Ratingen hingt hinter den eigenen Ansprüchen Mit elf Spielen hat Ratingen 04/19 exakt ein Viertel der zu absolvierenden Partien in dieser Saison der Fußball-Oberliga gespielt. Die erste Zwischenbilanz: Vom Angriff auf die Tabellenspitze, den Trainer Hasenpflug ausgerufen hat, ist man klar entfernt.

Ambitionen Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Die genannten Werte sind durchaus ordentlich bis sehr gut, gemessen an den eigenen Ansprüchen aber zu wenig. Der Verein hatte vor der Spielzeit das Ziel ausgegeben, den Abstand zur Spitze reduzieren zu wollen. In der Vorsaison hatte es in der Meisterrunde, die sich an die Hinrunde angeschlossen hatte, einen Dreikampf um den Aufstieg gegeben, den letztlich der 1. FC Bocholt mit 81 Punkten vor dem VfB Hilden und der SSVg Velbert (beide 74) schaffte. Ratingen kam als Fünfter mit 53 Punkten ins Ziel. Seinerzeit wurden insgesamt 32 Spiele absolviert, Bocholt kam so auf einen Punkteschnitt von 2,53, Hilden und Velbert folgten mit 2,31 Zählern – Ratingen war mit 1,66 Punkten deutlich dahinter. Zwar ist 04/19 mit dem aktuellen Schnitt von 1,91 aktuell besser unterwegs, würde man aber annehmen, dass alle Teams ihren jeweils aktuellen Schnitt komplett halten, würde das für die Ratinger nach 44 Spielen 84 Punkte bedeuten, während der aktuelle Spitzenreiter SSVg Velbert mit seinen derzeitigen 2,36 Punkten pro Partie auf satte 104 Zähler käme. Auch der Zweite ETB Schwarz-Weiß Essen, der aktuell einen Schnitt von 2,17 Punkten aufweist, wäre am Ende mit dann 95 Zählern ein gutes Stück entfernt. 20 oder elf Punkte Rückstand könnte man wohl kaum als Annäherung verkaufen. Von der persönlichen Zielsetzung Martin Hasenpflugs ganz zu schweigen: Der Trainer hatte vor der Saison den Angriff auf die Spitze ausgerufen.

Ausbeute Das 1:1 in Cronenberg war definitiv ein Rückschlag für die Ambitionen der Ratinger, die vor dem Spieltag auf Rang vier gestanden hatten. Nun sind sie Sechster mit 21 Punkten, also so etwas wie das Ende der erweiterten Spitzengruppe, deren Teams bereits die Marke von 20 Zählern geknackt haben. Der Schnitt von 1,91 Punkten pro Partie ist ordentlich, mehr aber auch nicht. Die 25 erzielten Treffer stellen den zweitbesten Wert der Liga – der VfB 03 Hilden hat ebenso viele Tore geschossen, aber auch ein Spiel mehr absolviert – nach dem ebenfalls bereits mit zwölf Spielen bedachten TSV Meerbusch (30) dar, der allerdings als Neunter auch beweist, dass eine hohe Torausbeute allein noch nicht für Höheres reicht. Ratingens 18 Gegentore sind der schlechteste Wert der erweiterten Spitzengruppe, sogar drei Teams, die teilweise klar hinter 04/19 liegen, haben weniger Treffer kassiert.

Abfall Hasenpflug bemängelte nach dem 1:1 in Cronenberg, dass sein Team sich mit Mannschaften aus den unteren Regionen schwer tue. Ein solcher Leistungsabfall gegen vermeintlich schwächere und dann unterschätzte Gegner ist aber nicht durchgehend zu entdecken. Ja, gegen den Vorletzten FC Kray gab es vor drei Wochen eine unnötige 1:2-Heimniederlage, und auch das 1:1 in Cronenberg musste nicht sein. Andererseits hatte 04/19 auch gegen den 1. FC Kleve, den MSV Düsseldorf und den VfB Homberg, die aktuell alle auf Abstiegsplätzen stehen, gewonnen, wenn auch gegen den MSV und Homberg nur knapp.

Aufstellung Hasenpflug schien seine erste Elf gefunden zu haben mit einer Vierer-Abwehrkette, einer Doppelsechs, zwei offensiven Außen, einem offensiven Mittelfeldspieler und einer Sturmspitze. Nur wenig wechselte der Trainer am Personal für dieses System, notgedrungen musste er das nun tun, da Emre Demircan eine zu harte Vier-Spiele-Sperre wegen eines Foulspiels gegen den MSV kassiert hat. Hasenpflug zog für den offensiven Mittelfeldmann den defensiven Pierre Nowitzki nach vorne – mit überschaubarem Erfolg in Cronenberg. Vielleicht wäre etwas mehr Mut förderlich und ein Systemwechsel auf zwei Stürmer oder ein Einsatz des bisher als Sturmspitze enttäuschenden Samed Yesil im offensiven Mittelfeld eher eine Option gewesen als drei defensiv denkende Mittelfeldmänner aufzustellen. Zumindest kam mit der Einwechslung des Ex-Profis Yesil eine Viertelstunde vor Schluss in Cronenberg ein bisschen mehr Zug in die Offensive. Ob das aber 90 Minuten geklappt hätte? Hasenpflug hatte eine andere Idee.

Auch hier ein Bayern-Bonmot: „Ein Trainer ist nicht ein Idiot“, sagte der frühere Trainer Giovanni Trapattoni einst in seiner bekannten „Wutrede“ und meinte damit, dass er personelle Entscheidungen besser beurteilen könne als Externe.

Abläufe Vor der Saison hatte Hasenpflug Ali Can Ilbay von der offensiven Außenbahn zurückgezogen als linken Verteidiger. Da auf der anderen Seite Bo Lasse Henrichs war, hatte 04/19 seine beiden schnellsten Spieler des Kaders in der Außenverteidigung, und da beide sich immer wieder in den Angriff einschalteten, gab es da häufig Überzahl und damit Gelegenheiten, gefährlich zu werden. Henrichs verletzte sich am dritten Spieltag in Essen schwer, seitdem macht Simon Busch das als Rechtsverteidiger gut, hat auch schon zweimal getroffen. Der Spielaufbau läuft von hinten heraus meist über einen defensiven Mittelfeldspieler, der sich zwischen die Innenverteidiger fallen lässt – weite Ab- oder gar Befreiungsschläge sind deshalb eine Rarität in Ratingen. Beides steht beispielhaft für einstudierte Abläufe bei 04/19, Hasenpflug hatte angesichts von neun Zugängen vor der Saison aber betont, dass es dafür noch Zeit brauche und gehofft, dass das bis zum zehnten Spieltag der Fall sein würde. Nun sind elf Partien absolviert, und nach dem 1:1 in Cronenberg ärgerte sich der Trainer: „Wenn wir ein paar Spiele nahezu unverändert spielen, erwarte ich dass die Abläufe drin sind. Wenn man freestyle spielt und nicht im System, wird es nicht gut.“ Wie weit ist 04/19 also mit seinen Abläufen? „Nach dem Spiel in Cronenberg haben wir auf jeden Fall viel Luft nach oben“, gibt Hasenpflug zu. „Man kann nicht jedes Spiel ein Feuerwerk abbrennen oder jeden Gegner dominieren – den Anspruch habe ich nicht an meine Mannschaft. Was aber da sein muss, sind eine gute Organisation und voller Einsatz gegen den Ball.“ Also steht 04/19 hinter diesen Ansprüchen und den eigenen.