rutscht damit ans Tabellenschlusslicht, während Dingden seinen Platz im Tabellenmittelfeld vorerst behauptet.
1. FC Kleve – SV Blau-Weiß Dingden 3:4
1. FC Kleve: Henning Divis, Frederik Meurs, Philipp Divis, Elidon Bilali, Samuel Laurin Darius Derkum, Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster (76. Tim Haal), Juliano Ismanovski (69. Elias Reffeling), Nermin Badnjevic (46. Henry Heynen), Ole Kook (76. Daniel Fernando da Costa), Diwan Duyar (83. Joel Agbo) - Trainer: Umut Akpinar
SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Robin Volmering, Jonas Beckmann (90. Michael Leyking), Lukas Maximilian Valler, Hannes Göring, Kevin Juch (78. Luka Grlic), Jan-Niklas Haffke (57. Jonas Schneiders), Matties Volmering, David Hulshorst (57. Moritz Osthoff), Noah Schulz, Mohamed Salman (66. Lasse Hoffmann) - Trainer: Sebastian Amendt
Schiedsrichter: Marlon Bruchhausen
Tore: 0:1 Kevin Juch (8.), 1:1 Juliano Ismanovski (12.), 1:2 Mohamed Salman (20.), 2:2 Juliano Ismanovski (30.), 2:3 Moritz Osthoff (76.), 3:3 Niklas Klein-Wiele (79.), 3:4 Moritz Osthoff (80.)
St. Tönis macht den holprigen Saisonstart ein Stück weit vergessen und verpasst Schonnebeck die erste Heimniederlage. Über den Spielverlauf hatten beide Seiten ihre besseren Phasen. Zugunsten der Gäste entschied in erster Instanz ein starkes Solo von Kris Pöstges, der Morten Heffungs den Führungstreffer auflegte (74.). In der Schlussphase machte Maximilian Pohlig schließlich den Deckel zu (90.+7). St. Tönis macht damit einen ordentlichen Satz im Tableau, während die Schwalben vom Verfolgerfeld am Samstag und Sonntag aufgeschluckt werden könnte.
SpVg Schonnebeck – SC St. Tönis 1911/20 0:2
SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Tim Winking (66. Malik Timmerberg), Tim Kuhlmann (80. Len Blackmann), Noah Kloth, Darko Ilic (78. Alpha Kevin Kourouma), Simon Skuppin, Luca Pinke, Leon Bachmann, Moritz Isensee, Philipp Schmidt (72. Niko Bosnjak) - Trainer: Dirk Tönnies
SC St. Tönis 1911/20: Tim Leon Schrick, Luca Esposito (66. Kris Pöstges), Niklas Withofs, Kohei Nakano (81. Eghosa Aaron Ogbeide), Fumito Okihara, Mario Knops (90. Maximilian Pohlig), Maksym Lufarenko, Julio Torrens, Jannis Nikolaou, Morten Heffungs, Gianluca Rizzo (72. Tyler Nkamanyi) - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati
Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 Morten Heffungs (74.), 0:2 Maximilian Pohlig (90.+7)
In einen Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient hätte gewinnt der ETB SW Essen dank des Siegtreffers von Tim Kaminski mit etwas Dusel in der Grotenburg.
KFC Uerdingen – ETB Schwarz-Weiß Essen 0:1
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek, Seongsun You (84. Anthony Oscasindas), Yasin-Cemal Kaya, Batuhan Özden (57. Alexander Lipinski), Dave Fotso Youmssi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (73. Maximilian Dimitrijevski), Noah Tomson, Ephraim Kalonji (65. Etienne-Noel Reck) - Trainer: Julian Stöhr
ETB Schwarz-Weiß Essen: Alexander Golz, Jan Corsten, Robin Urban, Elefterios Theocharis (80. Sanjin Vrebac), Maurice Rene Haar, Serhat Sat (89. Efe Aldemir), Armen Shavershyan, Nico Lucas, Lukas Korytowski, Youssef Kamboua, Marcello Romano (80. Armen Shavershyan) - Trainer: Dennis Czayka
Zuschauer: 1500
Tore: 0:1 Tim Kaminski (83.)
Die Sportfreunde Baumberg ziehen am anfangs so gut in die Saison gestarteten Lokalkonkurrenten aus Monheim in der Tabelle vorbei. Enis Vila brachte die Hausherren in der ersten Hälfte in Führung (23.). In der Schlussphase rettete Baumberg die Partie über die Zeit und machten schließlich durch Simone Lo Castro alles klar (90.+5).
Sportfreunde Baumberg – 1. FC Monheim 2:0
Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Denis Sitter (83. Cem Dag), Sertan Yigenoglu, Enis Vila, Louis Klotz (72. Berkem Eyyrb Kurt), Robin Hömig, Tim Knetsch (60. Simone Lo Castro), Baris Sarikaya (90. Paolo Aurelio Piccinini), Shoyo Akaogi, Timo Hölscher, André Mandt (89. Milan Burovac) - Trainer: Salah El Halimi
1. FC Monheim: Leon Feher, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Enno Lang, Emin Safikhanov, Mohamed El Mouhouti, Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Aleksandar Bojkovski (76. Tom Hirsch), Zissis Alexandris (63. Kameron Joseph Blaise), Timm Florian Bungert (76. Tim Galleski) - Trainer: Dennis Ruess
Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Enis Vila (23.), 2:0 Simone Lo Castro (90.+5)
TSV Meerbusch – Ratingen 04/19 1:3
TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, David Alexandre Alves Oliveira, Aaron Addo, Reo Kamiyama, Mattia Toni Klemen Majetic, Harding Mac Stuell Beira, Vincent Boldt, Micah Cain, Pablo Ramm, Ilyas Vöpel (79. Daniel Aserov) - Trainer: Marcel Winkens
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (87. Edin Hadzibajramovic), Clinton Asare (68. Guiliano Zimmerling), Yannick Geisler (46. Rinor Rexha), Georgios Touloupis (71. Umut Yildiz), Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud (83. Slone Matondo) - Trainer: Damian Apfeld
Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid)
Tore: 0:1 Clinton Asare (3.), 0:2 Emre Demircan (60.), 1:2 Reo Kamiyama (66.), 1:3 Guiliano Zimmerling (76.)
SV Sonsbeck – DJK Adler Union Frintrop 2:1
SV Sonsbeck: Kenan Mehmedovic, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier, Philipp Elspaß, Jannis Pütz, Philip Pokora (87. Mahmud Sahintürk), David Somodi (46. Semih Güngör), Linus Krajac, Marco De Stefano, Klaus Keisers - Trainer: Heinrich Losing
DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Jonas Rübertus (65. Fynn Rauschtenberger), Tim Bönisch (65. Yan Marcos Friessner Montas), Leon Engelberg, Nils van den Woldenberg, Koffi Jason Togbedji, Timo Dapprich, Elias Brechmann, Leif Sören Linnig, Max Koltermann (30. Joel Zwikirsch), Dominik Stukator (87. Silas Yanik Niebaum) - Trainer: Marcel Cornelissen
Schiedsrichter: Jens Laux (Duisburg) - Zuschauer: 270
Tore: 0:1 Timo Dapprich (35.), 1:1 Linus Krajac (73.), 2:1 Klaus Keisers (90.)
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Kleve
So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Sonsbeck
So., 28.09.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Biemenhorst
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - TSV Meerbusch
So., 28.09.25 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 28.09.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 28.09.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - FC Büderich
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg
So., 28.09.25 18:00 Uhr VfB Homberg - KFC Uerdingen
