Allgemeines
Ratingen hat vier der vergangenen fünf Duelle gewonnen.
Ratingen hat vier der vergangenen fünf Duelle gewonnen. – Foto: Markus Becker

Ratingen gegen formstarken FC Büderich, drei Samstagsspiele

Oberliga Niederrhein: Tabellenführer Ratingen 04/19 erwartet als formstärkste Mannschaft der Liga den ebenfalls gut aufgelegten FC Büderich. VfB Hilden, 1. FC Monheim und Blau-Weiß Dingden am Samstag mit Heimspielen.

Spieltag 11 in der Oberliga Niederrhein: Am Freitag steigt das interessante Duell zwischen Tabellenführer Ratingen 04/19 und dem FC Büderich, der zuletzt dreimal gewonnen hat. VfB Hilden empfängt den KFC Uerdingen, der 1. FC Monheim den ETB SW Essen und Blau-Weiß Dingden den SV Biemenhorst zum Kreis-Derby - alles am Samstag! So läuft das Wochenende:

Liveticker: Ratingen 04/19 - FC Büderich

Morgen, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
19:30

Liveticker: VfB 03 Hilden - KFC Uerdingen

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00live

Liveticker: 1. FC Monheim - ETB SW Essen

Sa., 25.10.2025, 16:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
16:00live

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - SV Biemenhorst

Sa., 25.10.2025, 17:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
17:00live

Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - VfB Homberg

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00live

Liveticker: TSV Meerbusch - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:00live

Liveticker: 1. FC Kleve - Sportfreunde Baumberg

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00

Liveticker: SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
15:00

Liveticker SC St. Tönis - Holzheimer SG

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:30live

Das ist der nächste Spieltag

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Ratingen 04/19
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr FC Büderich - SV Blau-Weiß Dingden
So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Kleve
So., 02.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch
So., 02.11.25 14:30 Uhr Holzheimer SG - DJK Adler Union Frintrop
So., 02.11.25 14:30 Uhr VfB Homberg - 1. FC Monheim
So., 02.11.25 14:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB 03 Hilden
So., 02.11.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20
So., 02.11.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SpVg Schonnebeck

