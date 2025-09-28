Ratingen gewinnt Kracher, Sonsbeck ist Zweiter, Adler Frintrop fliegen

Nach verpatztem Saisonstart war der 1. FC Kleve vor dem Gastspiel bei der SpVg Schonnebeck ordentlich unter Druck. Dem konnte die Mannschaft von Umut Akpinar Stand halten und für eine kleine Überraschung sorgen. Die Klever kamen am Schetters Busch vor fast 300 Zuschauern zu einem 1:1-Unentschieden. In einer intensiven Begegnung schossen die Gäste das erste Tor. Konnte der Schuss von Elias Reffeling zunächst noch geblockt werden, war Niklas Klein-Wiele beim Abstauber zur Stelle (19.). In der Folge blieb Kleve effektiv, während die Schwalben Probleme hatten, in die Partie zu finden. Nach der Pause lief fast nur noch Schonnebeck an, Kleve kam kaum noch zu Offensivaktionen. Nach einer Ecke vergab der 1. FC gleich zwei gute Chancen auf den Ausgleich (68.), was sich nur wenig später rächen sollte. Ein Freistoß aus 30 Metern leitete den Ausgleich ein. Flach geschossen gab es im Strafraum viel Gewusel. Letztlich drückte Marcio Elias Lopes da Silva Do Vale den Ball über die Linie. Die finalen Angriffsbemühungen der Hausherren wurden nicht mehr belohnt.
________________
Heffungs bleibt stark
Morten Heffungs absolviert weiter eine starke Oberliga-Saison, diesmal glänzte der Offensivspieler des SC St. Tönis mit einem Dreierpack gegen den ETB SW Essen. Die Uhlenkrug-Elf verlor 2:4 und damit auch erstmal den Kontakt zu den Top-Platzierungen. Beide Teams haben zehn Punkte und damit sechs weniger als Ratingen.
________________
Sonsbeck gewinnt nach wilden sieben Minuten in Monheim
Der SV Sonsbeck schafft den Sprung auf Platz zwei in der Oberliga Niederrhein, allerdings sah es in der 69. Minute zunächst nach einem Sieg für den 1. FC Monheim aus. Enno Lang traf per Kopf, allerdings hielt das 1:0 nicht allzu lange, denn Philipp Elspaß und Linus Krajac (74. & 76.) brachten den SVS per Doppelschlag auf Kurs. Das sollte auch so bleiben, weil ein Treffer von Tom Hirsch in der Nachspielzeit aberkannt wurde.
________________
Frintrop demonstriert Heimstärke
Dass die DJK Adler Union Frintrop heimstark ist, dürfte allmählich jeder Klub aus der Oberliga wissen. Dennoch erwischte es den SV Biemenhorst mit 0:5 deutlich, weil die Adler im zweiten Abschnitt davonflogen. Elias Brechmann und Dominik Stukator glänzten mit Doppelpacks und haben großen Anteil an Platz fünf des Aufsteigers. Biemenhorst rangiert in der zweiten Tabellenhälfte.
________________
Büderich geht früh baden
Die Holzheimer SG überrannte den FC Büderich in den ersten Minuten, führte durch Tore von Arton Tolaj, Sakaki Ota und Jonas Theurzeit nach zwölf Minuten schon mit 3:0. Die HSG gewann in Summe mit 4:1 und schiebt sich vorbei an Jüchen auf Platz drei.
________________
TSV Meerbusch feiert zweiten Saisonsieg
In Dingden zu gewinnen, ist alles andere als einfach. Umso höher ist das 1:0 des TSV Meerbusch durch Pablo Ramm zu bewerten. Der Fusionsverein musste dabei in den Schlussminuten zittern, denn Franz Langhoff sah wegen Meckern die rote Karte, weshalb ein Feldspieler ins Tor musste. Der Aufsteiger konnte aus der Überzahl kein Kapital schlagen, weshalb Meerbusch nur noch einen Zähler weniger als der Rivale hat.
________________
Ratingen gewinnt Topspiel - Jüchens erste Pleite
Ratingen 04/19 hat im Topspiel für die erste Pleite des VfL Jüchen-Garzweiler gesorgt! Der Tabellenführer schlug in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Emre Demircan zu, zuvor flog Jüchens Matteo Giorgio Matz mit Gelb-Rot vom Platz (45.). Im zweiten Durchgang rannte der Aufsteiger zwar an, wurde aber selten zwingend. Ratingen verdiente sich das 1:0 und bleibt damit die Nummer eins der Liga.
________________
Baumberg holt Punkt in Hilden
Weil André Mandt
und Timo Hölscher
für die Sportfreunde Baumberg beim VfB 03 Hilden jeweils ausglichen, nahmen die Monheimer einen Punkt mit. Hilden bleibt knapp hinter Baumberg, die Klubs stehen im Mittelfeld.
________________
Liveticker: VfB Homberg - KFC Uerdingen
Das ist der nächste Spieltag
8. Spieltag
Fr., 03.10.25 14:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Blau-Weiß Dingden
Sa., 04.10.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Holzheimer SG
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfB 03 Hilden
So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19
So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck
So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SC St. Tönis 1911/20
So., 05.10.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB Homberg
So., 05.10.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Monheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr FC Büderich - DJK Adler Union Frintrop
FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
________________
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: