Ratingen 04/19 wird im Trainingslager ein "eingeschworener Haufen"

Zum Abschluss seines Trainingslagers hat Oberligist Ratingen 04/19 den Westfalen-Oberligisten SV Schermbeck im Stadion empfangen – die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt am kommenden Sonntag um 15 Uhr in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim Landesligisten VfL Rhede endete 1:1 (1:1). Im Anschluss luden die Ratinger ihre Gegner zum gemeinsamen Essen ein und waren damit gute Gastgeber.
Die Gäste waren durchaus ein Härtetest für die Ratinger, denen man gerade zum Start durchaus die Belastung von fünf Trainingseinheiten an drei Tagen anmerkte – Spritzigkeit und Frische fehlten, was auch mit den erneut hohen Temperaturen zu tun hatte. Und auch das Spiel selber bot einige hitzige Begegnungen auf dem Platz und von den Bänken.
Verzichten mussten die Gastgeber auf den weiterhin verletzten Linksverteidiger Jimmy Can Atila sowie auf zwei neu Verletzte: Torwart-Talent Paul Möller hatte den rechten Fuß in Gips, nachdem er im Training umgeknickt war, Offensivmann Maxim Schröder den rechten Arm. „Er hatte sich schon gegen Wattenscheid einen Knochen in der Hand gebrochen, hat dann aber gedacht, es wäre nicht so schlimm, und hat Mittwoch noch gegen Klosterhardt gespielt. Am Donnerstag wurden die Schmerzen aber unerträglich, und dann ist der Bruch diagnostiziert worden“, berichtete Cheftrainer Damian Apfeld.
Zum Spiel: Die Gäste erwischten den besseren Start, Pierre Rogasik nutzte den Platz, den ihm Linksverteidiger Boran Yörük anbot, und lief mit Ball in den Strafraum – Innenverteidiger Jan Corsten musste rausrücken und in den Zweikampf gehen, konnte aber den Querpass nicht verhindern. Am zweiten Pfosten stand Cenk Mustafa Güney blank und brachte den Ball problemlos am machtlosen Keeper Leon Klußmann vorbei ins Tor (7. Minute).
Die Ratinger Antwort allerdings erfolgte prompt: Guiliano Zimmerling, wieder als Rechtsverteidiger aufgeboten, chippte den Ball wunderbar in den Strafraum auf den eingelaufenen Sven Kreyer, und der Stürmer überwand SVS-Torwart Leon Nübel mit dem ersten Kontakt (12.). Es war der dritte Treffer des Routiniers in der Vorbereitung, nachdem er schon beim vorangegangenen Test und dem 3:0-Erfolg über Arminia Klosterhardt zweimal getroffen hatte.
Zwei Minuten später musste Nübel bei einer weiten Flanke von Zimmerling den Ball über die Latte lenken, dann waren seine Vorderleute wieder am Zug: Jamal El Mansoury prüfte Klußmann mit einem Schuss aus 18 Metern, der Ratinger Keeper war zur Stelle. Die Gastgeber erhöhten in der Folge die Spielkontrolle mit mehr Ballbesitz, zwingend wurde es aber erst wieder in der Endphase der ersten Halbzeit: Zimmerling holte den nächsten tollen Pass aus den Fuß, Kamil Kaya bekam ihn und setzte sich im Zweikampf im Strafraum durch, scheiterte aber an Nübels Fußabwehr (32.). Im Anschluss an einen Freistoß von Emre Demircan und einer Zimmerling-Flanke zog Amern Shavershyan im Strafraum ab, wurde aber geblockt (35.). So ging es mit dem 1:1 in die Kabinen.
Aus der kamen auf Ratinger Seite nur Almedin Gusic, Yörük und Demircan zurück, alle anderen Akteure ersetzte Apfeld – Belastungssteuerung bei 04/19 nach den anstrengenden Trainingslager-Tagen. Unter anderem kam Kapitän Gianluca Silberbach ins defensive Mittelfeld für Shavershyan. So nötig die Wechsel waren, dem Spiel taten sie nur bedingt gut, Chancen wurden zur Mangelware. Das blieb bis zur Endphase so, dann läutete der eingewechselte Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis“ eine durchaus schwungvolle Schlussoffensive ein: Der Youngster tunnelte im Eins-gegen-Eins gleich zwei Gegenspieler und schloss aus spitzem Winkel ab, Nübel riss die Fäuste hoch und parierte.
04/19 spielte noch auf den Siegtreffer, der allerdings nicht mehr fiel. So blieb es beim Remis, und Apfeld fasste zusammen: „Das Spiel muss man nach fünf Trainingseinheiten in 50 Stunden schon unter einem anderen Aspekt sehen. Dadurch waren die Beine extrem schwer und die Köpfe extrem leer. Dafür haben die Jungs eine gute Intensität auf den Platz gebracht.“
Für sein Fazit über das Trainingslager insgesamt fand der Chefcoach einen Superlativ: „Die Tage hier im Stadion mit den Jungs waren einfach sensationell. Das hat einfach so viel Spaß gemacht, auch mit den Dingen abseits des Platzes. Wir hatten ein extremes Miteinander, das ich so in der Form auch noch nicht erlebt habe. Das waren wirklich coole Stunden mit den Jungs, und wir sind auch in den Inhalten weitergekommen. Das haben wir heute noch nicht so auf den Platz bringen können, aber wir gehen trotz der intensiven Zeit ohne Niederlage aus dem Trainingslager.“
Die gesamte Vorbereitung bewertete Apfeld als „gut. Wir sind in vielen Themen weiter. Wir haben die Zugänge integriert, und der Kern der Mannschaft mit seinen Charakteren ist zusammengeblieben. Vielleicht ist es auch deswegen so ein kleiner, eingeschworener Haufen.“ Nach zwei freien Tagen beginnt 04/19 mit der Vorbereitung auf das Niederrheinpokal-Spiel in Rhede. „Die Jungs sollen jetzt regenerieren und vom Kopf her einmal abschalten. Dann beginnt die Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel, auf das sich jetzt sicher auch alle freuen. Da müssen wir direkt da sein und abliefern“, forderte Apfeld.