Ratingen gewinnt Kracher, Sonsbeck ist Zweiter, Adler Frintrop fliegen

Oberliga Niederrhein, 7. Spieltag! Ratingen 04/19 bleibt durch einen Sieg im Topspiel gegen den VfL Jüchen-Garzweiler Tabellenführer, bester Aufsteiger ist jetzt die Holzheimer SG. Grund zur Freude haben auch der SV Sonsbeck, TSV Meerbusch und die DJK Adler Union Frintrop.

Nach verpatztem Saisonstart war der 1. FC Kleve vor dem Gastspiel bei der SpVg Schonnebeck ordentlich unter Druck. Dem konnte die Mannschaft von Umut Akpinar Stand halten und für eine kleine Überraschung sorgen. Die Klever kamen am Schetters Busch vor fast 300 Zuschauern zu einem 1:1-Unentschieden. In einer intensiven Begegnung schossen die Gäste das erste Tor. Konnte der Schuss von Elias Reffeling zunächst noch geblockt werden, war Niklas Klein-Wiele beim Abstauber zur Stelle (19.). In der Folge blieb Kleve effektiv, während die Schwalben Probleme hatten, in die Partie zu finden. Nach der Pause lief fast nur noch Schonnebeck an, Kleve kam kaum noch zu Offensivaktionen. Nach einer Ecke vergab der 1. FC gleich zwei gute Chancen auf den Ausgleich (68.), was sich nur wenig später rächen sollte. Ein Freistoß aus 30 Metern leitete den Ausgleich ein. Flach geschossen gab es im Strafraum viel Gewusel. Letztlich drückte Marcio Elias Lopes da Silva Do Vale den Ball über die Linie. Die finalen Angriffsbemühungen der Hausherren wurden nicht mehr belohnt.

________________ Heffungs bleibt stark

Morten Heffungs absolviert weiter eine starke Oberliga-Saison, diesmal glänzte der Offensivspieler des SC St. Tönis mit einem Dreierpack gegen den ETB SW Essen. Die Uhlenkrug-Elf verlor 2:4 und damit auch erstmal den Kontakt zu den Top-Platzierungen. Beide Teams haben zehn Punkte und damit sechs weniger als Ratingen. ________________ Sonsbeck gewinnt nach wilden sieben Minuten in Monheim

Der SV Sonsbeck schafft den Sprung auf Platz zwei in der Oberliga Niederrhein, allerdings sah es in der 69. Minute zunächst nach einem Sieg für den 1. FC Monheim aus. Enno Lang traf per Kopf, allerdings hielt das 1:0 nicht allzu lange, denn Philipp Elspaß und Linus Krajac (74. & 76.) brachten den SVS per Doppelschlag auf Kurs. Das sollte auch so bleiben, weil ein Treffer von Tom Hirsch in der Nachspielzeit aberkannt wurde. ________________ Frintrop demonstriert Heimstärke

Dass die DJK Adler Union Frintrop heimstark ist, dürfte allmählich jeder Klub aus der Oberliga wissen. Dennoch erwischte es den SV Biemenhorst mit 0:5 deutlich, weil die Adler im zweiten Abschnitt davonflogen. Elias Brechmann und Dominik Stukator glänzten mit Doppelpacks und haben großen Anteil an Platz fünf des Aufsteigers. Biemenhorst rangiert in der zweiten Tabellenhälfte. ________________ Büderich geht früh baden

Die Holzheimer SG überrannte den FC Büderich in den ersten Minuten, führte durch Tore von Arton Tolaj, Sakaki Ota und Jonas Theurzeit nach zwölf Minuten schon mit 3:0. Die HSG gewann in Summe mit 4:1 und schiebt sich vorbei an Jüchen auf Platz drei.

________________ TSV Meerbusch feiert zweiten Saisonsieg

In Dingden zu gewinnen, ist alles andere als einfach. Umso höher ist das 1:0 des TSV Meerbusch durch Pablo Ramm zu bewerten. Der Fusionsverein musste dabei in den Schlussminuten zittern, denn Franz Langhoff sah wegen Meckern die rote Karte, weshalb ein Feldspieler ins Tor musste. Der Aufsteiger konnte aus der Überzahl kein Kapital schlagen, weshalb Meerbusch nur noch einen Zähler weniger als der Rivale hat. ________________ Ratingen gewinnt Topspiel - Jüchens erste Pleite

Ratingen 04/19 hat im Topspiel für die erste Pleite des VfL Jüchen-Garzweiler gesorgt! Der Tabellenführer schlug in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Emre Demircan zu, zuvor flog Jüchens Matteo Giorgio Matz mit Gelb-Rot vom Platz (45.). Im zweiten Durchgang rannte der Aufsteiger zwar an, wurde aber selten zwingend. Ratingen verdiente sich das 1:0 und bleibt damit die Nummer eins der Liga. ________________ Baumberg holt Punkt in Hilden

________________ Liveticker: VfB Homberg - KFC Uerdingen Heute, 18:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg KFC Uerdingen KFC Uerdingen 0 0 PUSH Weil André Mandt und Timo Hölscher für die Sportfreunde Baumberg beim VfB 03 Hilden jeweils ausglichen, nahmen die Monheimer einen Punkt mit. Hilden bleibt knapp hinter Baumberg, die Klubs stehen im Mittelfeld.

Das ist der nächste Spieltag

8. Spieltag

Fr., 03.10.25 14:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Blau-Weiß Dingden

Sa., 04.10.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Holzheimer SG

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfB 03 Hilden

So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19

So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck

So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SC St. Tönis 1911/20

So., 05.10.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB Homberg

So., 05.10.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Monheim

So., 05.10.25 15:30 Uhr FC Büderich - DJK Adler Union Frintrop

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: