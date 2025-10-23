Ratingen gegen formstarken FC Büderich, drei Samstagsspiele

Spieltag 11 in der Oberliga Niederrhein: Am Freitag steigt das interessante Duell zwischen Tabellenführer Ratingen 04/19 und dem FC Büderich, der zuletzt dreimal gewonnen hat. VfB Hilden empfängt den KFC Uerdingen, der 1. FC Monheim den ETB SW Essen und Blau-Weiß Dingden den SV Biemenhorst zum Kreis-Derby - alles am Samstag! So läuft das Wochenende:

________________ Liveticker: Blau-Weiß Dingden - SV Biemenhorst Sa., 25.10.2025, 17:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden BW Dingden SV Biemenhorst Biemenhorst 17:00 live PUSH ________________ Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - VfB Homberg

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop VfB Homberg VfB Homberg 15:00 live PUSH

________________ Liveticker: TSV Meerbusch - VfL Jüchen-Garzweiler

________________ Liveticker: 1. FC Kleve - Sportfreunde Baumberg

________________ Liveticker: SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck SV Sonsbeck SV Sonsbeck 15:00 PUSH

Liveticker SC St. Tönis - Holzheimer SG

Das ist der nächste Spieltag

12. Spieltag

Fr., 31.10.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Ratingen 04/19

Fr., 31.10.25 19:30 Uhr FC Büderich - SV Blau-Weiß Dingden

So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Kleve

So., 02.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch

So., 02.11.25 14:30 Uhr Holzheimer SG - DJK Adler Union Frintrop

So., 02.11.25 14:30 Uhr VfB Homberg - 1. FC Monheim

So., 02.11.25 14:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB 03 Hilden

So., 02.11.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20

So., 02.11.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SpVg Schonnebeck

