Ratingen 04/19 wird vom Gejagten zum Jäger

Schließlich mutieren die Ratinger nun vom Gejagten zum Jäger, während nun auch Hilden durch seine starke Rückrunde in eine ungewohnte Position gerutscht ist. „Da passiert auch einiges“, weiß Apfeld. „Wir müssen versuchen, aus unserer Sicht den Druck so aufzubauen, dass es für Hilden schwer wird. Aber wir müssen auch erst einmal unsere Hausaufgaben machen. Wir haben einen Brocken vor uns, den wir erst einmal zur Seite schieben müssen.“

Schließlich hat sich auch Hilden am vergangenen Spieltag gegen die Essener schwergetan. Die Tore zum 2:0-Erfolg fielen erst ab Mitte der zweiten Hälfte. Beim Hinspiel in Frintrop lag 04/19 zur Pause mit 0:1 zurück, ehe es die Partie in einen 4:2-Erfolg drehen konnte. Der VfB trifft derweil mit dem 1. FC Monheim auf einen ähnlichen Gegner, der mit dem SC St. Tönis zuletzt eine ordentliche Mannschaft besiegen konnte. Apfeld: „Ich habe das Ganze noch lange nicht aufgegeben, weil ich weiß, was für ein Druck in solchen Situation entsteht und wie Spiele, in denen es um den Aufstieg geht, ausgehen können.“