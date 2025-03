Ratingen: Erste Sportanlage mit LED-Licht

Die Stadt hat direkt am Dienstag nach Karneval ganze Arbeit geleistet: Wo bis dahin noch eine Rasenfläche auf dem Sportplatz an der Sohlstättenstraße war, ist jetzt nur noch ein Acker. Denn die Stadt investiert 1,8 Millionen Euro in die Erneuerung des Sportplatzes, und dabei wird der Naturrasen auf dem westlichen Großspielfeld durch Kunstrasen ersetzt.

„Der Rasen war schon nicht mehr in einem Zustand, den ich aus meiner eigenen Fußballer-Zeit noch kannte“, verdeutlicht Sportdezernent und Erster Beigeordneter Patrick Anders am Donnerstag vor Ort und ergänzt: „Wir haben uns entschieden, wie bei fast allen anderen Fußballplätzen in Ratingen auf Kunstrasen umzusteigen. So kann der Platz intensiver genutzt werden, und wir können dem ASV Tiefenbroich, der sich vor allem im Jugendbereich sehr gut entwickelt hat, viel mehr Trainingszeiten zur Verfügung stellen.“

Stolz darf die Stadt auf die neue Beleuchtung sein: „Sechs Flutlichtmasten mit LED der allerneuesten Technik, sogar dimmbar“, fasst Projektleiter Achim Kramer zusammen. Damit entsteht in Tiefenbroich die erste Sportanlage mit LED-Beleuchtung in Ratingen. „Das ist heutzutage nicht mehr nur nice to have, sondern wir sparen durch den niedrigeren Energieverbrauch langfristig gerade in den Wintermonaten extrem viel Energie“, sagt Umweltdezernent Professor Bert Wagener.

Zurück auf den Fußballplatz: Das neue Großspielfeld wird 13 Meter kürzer, damit dahinter Platz für das Jugendspielfeld ist. Für den neuen Belag wird auch die Entwässerung des Platzes komplett erneuert. Um Mikroplastik zu vermeiden, wird der Platz mit Rundkornsand verfüllt. „Dieses Infillmaterial ermöglicht gute Spieleigenschaften und vermindert gegenüber scharfkantigem Quarzsand das Verletzungsrisiko“, sagt Wagener.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres. „Wir müssen bis 30. November fertig sein, das steht so im Vertrag“, erklärt Kramer, und der Ratinger Fachplaner Georg Schlate ergänzt: „Der Kunststoff muss bis Ende September wegen der Witterung drin sein.“ Einen weiteren Grund für die Zeitschiene nennt Wagener: „Wir sind auch sehr eng mit unserem Personal und haben einige Folgemaßnahmen.“ Bis zum Abschluss der Umbauten muss der Sport in Tiefenbroich aber natürlich nicht ruhen: Die Anlage an der Sohlstättenstraße verfügt ja über ein weiteres Großspielfeld, das schon seit Jahren aus Kunstrasen ist.