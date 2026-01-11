Ratingen in der Regionalliga: "Stand jetzt wären wir dort nur Besuch“

Stieghorst Auf jeden Fall. Der Ausblick ist erst einmal positiv, aber wir müssen abwarten, ob wir das Niveau der Hinrunde konserviert bekommen. Das sehen wir Ende Februar, wenn wir unser anspruchsvolles Auftaktprogramm nach der Pause hinter uns haben. Denn wir wissen auch, dass wir in den letzten Spielen 2025 unterperformed haben mit nur einem Sieg aus fünf Spielen.

Stieghorst Weil im Stadion die Heizung nicht funktioniert und dort aktuell nur etwa acht Grad sind. Die Duschen hätten wir da zwar ohnehin nicht gebraucht, aber die sind derzeit auch kalt. Unser Betreuer Patrice Schäfers hat das der Stadt gemeldet, und das Sportamt kümmert sich. Das mit der Heizung ist neu, aber das mit den Duschen leider ein latentes Problem im Winter, zum Teil auch im Sportpark am Götschenbeck. Da muss die Stadt jetzt mal nachhaltig eine Lösung finden, denn das kann es ja nicht sein.

Stieghorst Die dafür maßgebliche Entscheidung war, zusätzlich zu unserem Sportlichen Leiter Frank Zilles mit Damian schon ab 1. Mai als Kaderplaner anzufangen – er hat eine enorme Sogwirkung gehabt, die für die Qualität des Kaders entscheidend war. Als Trainer liegt er zudem über dem Soll.

Stieghorst Viel hängt von Verletzungen und Krankheiten ab, weil wir einen kleinen Kader haben. Und ich muss auch sagen: Wir sind nicht Erster, weil wir eine so überragende Mannschaft sind, sondern weil die Liga so ausgeglichen ist, wie ich es vielleicht noch nie erlebt habe. Wir haben davon profitiert, dass wir einen kleinen Kader mit hoher Qualität haben. So, wie es unser Trainer Damian Apfeld auch immer wieder sagt: Er kann ohne Qualitätsverlust wechseln. Viele Spieler, die von der Bank kommen, wären bei anderen Oberligisten Stammspieler.

Womit wären Sie demnach am Ende der Saison zufrieden? Das ursprüngliche Ziel, unter den ersten Fünf zu landen, erreicht zu haben, oder muss es jetzt der Aufstieg sein?

Stieghorst Mit Platz zwei oder drei wären wir in Summe sicherlich auch zufrieden. Für die Herbstmeisterschaft können wir uns nichts kaufen, aber wir peilen jetzt auf jeden Fall die Meisterschaft an.

Könnten Sie sich davon etwas kaufen?

Stieghorst Wir arbeiten seit November zweigleisig. Wir wollen uns in der Oberligaspitze festsetzen – das wäre auch das Ziel für die nächste Saison, wenn wir es nicht in die Regionalliga schaffen. Gleichzeitig stellen wir die Weichen dafür, dass wir die Möglichkeiten haben, in eine Profiliga aufzusteigen.

Was braucht es dafür?

Stieghorst Ich fasse das jetzt mal nicht in Euro, aber: Das Geld fällt hier nicht vom Baum. Natürlich haben wir mit Sponsoren gesprochen und da auch gute Signale erhalten, und wir müssten auch außerhalb des Sports personell nachlegen. Aber entscheidender ist: Im November haben wir Damian und Frank gebeten, sich als Kaderplaner und Trainer Gedanken zu machen, wie wir unter Beibehaltung unserer Amateurbedingungen in der Regionalliga bestehen könnten. Und das läuft auf eine U23-geprägte Mannschaft hinaus. Auch im aktuellen Kader haben wir viele Spieler unter 23 Jahren, die alle Stammspieler geworden sind.

Mit Emre Demircan und Sven Kreyer sind aber zwei Spieler Ihre Topscorer, die deutlich älter sind.

Stieghorst Das stimmt, und wir werden mit allen Spielern frühzeitig Gespräche führen, denn bis auf einen laufen alle Verträge im Sommer aus. Da wir für die Regionalliga auch deutlich mehr trainieren müssten und einen höheren Aufwand hätten, muss jeder Spieler entscheiden, ob er das möchte und mit seinem Beruf und der Familie vereinbaren kann.

Können Sie den Aufwand näher beschreiben?

Stieghorst Momentan trainieren wir dreimal pro Woche und haben freitags unsere Heimspiele, sonntags meist die Auswärtsspiele. In der Regionalliga müssten wir viermal pro Woche trainieren, das ist sicher. Unklar ist dann aber, wann die Spiele sind, denn die werden in der Regionalliga kurzfristig, vier Wochen im Voraus, angesetzt. Es gibt da viele zweite Mannschaften von Bundesligisten, wo die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze der Polizei schaut, welche Fan-Strömungen wann wohin unterwegs sind. Da entscheiden dann andere, ob wir freitags spielen. Der normale Regionalliga-Spieltag ist Samstag, 14 Uhr, und da würden wir mit unserem Innenstadt-Stadion auch vor größeren Problemen stehen, was die Anreise von Auswärtsfans angeht.

Das hat doch beim Pokal-Viertelfinale gegen den MSV Duisburg auch geklappt mit Parken am Eisstadion und dann der Zuwegung über die Fußgängerbrücke.

Stieghorst Das war aber an einem Sonntag. Der Freitagabend soll bei uns im Kern als Heimspieltag stehen bleiben, weil wir damit gute Erfahrungen gemacht haben: Die Stimmung ist eine andere, der Zuschauerzuspruch höher, es kommen mehr Sponsoren vorbei. Aber wir werden nicht alle Heimspiele freitags spielen können. Ich glaube auch nicht, dass das Rückspiel gegen den KFC Uerdingen im April freitagsabends sein wird – da dürfte aus organisatorischen Gründen für alle, auch die Polizei, der Sonntag besser geeignet sein. Wenn wir zu dem Zeitpunkt weiter relativ nah beieinander sind und es dann quasi ein Viertelfinale um die Meisterschaft ist – da kann dann schon recht viel los sein. Und der KFC hat schließlich ordentlich Fan-Potenzial.

Das ist bei 04/19 ausbaufähig...

Stieghorst Ja, und wir sind dabei, das anzugehen. Wir haben Freikarten-Aktionen in der Stadt gestartet, unsere Partnerschule, die Friedrich-Ebert-Realschule, soll da auch von profitieren, und bei mehr als 500 Kindern und Jugendlichen im Verein haben wir einfach auch intern sehr viel Potenzial, das wir verstärkt ansprechen wollen. Zur Erinnerung: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt zu unseren Oberligaspielen.

Was war in der Hinrunde positiv?

Stieghorst Gefreut hat uns natürlich, dass wir Herbstmeister geworden sind, dass wir 50 Tore geschossen, attraktiv gespielt und kein Heimspiel verloren haben. Als Damian im April zum Vertragsgespräch bei uns war, hat er gesagt, er will die „Ratingen-DNA“ wieder zum Leben erwecken. Das war noch aus der Zeit unter Martin Hasenpflug, wo wir immer offensiv gespielt haben, immer aktiv auf dem Platz waren – da wollte Damian die neuformierte Mannschaft wieder hinführen. Und das ist ihm voll gelungen.

Und negativ?

Stieghorst Sicherlich das Ausscheiden in der dritten Pokalrunde zu Hause gegen den VfB 03 Hilden, und auch die dort gezeigte Leistung war nach den Erfahrungen in der Meisterschaft ein Rückschlag. Aber: Wie die Mannschaft damit umgegangen ist mit dann drei Siegen in der Liga mit 13:2 Toren, zeigt eine gute Entwicklung im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Die Mannschaft ist diesmal nicht in ein Loch gefallen, weil sie auch ein gutes Miteinander hat in sich und im Verein.

Zu Beginn der Hinrunde gab es unter anderem durch einen Sieg in Hilden sieben Punkte aus den ersten drei Spielen. Würden Sie so eine Ausbeute für den Rückrunden-Beginn wieder unterschreiben?

Stieghorst Die sieben Punkte würde ich nehmen. Wie gesagt: Wir haben ein anspruchsvolles Auftaktprogramm gegen drei der ersten Fünf der Tabelle und mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger Dingden. Nach dem Kräftemessen beim aktuellen Tabellenzweiten Schonnebeck können wir uns ein Bild davon machen, ob wir die Leistung der Hinrunde konserviert bekommen haben.

Und wenn dem so wäre, würde 04/19 den Antrag auf Regionalliga-Zugehörigkeit stellen?

Stieghorst Die Unterlagen dafür werden in den nächsten zwei, drei Wochen vom Verband verschickt, der Stichtag für die Abgabe ist der 31. März – wir werden das machen und alle Auflagen erfüllen. Ich habe keinen Zweifel an der Zulassung.

Kann Ratingen Profiliga?

Stieghorst Das wäre schön und wird sich dann zeigen. Infrastrukturell muss das gehen – die Stadt hat eine nennenswerte Wirtschaftskraft, ist unverschuldet, hat eine gute sportliche Infrastruktur – es gibt einen zweiten Rasenplatz, auf dem wir trainieren können, und der Sportpark am Götschenbeck ist ein Aushängeschild: Seit seiner Eröffnung haben wir unsere Mitgliederzahl mehr als verdoppelt, von acht bis zehn Jugendmannschaften auf inzwischen 30. Das hat aber Zeit gebraucht, die wir in der Regionalliga nicht haben. Stand jetzt wären wir mit unseren aktuellen Möglichkeiten dort nur zu Besuch.

Was müsste sich ändern, um dort „wohnen“ zu können?

Stieghorst Dafür bräuchten wir dauerhaft einen deutlich höheren Etat, erheblich mehr Sponsorengelder. Wir müssen das noch in unseren Gremien besprechen, aber die Tendenz bei unserer Jahreshauptversammlung im Dezember war so: Wenn wir das sportlich schaffen, müssen wir das mitnehmen – in dem Wissen, dass wir es auf Dauer unter den jetzigen Bedingungen nicht gestemmt bekommen. Wir haben uns zwar verstärkt in den Bereichen Marketing und Event, haben neue Partner gewonnen und wollen, wie auf der Versammlung angekündigt, einen Wirtschaftsrat gründen, aber das ist bei Weitem noch nicht ausreichend für einen mittelfristigen Bestand in einer Profiliga. Aber es ist viel passiert, und das stimmt mich positiver als noch vor zwei Jahren.

Da hatte 04/19 erstmals den Antrag zur Regionalliga gestellt, es folgte der sportliche Einbruch. Haben Sie Sorge, dass sich das wiederholt?

Stieghorst Mannschaft, Trainerteam und Staff sind eine gefestigte Einheit – das kann ich mir diesmal nicht vorstellen.

Georg Amend führte das Gespräch.

