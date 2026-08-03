Ratingen 04/19 wird im Trainingslager ein "eingeschworener Haufen"

Für sein Fazit über das Trainingslager insgesamt fand der Chefcoach einen Superlativ: „Die Tage hier im Stadion mit den Jungs waren einfach sensationell. Das hat einfach so viel Spaß gemacht, auch mit den Dingen abseits des Platzes. Wir hatten ein extremes Miteinander, das ich so in der Form auch noch nicht erlebt habe. Das waren wirklich coole Stunden mit den Jungs, und wir sind auch in den Inhalten weitergekommen. Das haben wir heute noch nicht so auf den Platz bringen können, aber wir gehen trotz der intensiven Zeit ohne Niederlage aus dem Trainingslager.“