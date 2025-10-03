 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
In der U19-Niederrheinliga geht es weiter.
In der U19-Niederrheinliga geht es weiter. – Foto: Jens Terhardt

Ratingen gegen Wuppertal, KFC am Uhlenkrug, Bocholt in St. Tönis

Spannende Partien in der U19-Niederrheinliga. Der KFC Uerdingen gastiert beim ETB SW Essen, der Wuppertaler SV in Ratingen und der 1. FC Bocholt in St. Tönis. Derby zwischen FSV Duisburg und VfB Homberg.

Verlinkte Inhalte

A-Niederrheinliga
Wuppert. SV
ETB SW Essen
Ratingen
SF Baumberg

In der U19-Niederrheinliga steht ab Spieltag 6 die nächste Englische Woche an. Sonntags steht das Topspiel zwischen Ratingen 04/19 und dem Wuppertaler SV an, der KFC Uerdingen muss an den Uhlenkrug und die SG Unterrath erwartet den VfB 03 Hilden.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U19-Niederrheinliga

>>> Die Transfers der U19-Niederrheinliga

So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

________________

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
14:00

________________

Liveticker: FSV Duisburg - VfB Homberg

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
11:00

________________

Liveticker: ETB SW Essen - KFC Uerdingen

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
11:00

________________

Liveticker: SC St. Tönis - 1. FC Bocholt

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
11:00live

________________

Liveticker: SG Unterrath - VfB Hilden

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
11:00

________________

Liveticker: VfL Rhede - SG Essen-Schönebeck

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
11:00live

________________

Liveticker: Ratingen 04/19 - Wuppertaler SV

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
11:00

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
Mi., 08.10.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SG Unterrath
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - Ratingen 04/19
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen 05 - FSV Duisburg
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - VfB 03 Hilden
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - VfL Rhede
Mi., 08.10.25 20:00 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg

8. Spieltag
So., 26.10.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - SG Essen-Schönebeck
So., 26.10.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen 05
So., 26.10.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - SC St. Tönis 1911/20
So., 26.10.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Bocholt
So., 26.10.25 11:00 Uhr SG Unterrath - Wuppertaler SV
So., 26.10.25 11:00 Uhr VfL Rhede - TSV Meerbusch
So., 26.10.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfB Homberg

>>> Zum vollständigen Spielplan der U19-Niederrheinliga

>>> Zur U19-Niederrheinliga

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 03.10.2025, 08:30 Uhr
André NückelAutor