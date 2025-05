Ratingen gegen Schlusslicht, Sven Kreyer in der Reserve

Nach nur einem Punkt aus den jüngsten sechs Spielen in der Oberliga muss Trainer Peter Radojewski auf seiner Abschiedstour bei Ratingen 04/19 festhalten: „Das ist natürlich nicht das, was man sich wünscht, wenn man am Saisonende aufhört und dann keine guten Ergebnisse einfährt. Das ist nicht so prickelnd.“