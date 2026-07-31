Ratingen braucht die Ansage von Coach Apfeld

Bei brütender Hitze hat Ratingen 04/19 am Mittwochabend Arminia Klosterhardt zum nächsten Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Oberliga NIederrhein empfangen. Und die Gastgeber legten auch heiß los: Maxim Schröder setzte sich links offensiv im Eins-gegen-Eins durch, drang in den Strafraum ein und legte präzise quer auf Sven Kreyer, der den Ball mit dem ersten Kontakt hoch in die Maschen drosch zum 1:0 (5. Minute).
Das ließ sich gut an gegen den Landesligisten, vielleicht etwas zu gut. Denn in der unmittelbaren Folge verloren die Ratinger gleich zweimal Duelle auf ihrer rechten Abwehrseite, Klosterhardt wurde da zweimal brandgefährlich. Samuel Zegadlo traf den rechten Pfosten, den Abpraller nahm Jan-Niklas Pla direkt, der Ball ging abgefälscht knapp am linken Pfosten vorbei (10.). Und zwei Minuten später spielte Hamza Velic 04/19-Rechtsverteidiger Bo Lasse Henrichs aus und dann auch Torwart Paul Möller, doch Jan Corsten rettete vor der Linie. Ratingens Cheftrainer bemängelte vernehmlich: „Das ist Zweikampfverhalten wie im Freibad!“. Er wird nicht den Kampf um die besten Sonnenplätze gemeint haben.
Die Ansage wirkte, die Gastgeber agierten nun kompakter und aggressiver gegen den Ball. Bis zur nächsten Großchance mussten die auf der sonnenüberfluteten Haupttribüne schwitzenden Zuschauer indes ein wenig warten. Dann spielten Henrichs und Edin Hadzibajramovic nacheinander die linke Klosterhardter Abwehrseite schwindelig, die Flanke landete bei Schröder, der den Ball mit dem ersten Kontakt wieder in die Mitte gab, wieder präzise auf Kreyer, der wieder direkt abschloss, diesmal aber an der Fußabwehr von Torhüter Lucas Goy scheiterte (20.).
Nach der bei Temperaturen von mehr als 30 Grad nötigen Trinkpause hatte 04/19 zwar weiterhin viel den Ball, kam aber nicht mehr ohne Weiteres zu Abschlüssen. Da bedurfte es schon einer Grätsche von Emre Demircan am gegnerischen Strafraum, mit der er den Ball eroberte und ihn auf Rinor Rexha legte – der scheiterte aber an Goys Arm (29.). So ging es mit einem 1:0 in die Pause.
Kurz danach verdoppelten die Ratinger den Vorsprung: Kamil Kaya war zentral etwa 23 Meter vor dem Tor gefoult worden, Kreyer nahm Maß und schoss den Ball mit dem für ihn typischen tiefen Treffpunkt über die Mauer, wodurch er sich ins Tor senkte zum 2:0 (54.). Keine drei Minuten später hätte Kreyer seinen Dreierpack schnüren müssen, schoss nach einem Abpraller aber aus kurzer Distanz Goy an. Das machte ihm dann Kaya nach einem Dribbling im Strafraum umgehend nach (59.).
In der letzten halben Stunde feierte Ali Hassan Hammoud sein Comeback, nachdem er sich im ersten Testspiel verletzt hatte – Kreyer machte für ihn Platz. Zudem kam für Kaya noch Lukas Korytowski, der kurz nach seiner Einwechslung die Chance zu seinem nächsten Treffer in der Vorbereitung hatte, den Ball aber aus zehn Metern über das Tor setzte (67.). Der Zugang von ETB Schwarz-Weiß Essen hatte aber noch eine Chance, und die nutzte er: Einen tiefen Ball erlief er sich und legte ihn dann problemlos an Goy vorbei zum 3:0-Endstand (86.).
So war dann auch Apfeld schlussendlich zufrieden: „Die beiden Situationen in der Anfangsphase, als Bo und Nolan (Manassa, Anm. d. Red.) nicht in den Zweikampf kommen, haben mir nicht gefallen – aber es waren auch nur diese beiden Situationen.“ Ansonsten fand der Cheftrainer: „Wir waren manchmal schon recht flüssig, haben aber dann wieder zu schnell die Geduld verloren und die Bälle in Räume gechipped, die es bei uns eigentlich gar nicht gibt. Das war in der zweiten Halbzeit besser, zumindest bis zur Trinkpause. Danach hatten wir einen kleinen Spannungsabfall, sind aber da auch wieder rausgekommen.“ Daher das Fazit: „Wichtig war, dass wir die drei Tore gemacht und keines bekommen haben und dass sich keiner verletzt hat. Immerhin war es jetzt nach den zwei Spielen am Wochenende das dritte Spiel in wenigen Tagen, und dann noch bei der Hitze. Ich fahre nicht unzufrieden nach Hause.“
In den nächsten Tagen geht es im Ratinger Stadion weiter, denn 04/19 bezieht dort sein Trainingslager. Eine gute Nachricht: Der Rasen sieht dafür geeignet aus, was ja in den vergangenen Jahren keineswegs immer der Fall war. Hier hat sich etwas getan im Zusammenspiel mit der Stadt. Hauptsächlich wird sich 04/19 am Wochenende logischerweise mit Fußball beschäftigen, es gibt aber auch Dinge abseits des Balles: Den Beachplatz neben dem Stadion werden die Kicker auch mal zum Beachsoccer oder Beachvolleyball nutzen können, am Freitagabend steht zudem laut Apfeld „eine kleine Challenge“ an.
Übernachtet wird im „Best Western Hotel“ neben dem Stadion, am Samstag gibt es auf der Bezirkssportanlage Götschenbeck erst ein gemeinsames Grillen mit der U23, dann einen Spaziergang zur Ratinger Kirmes samt Schützenfest – Kontaktpflege und Sichtbarkeit sind für den höchstspielenden und größten Fußballverein der Stadt nicht unwichtig. Am Sonntag endet das Trainingslager mit einem Heimspiel im Stadion gegen den Westfalen-Oberligisten SV Schermbeck (13 Uhr).