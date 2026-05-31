Ratingen gewinnt und richtet alle Blicke nach Hilden Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 gewinnt ein durchwachsenes Spiel und wartet auf das Hildener Endergebnis. von Linus Bien · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Ratingen 04/19 braucht einen Sieg gegen die Adler. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Die Vorzeichen waren klar: Sowohl Ratingen 04/19, als auch die DJK Adler Union Frintrop brauchten einen Erfolg. Letztlich nutzten die Gastgeber die ineffizienten Frintroper aus und gewinnen 3:1. Alles schaut derweil nach Hilden. >>> Hier gehts zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

Frintroper belohnen sich nicht Ratingen 04/19 war sich aber sowas von klar, worum es geht. Nach einer ersten Großchance, bei der der Ball schon fast über die Linie gerollt wäre, wird Ali Hammoud (4.) im Folgeangriff durch die Mitte geschickt und schlenzt den Ball ins rechte Eck. Da sah die Abwehr der Adler lückenhaft aus. In der Folge versuchte die DJK mehr Spielanteile zu sammeln, kamen größtenteils aber nicht am Abwehrbollwerk der Ratinger vorbei. Nach dem Gegentor erarbeiteten sich die Essener allerdings ein Chancenplus. Ohne viel Aufwand kommen sie immer wieder zu Abschlüssen. Zwar häufig aus sechzehn Metern oder noch mehr, dennoch muss 04/19 Schlussmann Marvin Gomoluch immer wieder eingreifen. Und genauso zieht es sich durch die gesamte erste Hälfte. In Minute 31 hätte Tim Bönisch einen Abstimmungsfehler zwischen Gomoluch und seinen Vorderleuten ausnützen müssen, worauf Timo Dapprich in der 42. Spielminute eigentlich nur noch am Ratinger Schlussmann vorbeischießen muss. Dapprich will es aber zu schön machen und legt den Ball quer, direkt in die Beine eines Ratinger Verteidigers.