Ratingen 04/19 zieht zwei Talente in den Oberliga-Kader

Kaiser spielt seit vier Jahren in Ratingen, der 19-jährige war in den beiden jüngsten Saisons Kapitän der U19 und überzeugte mit Leidenschaft und Einsatz. Er ist flexibel einsetzbar und kann sowohl offensiv außen als auch, wie in dieser Rückrunde, in vorderster Spitze spielen. U19-Trainer Samir Hanna ist überzeugt von dem trotz seiner Jugend schon sehr reifen Offensivtalent und sagt: „Er wird seine fußballerischen Qualitäten auch in der Oberliga zeigen.“ Kaiser erzielte bei 16 Einsätzen in der vergangenen Saison sechs Treffer und legte drei vor. Bei einem Einsatz im Bezirksliga-Team traf er einmal und bereitete ein Tor vor.

„Lefti“ Vasileiadis kam in der letztjährigen U19 auf 20 Einsätze mit sechs Toren und drei Assists. Zudem wurde er dreimal in der Reserve eingesetzt. Er stach gerade in der Rückrunde durch seine starken Tempoläufe hervor. Seine Zielstrebigkeit mit Zug zum Tor konnte das Talent aufblitzen lassen. Der 18-Jährige, der über eine feine Technik verfügt, verstand es, geduldig auf seine Chance zu warten und war am Ende ein Schlüsselspieler. „Ich freue mich riesig auf mein erstes Senioren-Jahr“, sagt Vasileiadis.