Ratingen ist hoher Favorit gegen Biemenhorst, zwei Schlüsselspiele

Ausblick auf den Spieltag in der Oberliga. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Am 27. Spieltag der Oberliga Niederrhein legt Tabellenführer Ratingen 04/19 am Freitag gegen den SV Biemenhorst vor, alles andere als ein Sieg des Spitzenreiters wäre überraschend - doch genau hier liegt die Chance der Bocholter. Am Sonntag steigen waschechte Kellerduelle: Blau-Weiß Dingden empfängt den SV Sonsbeck, die Holzheimer SG erwartet den VfB Homberg.

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Liveticker: Blau-Weiß Dingden - SV Sonsbeck

________________ Liveticker: SpVg Schonnebeck - SF Baumberg

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 15:00 PUSH

________________ Liveticker: 1. FC Kleve - VfL Jüchen-Garzweiler

________________ Liveticker: Holzheimer SG - VfB Homberg

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr Holzheimer SG Holzheim VfB Homberg VfB Homberg 15:00 PUSH

________________ Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - ETB SW Essen

________________ Liveticker: VfB 03 Hilden - FC Büderich

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden FC Büderich FC Büderich 15:30 PUSH

________________ Liveticker: SC St. Tönis -TSV Meerbusch

________________ Liveticker: 1. FC Monheim - KFC Uerdingen

Das ist der nächste Spieltag

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - TSV Meerbusch

Sa., 18.04.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB 03 Hilden

So., 19.04.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SC St. Tönis 1911/20

So., 19.04.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Monheim

So., 19.04.26 15:00 Uhr VfB Homberg - DJK Adler Union Frintrop

So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Kleve

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SpVg Schonnebeck

So., 19.04.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Blau-Weiß Dingden

So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Büderich - Ratingen 04/19

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