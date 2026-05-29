Ratingen 04/19 wird vom Gejagten zum Jäger

Das Pfingstwochenende kam für Ratingen 04/19 gerade recht. Mit dem 2:2-Unentschieden bei der Holzheimer SG hat die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld erstmals seit dem fünften Spieltag die Tabellenführung in der Oberliga Niederrhein verloren. Und das ausgerechnet zwei Spieltage vor dem Saisonende. Dementsprechend musste das Negativerlebnis auch erst einmal aufgearbeitet werden.
„Wir mussten das sicherlich erst einmal verdauen, das gehört auch zur Wahrheit“, berichtet Apfeld. Nach dem Spiel gab es dafür auch erst einmal zwei Tage frei. Am Mittwoch vor Pfingsten hielt der Coach dann auch erst einmal eine längere Rede für die letzten beiden Spielwochen. „Es gibt nun einmal zwei Möglichkeiten: Entweder bleibt man in seinem Loch und beschäftigt sich mit dem ,hätte, hätte, hätte‘ und ,alles ist so schlimm und blöd‘, aber dann erreicht man auch nichts. Im Sport wie im Leben.“ Oder man entscheidet sich für die andere Lösung: „Es passieren Dinge, nach denen man auf dem Boden liegt, oder wo es eben nicht so läuft. Aber dann muss man immer dran bleiben und aufstehen.“ Apfeld verweist dabei auf das Wort Mentalität: „Man muss ein Stück weit die Mentalität haben, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Das ist ganz wichtig. Viele waren schon am Boden, Mannschaften und einzelne Athleten. Am Ende sind sie noch stärker zurückgekommen.“ Das habe er dann auch vorgelebt: „Wir sitzen jetzt alle in diesem Boot und gucken, dass wir die beiden Spiele bestmöglich bestreiten. Am besten mit sechs Punkten. Und dann schauen wir, was Hilden macht.“
Die Pause, so Apfelds Eindruck, habe der Mannschaft dann auch gutgetan. „Je weiter es weg war, umso besser wurde die Stimmung auch wieder. Wir hatten eine gute Intensität und Qualität im Training. Auch die Atmosphäre untereinander war gut.“ Dementsprechend sei seine Mannschaft auch nach diesen Eindrücken wieder bereit, in das nächste Spiel zu gehen.
Doch auch das wird alles andere als leicht. Neben dem langzeitverletzten Jimmy Atila muss Apfeld auch noch auf den erkrankten Phil Spillmann verzichten, alle anderen Spieler sind mit an Bord. Und: Mit der DJK Adler Union Frintrop kommt ein unangenehmer Gegner nach Ratingen. Die Essener stehen derzeit noch als 14. über dem Strich. Die Situation hat sich durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf, der Herabsetzung der U23 der Landeshauptstädter und dem dadurch entstandenen vierten Absteiger noch einmal verschärft. Frintrop wird also alles investieren, um die nötigen Punkte gegen den Abstieg zu holen. „Frintrop wird ein extrem hoch motivierter Gegner. Die sind immer unangenehm, da muss man immer wach sein“, sagt Apfeld und zieht die Parallelen zu Holzheim. „Bei uns spielt dann auch der Kopf eine Rolle. In dieser Phase ist nicht immer die Qualität entscheidend.“ In den vergangenen Wochen hätte seine Mannschaft in den Spielen auch immer „sehr, sehr viel zu verlieren“ gehabt: „Jetzt haben wir eine andere Rolle. Ich hoffe, dass wir diese jetzt besser annehmen als vor zwei Wochen.“
Schließlich mutieren die Ratinger nun vom Gejagten zum Jäger, während nun auch Hilden durch seine starke Rückrunde in eine ungewohnte Position gerutscht ist. „Da passiert auch einiges“, weiß Apfeld. „Wir müssen versuchen, aus unserer Sicht den Druck so aufzubauen, dass es für Hilden schwer wird. Aber wir müssen auch erst einmal unsere Hausaufgaben machen. Wir haben einen Brocken vor uns, den wir erst einmal zur Seite schieben müssen.“
Schließlich hat sich auch Hilden am vergangenen Spieltag gegen die Essener schwergetan. Die Tore zum 2:0-Erfolg fielen erst ab Mitte der zweiten Hälfte. Beim Hinspiel in Frintrop lag 04/19 zur Pause mit 0:1 zurück, ehe es die Partie in einen 4:2-Erfolg drehen konnte. Der VfB trifft derweil mit dem 1. FC Monheim auf einen ähnlichen Gegner, der mit dem SC St. Tönis zuletzt eine ordentliche Mannschaft besiegen konnte. Apfeld: „Ich habe das Ganze noch lange nicht aufgegeben, weil ich weiß, was für ein Druck in solchen Situation entsteht und wie Spiele, in denen es um den Aufstieg geht, ausgehen können.“