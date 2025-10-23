Ratingen gegen formstarken FC Büderich, drei Samstagsspiele

Spieltag 11 in der Oberliga Niederrhein: Am Freitag steigt das interessante Duell zwischen Tabellenführer Ratingen 04/19 und dem FC Büderich, der zuletzt dreimal gewonnen hat. VfB Hilden empfängt den KFC Uerdingen, der 1. FC Monheim den ETB SW Essen und Blau-Weiß Dingden den SV Biemenhorst zum Kreis-Derby - alles am Samstag! So läuft das Wochenende:
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Ratingen 04/19
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr FC Büderich - SV Blau-Weiß Dingden
So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Kleve
So., 02.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch
So., 02.11.25 14:30 Uhr Holzheimer SG - DJK Adler Union Frintrop
So., 02.11.25 14:30 Uhr VfB Homberg - 1. FC Monheim
So., 02.11.25 14:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB 03 Hilden
So., 02.11.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20
So., 02.11.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SpVg Schonnebeck
