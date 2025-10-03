Ratingen gegen Wuppertal, KFC am Uhlenkrug, Bocholt in St. Tönis

In der U19-Niederrheinliga steht ab Spieltag 6 die nächste Englische Woche an. Sonntags steht das Topspiel zwischen Ratingen 04/19 und dem Wuppertaler SV an, der KFC Uerdingen muss an den Uhlenkrug und die SG Unterrath erwartet den VfB 03 Hilden.
7. Spieltag
Mi., 08.10.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SG Unterrath
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - Ratingen 04/19
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen 05 - FSV Duisburg
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - VfB 03 Hilden
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - VfL Rhede
Mi., 08.10.25 20:00 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg
8. Spieltag
So., 26.10.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - SG Essen-Schönebeck
So., 26.10.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen 05
So., 26.10.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - SC St. Tönis 1911/20
So., 26.10.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Bocholt
So., 26.10.25 11:00 Uhr SG Unterrath - Wuppertaler SV
So., 26.10.25 11:00 Uhr VfL Rhede - TSV Meerbusch
So., 26.10.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfB Homberg
