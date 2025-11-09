Ratingen 04/19 wirbelt ETB gehörig durcheinander

Erst danach musste 04/19-Keeper Marvin Gomoluch einmal tätig werden, packte aber gegen den Kopfball von ETB-Kapitän Nico Lucas sicher zu (30.). Ein bisschen überließen die Ratinger in der Folge den Essenern den Ball, um aber immer wieder überfallartig zu kontern. So kam auch Bo Lasse Henrichs kurz vor der Pause frei auf der rechten Seite durch, seinen Schuss löste Lenuweit aber (44.).

Als sich alle schon auf den Halbzeitpfiff eingestellt hatten, fiel beinahe das zweite „Tor des Monats“ an diesem Abend und danach ein eigentlich regulärer Treffer: Rexha zog aus 22 Metern ab, Lenuweit lenkte den Ball mit den Fingerspitzen zum zweiten Mal an die Unterkante der Latte. Der aufgerückte Innenverteidiger Gianluca Silberbach, der den Angriff überhaupt erst initiiert hatte, staubte zum 2:0 ab, der Linienrichter hatte aber seine Fahne gehoben – dabei war der Ratinger Kapitän gar nicht im Abseits gewesen, sondern sein Nebenmann (45.+1). Alles flehentliche Beteuern Silberbachs half nichts, die Entscheidung stand.

Kreyer erhöht

So ging es mit dem Zwischenstand von 1:0 in die Kabinen und auch wieder heraus. Einen kleinen Schreckmoment musste 04/19 nach Wiederanpfiff überstehen, die Ratinger blockten den Schuss von Marcello Romano im Strafraum aber noch (47.). Und ab da waren sie wieder völlig Herr der Lage. Zimmerling prüfte mit einem Schuss aus rund 20 Metern Lenuweit, der den Ball per Flugparade hielt (52.), aber in der nächsten Situation war der ETB-Schlussmann chancenlos: Zimmerling steckte durch auf Kreyer, und der Ex-Profi schickte per Schusstäuschung einen Gegenspieler und Lenuweit gemeinsam zu Boden, um dann souverän mit seinem achten Saisontreffer das 2:0 zu markieren (53.).

Zimmerling verpasste es, das Ergebnis schnell klarer zu gestalten, er schoss aus spitzem Winkel über das Tor (59.). Und auch wenn danach die eindeutigen Chancen etwas weniger wurden, blieb es ein attraktives, schnelles Spiel, das der Tabellenführer auf den Rasen zauberte – der ETB wurde gehörig durcheinandergewirbelt und hatte nur noch eine Chance, die Gomoluch in der 84. Minute glänzend zunichtemachte, und einen abgefälschten Ball, den dessen Vorderleute vor der Linie klärten. Essens neuer und Ratingens früherer Trainer Christian Dorda wurde mit dem 0:2 an alter Wirkungsstätte der Einstand etwas verhagelt. Den Gastgebern durfte das herzlich egal sein – sie bleiben gut drauf und in der Tabelle klar obenauf.