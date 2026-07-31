Ratingen braucht die Ansage von Coach Apfeld

So war dann auch Apfeld schlussendlich zufrieden: „Die beiden Situationen in der Anfangsphase, als Bo und Nolan (Manassa, Anm. d. Red.) nicht in den Zweikampf kommen, haben mir nicht gefallen – aber es waren auch nur diese beiden Situationen.“ Ansonsten fand der Cheftrainer: „Wir waren manchmal schon recht flüssig, haben aber dann wieder zu schnell die Geduld verloren und die Bälle in Räume gechipped, die es bei uns eigentlich gar nicht gibt. Das war in der zweiten Halbzeit besser, zumindest bis zur Trinkpause. Danach hatten wir einen kleinen Spannungsabfall, sind aber da auch wieder rausgekommen.“ Daher das Fazit: „Wichtig war, dass wir die drei Tore gemacht und keines bekommen haben und dass sich keiner verletzt hat. Immerhin war es jetzt nach den zwei Spielen am Wochenende das dritte Spiel in wenigen Tagen, und dann noch bei der Hitze. Ich fahre nicht unzufrieden nach Hause.“