Ratingen: Ein „Geistertor“ bringt die U23 auf die Verliererstraße

Ratingen hadert mit einer Schiedsrichter-Entscheidung – Foto: Lea Schirrweit

Die U23 von Ratingen 04/19 war im Bezirksliga-Heimspiel gegen den ASV Mettmann in der zweiten Hälfte leicht unterlegen, und deshalb ist die 1:3-Heimschlappe auch in Ordnung. Zumal sie im Abstiegskampf, der immer noch nicht so wirklich vorbei ist, eigentlich kaum schmerzt. Aber das Zustandekommen ist bedenklich. Die zweite Hälfte war kaum angepfiffen beim 1:1, alles verlief restlos offen. Denn die Ratinger Abwehr mit dem wie immer überragenden Nolan Manassa im Deckungszentrum, dem sicheren Keeper Sam Koch und der in seinem Offensivdrang kaum zu stoppende Leo Kaiser zeigte auch hier, dass die Punkte unbedingt an den Götschenbeck gehören.

Linienrichter sieht den Ball im Tor

Aber dann geschah etwas, was kaum zu fassen ist. Der starke Mettmanner Umut Demir ließ vom rechten Halbfeld aus eine Granate los, die eigentlich einen Waffenschein benötigt. Der Ball prallte an den rechten Ratinger Innenpfosten und dann ins Feld zurück. Also zunächst Riesenglück für die Hausherren. Aber dann winkte ein Linienrichter dem Solinger Schiedsrichter Sebastian Guretzki zu, er habe den Ball hinter der Linie gesehen. Das konnten selbst die Mettmanner Spieler nicht begreifen und auch sonst kaum einer am Götschenbeck. Jedenfalls entschied Guretzki auf Tor, also 1:2, 48. Minute, und davon erholten sich die Hausherren nie wirklich. Mettmann spielte anschließend überlegen und nahm die Punkte recht locker mit. Auch wenn es bei einem faden Beigeschmack blieb.

Ratingens Trainer Andreas Voss verließ das Feld mit wenig Humor. "Nach dem plötzlichen Rückstand, den niemand begreifen kann, mussten wir umdenken. Was schwierig ist bei den vielen Ausfällen, die es derzeit zu verkraften gilt. Immerhin bekamen einige Spieler die Chance, sich zu zeigen, vor allem die, die sonst etwas hinten anstehen. Aber es schmerzt vor allem im Angriff, wenn es gegen eine so starke Abwehr geht, wie sie diese Mettmanner besitzen." Am nächsten Sonntag geht es nach Wittlaer.