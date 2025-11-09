Ratingen 04/19 wirbelt ETB gehörig durcheinander

Die Absage des Topspiels der Oberliga vor einer Woche beim KFC Uerdingen durch die Stadt Krefeld wegen der Unbespielbarkeit des Platzes im Grotenburg-Stadion hatte Ratingen 04/19 gar nicht gefallen. „Wir hätten gerne gespielt und sind gut drauf“, hatte Trainer Damian Apfeld seinerzeit gesagt. Sieben Tage später stand schnell fest: Das ist der Spitzenreiter immer noch.
Ins Heimspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen hatte Apfeld sein Team zum dritten Mal in Folge in derselben Startformation auf den Rasen geschickt – nach einem 5:1- und einem 6:1-Sieg in den beiden Spielen zuvor allzu verständlich. Und die Gastgeber legten vor 367 Zuschauern im Stadion Ratingen von Anfang an Tempo, Spielwitz und Druck vor: Emre Demircan eroberte in der vierten Minute den Ball, spielte tief auf Sven Kreyer, der weiterleitete auf Guiliano Zimmerling im Strafraum – dessen Schuss rechts oben parierte ETB-Torwart Phil Lenuweit glänzend.
Fünf Minuten später war der Schlussmann machtlos gegen das Geschoss von Demircan, der den Ball aus rund 26 Metern volley aus der Luft nahm und nur von der Unterkante der Latte gestoppt wurde – die verhinderte das erste „Tor des Monats“ an diesem Abend. Die Essener wussten im 04/19-Offensivwirbel zeitweise überhaupt nicht, wie ihnen geschah. Einen Eckball köpfte Kreyer knapp neben das Tor (19.), sieben Minuten später brachte Zimmerling eine Flanke in den Strafraum, und beim Kopfball von Rinor Rexha hatte ein ETB-Spieler offenbar eine Hand ans Spielgerät bekommen, sodass Schiedsrichter David Rus Elfmeter pfiff. Dafür ist Demircan in dieser Saison der Experte und traf souverän links oben mit seinem zwölften Treffer – Demircans Dutzend ist schon im elften Spiel voll (27.).
Erst danach musste 04/19-Keeper Marvin Gomoluch einmal tätig werden, packte aber gegen den Kopfball von ETB-Kapitän Nico Lucas sicher zu (30.). Ein bisschen überließen die Ratinger in der Folge den Essenern den Ball, um aber immer wieder überfallartig zu kontern. So kam auch Bo Lasse Henrichs kurz vor der Pause frei auf der rechten Seite durch, seinen Schuss löste Lenuweit aber (44.).
Als sich alle schon auf den Halbzeitpfiff eingestellt hatten, fiel beinahe das zweite „Tor des Monats“ an diesem Abend und danach ein eigentlich regulärer Treffer: Rexha zog aus 22 Metern ab, Lenuweit lenkte den Ball mit den Fingerspitzen zum zweiten Mal an die Unterkante der Latte. Der aufgerückte Innenverteidiger Gianluca Silberbach, der den Angriff überhaupt erst initiiert hatte, staubte zum 2:0 ab, der Linienrichter hatte aber seine Fahne gehoben – dabei war der Ratinger Kapitän gar nicht im Abseits gewesen, sondern sein Nebenmann (45.+1). Alles flehentliche Beteuern Silberbachs half nichts, die Entscheidung stand.
So ging es mit dem Zwischenstand von 1:0 in die Kabinen und auch wieder heraus. Einen kleinen Schreckmoment musste 04/19 nach Wiederanpfiff überstehen, die Ratinger blockten den Schuss von Marcello Romano im Strafraum aber noch (47.). Und ab da waren sie wieder völlig Herr der Lage. Zimmerling prüfte mit einem Schuss aus rund 20 Metern Lenuweit, der den Ball per Flugparade hielt (52.), aber in der nächsten Situation war der ETB-Schlussmann chancenlos: Zimmerling steckte durch auf Kreyer, und der Ex-Profi schickte per Schusstäuschung einen Gegenspieler und Lenuweit gemeinsam zu Boden, um dann souverän mit seinem achten Saisontreffer das 2:0 zu markieren (53.).
Zimmerling verpasste es, das Ergebnis schnell klarer zu gestalten, er schoss aus spitzem Winkel über das Tor (59.). Und auch wenn danach die eindeutigen Chancen etwas weniger wurden, blieb es ein attraktives, schnelles Spiel, das der Tabellenführer auf den Rasen zauberte – der ETB wurde gehörig durcheinandergewirbelt und hatte nur noch eine Chance, die Gomoluch in der 84. Minute glänzend zunichtemachte, und einen abgefälschten Ball, den dessen Vorderleute vor der Linie klärten. Essens neuer und Ratingens früherer Trainer Christian Dorda wurde mit dem 0:2 an alter Wirkungsstätte der Einstand etwas verhagelt. Den Gastgebern durfte das herzlich egal sein – sie bleiben gut drauf und in der Tabelle klar obenauf.