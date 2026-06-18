Ratingen 04/19: Youngster Yörük ist defensiv variabel einsetzbar

Yörük (r.) wechselt nach Ratingen – Foto: Volker Lemm

Oberligist Ratingen 04/19 kann einen zweiten Zugang für die neue Saison vermelden: Nach Torwart Paul Möller, der vom TSV Meerbusch kommt, wechselt mit Boran Yörük ein weiterer 19-Jähriger ins Team von Cheftrainer Damian Apfeld.

Unterstützung auf der linken Seite

Der Sportliche Leiter Frank Zilles sagt über den Zugang vom FC Hennef 05: „Boran ist ein selbstbewusster, körperlich starker Typ. Als A-Jugendlicher wurde er bereits mehrfach in der Mittelrheinliga in Hennef eingesetzt und konnte dort seine Zweikampfstärke als Innenverteidiger demonstrieren. Er ist Linksfuß und kann auch als linker Außenverteidiger und als Sechser eingesetzt werden. Wir werden sicherlich viel Freude an ihm haben.“ Der Vertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren.

Auf allen genannten Positionen haben die Ratinger durchaus Handlungsbedarf: Aus der Innenverteidigung hat sich Phil Spillmann zum Ligakonkurrenten 1. FC Monheim verabschiedet, auf der linken Außenbahn hatte Jimmy Can Atilla als Linksfuß mit vielen Verletzungen zu kämpfen, Slone Matondo, der auf der Position die meisten Einsätze hatte, ist Rechtsfuß, was nicht als ideal gilt. Und im defensiven Mittelfeld, auf der „Sechs“, hatte 04/19 in der Winterpause Yannick Geisler nach dessen berufsbedingtem Karriereende verloren, Clinton Asare war da nahezu allein gefordert. Yörük soll nun also variabel helfen.