 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

Ratingen ist hoher Favorit gegen Biemenhorst, zwei Schlüsselspiele

Oberliga: Tabellenführer Ratingen 04/19 kann gegen den SV Biemenhorst am Freitag vorlegen, im Keller stehen gleich zwei Sechs-Punkte-Spiele an.

von André Nückel · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Ausblick auf den Spieltag in der Oberliga.
Ausblick auf den Spieltag in der Oberliga. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Am 27. Spieltag der Oberliga Niederrhein legt Tabellenführer Ratingen 04/19 am Freitag gegen den SV Biemenhorst vor, alles andere als ein Sieg des Spitzenreiters wäre überraschend - doch genau hier liegt die Chance der Bocholter. Am Sonntag steigen waschechte Kellerduelle: Blau-Weiß Dingden empfängt den SV Sonsbeck, die Holzheimer SG erwartet den VfB Homberg.

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Liveticker: Ratingen 04/19 - SV Biemenhorst

Morgen, 20:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
20:00live

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Liveticker: Blau-Weiß Dingden - SV Sonsbeck

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
15:00live

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Liveticker: SpVg Schonnebeck - SF Baumberg

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00

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Liveticker: 1. FC Kleve - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:00live

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Liveticker: Holzheimer SG - VfB Homberg

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00

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Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - ETB SW Essen

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00

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Liveticker: VfB 03 Hilden - FC Büderich

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:30

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Liveticker: SC St. Tönis -TSV Meerbusch

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:30live

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Liveticker: 1. FC Monheim - KFC Uerdingen

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
16:00live

Das ist der nächste Spieltag

28. Spieltag
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - TSV Meerbusch
Sa., 18.04.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB 03 Hilden
So., 19.04.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SC St. Tönis 1911/20
So., 19.04.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Monheim
So., 19.04.26 15:00 Uhr VfB Homberg - DJK Adler Union Frintrop
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Kleve
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SpVg Schonnebeck
So., 19.04.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Blau-Weiß Dingden
So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Büderich - Ratingen 04/19

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