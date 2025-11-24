Ratingen 04/19 zeigt sich lernfähig

Damian Apfeld ist ein klar strukturierter Mann. Er weiß, wo er herkommt, was er will und wohin er will. Er lässt sich nicht von Emotionen beherrschen, sondern nutzt Verstand und Gefühl gleichermaßen. So ist er ausgeglichen. Und so kann er mit einem ausgeglichenen Spiel und Resultat in diesem Fall gut leben. Das torlose Unentschieden beim VfB Homberg veranlasst den Trainer von Ratingen 04/19 nicht zu Jubelsprüngen, stürzt ihn aber auch nicht in tiefe Verzweiflung. „Das ist ein Punktgewinn, wir nehmen diesen einen Zähler gerne mit“, sagte er nach dem Schlusspfiff.

Dass die Ratinger als Tabellenführer der Oberliga Niederrhein mit dem einen Punkt zufrieden sind, dafür gibt es gleich mehrere gute Gründe. „Hätte man mir vor dem Spiel einen Punkt angeboten, so hätte ich ihn genommen“, sagt Apfeld und zollt damit auch dem Gegner Respekt. Schließlich gehört ein Auswärtsspiel in Homberg gewiss nicht zu den leichten Aufgaben, die jeder mit Bravour bewältigt. Die Duisburger sind eine gestandene Oberligamannschaft, die seit Jahren von ihrer Heimstärke profitiert.

Davon war gegen Ratingen aber nicht allzu viel zu sehen. Die Gastgeber hatten lediglich zwei halbe Chancen: einen Kopfball vor der Pause und einen abgefälschten Schuss im zweiten Durchgang, der jedoch am Tor vorbeiging. „So einer kann, wenn es unglücklich läuft, auch mal rein gehen“, gestand Apfeld. Aber dank einer guten Defensivleistung, wobei die beiden Innenverteidiger Gianluca Silberbach und Almedin Gusic herausragten, blieben die Gäste ohne Gegentreffer.

Das aber wäre unverdient gewesen, weil die Gäste in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft waren. In Durchgang eins war die Partie noch ausgeglichen, weil beide Teams nicht nur mit dem Gegner, sondern auch mit den Widrigkeiten des teils gefrorenen Naturrasens zu kämpfen hatten. „Da konnten wir nicht wie gewohnt kombinieren, vieles ging nur über den Kampf und die zweiten Bälle“, erklärte der Coach. Allerdings war seine Mannschaft nach dem Wechsel einem Tor und dem möglichen Sieg deutlich näher. Da waren die Gäste nicht nur überlegen, sondern kamen auch zu Chancen durch Guiliano Zimmerling, dessen Schuss Hombergs erst 21 Jahre alter Torhüter Leon Schübel parierte. Er stand weitere Male im Blickpunkt, als er von Bo Henrichs schon umkurvt wurde, der Ball aber ebenso wenig über die Linie ging wie bei Schüssen von Sven Kreyer und Rinor Rexha. Ein Sieg war für 04/19 also durchaus im Bereich des Möglichen.

Dass Apfeld mit dem Punkt zufrieden ist, dafür gibt es neben dem heimstarken Gegner und den Platzverhältnissen aber noch einen triftigen Grund: Seine Mannschaft hat sich weiter entwickelt. Dabei erinnert Apfeld an den vierten Spieltag: Da stand es bei der Spvg Schonnebeck nach 90 Minuten 3:3, doch in der Nachspielzeit kassierten die Ratinger noch ein viertes Gegentor. „Das haben wir damals nicht gut gelöst“, sagt der Coach rückblickend. „Man muss auch mal mit einem Punkt zufrieden sein und den mitnehmen.“ Vor allem auswärts, denn auch die zweite Saisonniederlage gab es auf fremdem Platz: in Baumberg (0:1).

Nach vier Siegen ist die Ratinger Erfolgsserie nicht etwa durch das torlose Remis gerissen, dennoch fordert Apfeld jetzt im Heimspiel gegen Holzheim wieder einen Dreier: „Wir werden uns gut vorbereiten und haben uns fest vorgenommen, dass nach einer Niederlage oder einem Unentschieden wieder ein Sieg folgt.“ Zwei Spieler in Folge sieglos – das würde Apfeld nicht sonderlich schmecken. Schließlich soll der schöne Vorsprung des Tabellenführers auf die Verfolger nicht dahin schmelzen, sondern zumindest gehalten, besser noch ausgebaut werden. Denn der Coach weiß, wo er hin will, auch wenn er es vermeidet, darüber zu sprechen: in die Regionalliga. Dann hätte er sportlich alles erreicht, denn mehr geht als nebenberuflicher Trainer von Feierabendfußballern nicht. Und das will er bleiben. „Ich werde nicht in das Haifischbecken Profifußball wechseln, wo die Haltbarkeit von Trainer kurz ist. Dafür werde ich meinen Beruf nicht aufgeben“, sagt der im Energiesektor tätige Apfeld.