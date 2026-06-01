Ratingen 04/19 wahrt seine Chance auf den Aufstieg

Die Ratinger bleiben mit Stürmer Sven Kreyer im Meisterrennen. – Foto: Hubert Wilschrey

Die Oberliga hat ihr Meisterschaftsfinale. Da der VfB 03 Hilden in der Nachspielzeit noch zum 1:0-Siegtreffer gegen den 1. FC Monheim kam, zog er wieder an die Spitze und vorbei an Ratingen 04/19, das selber einen mühevollen 3:1 (1:0)-Heimsieg gegen die Adler Union Frintrop errungen hatte.

Für das letzte Heimspiel der Saison hatte 04/19 noch einmal viel mobilisiert und organisiert, und wie das bei finalen Veranstaltungen nun einmal so ist, standen auch Verabschiedungen an. Dennis Raschka, seit 2015 mit mehr als 250 Spielen als Torwart für die Ratinger aktiv, bleibt dem Verein als Torwart-Trainer im Nachwuchs erhalten. In krankheitsbedingter Abwesenheit bekam auch Phil Spillmann, ebenfalls seit 2015 im Klub und mit rund 290 Spielen ausgestattet, warme Worte, er wechselt nach der Saison zum kommenden Gegner aus Monheim. Für Offensivkraft Georgios Touloupis endet die Zeit in Ratingen nach drei Jahren, Torwart-Talent Sam Koch, der in der Bezirksliga-Reserve spielte, wechselt auch. Verstärkung sucht 04/19 im Team der Betreuer, denn da wurden die langjährigen Helfer Erol Aydin und Patrice Schäfers, dem da die Tränen kamen, mit Bilderrahmen und signierten Trikots verabschiedet. Passend war die Song-Auswahl: „Schönen Gruß und Auf Wiederseh’n“ von den Toten Hosen vorher und „Wir sagen danke schön“ von den Flippers danach.

Somit trennt die beiden verbliebenen Konkurrenten um den Aufstieg in die Regionalliga weiterhin nur ein Punkt – und nächsten Sonntag fährt Hilden nach St. Tönis und Ratingen nach Monheim. 04/19 muss weiterhin hoffen, dass der VfB patzt und selber gewinnen. Sonderfall: Sollte Hilden in St. Tönis verlieren und Ratingen in Monheim unentschieden spielen, gäbe es bei dann erreichter Punktgleichheit Entscheidungsspiele zwischen den Titelanwärtern.

Mit blau-gelben Fahnen, Bannern und Konfetti wurden die Mannschaften begrüßt, und als die Partie startete, zeigte sich, dass der Funke von der Haupttribüne aufs Spielfeld übergesprungen war: 04/19 legte gut los, Frintrop unterschätzte die Geschwindigkeit von Bo Lasse Henrichs, der Abschluss des Rechtsverteidigers ging an Torwart Nils Reiners vorbei, fand in der Mitte aber keinen Abnehmer (4. Minute). Nur Sekunden später setzte sich Ali Hassan Hammoud gegen drei Gästespieler durch und schoss den Ball halbhoch rechts an Reiners vorbei zum 1:0. In dem Moment war Ratingen wieder Spitzenreiter.

Der schwungvolle Start verpufft

Der schwungvolle Start war verheißungsvoll, doch er verpuffte. Statt weiterer 04/19-Chancen gab es die ersten Abschlüsse der Essener. Timo Dapprich setzte einen Fernschuss ab, den Marvin Gomoluch ebenso zur Ecke abwehrte (19.) wie den Versuch von Dominik Stukator aus der Distanz zwei Minuten später. Die Gastgeber wiederum taten sich zunehmend schwer mit dem Ball, aus dem Spiel heraus gelang ihnen bis zum Pausenpfiff nichts mehr. Einen Freistoß zentral aus 24 Metern setzte Sven Kreyer über das Tor (30.), eine Minute später hatte 04/19 Glück, dass ein Abstimmungsfehler zwischen Kapitän Gianluca Silberbach und Gomoluch nicht zum Ausgleich führte: Dapprich war schon mit Ball am Keeper vorbei, zielte aber auch neben das Tor. Knapp daneben landete auch die abgerutschte Flanke von Fynn Rauschtenberger (45.), dann war Pause.

In der bekamen die A-Junioren von 04/19 ihre Bühne, ihnen wurde nach dem 4:0-Sieg über die Sportfreunde Baumberg zum Meistertitel der Niederrheinliga gratuliert. Das Team überreichte seinem Trainer Samir Hanna als Geschenk ein Bayern-Trikot, was von der Tribüne – augenzwinkernd – mit Pfiffen garniert wurde. Die Oberliga-Partie ging nach der Halbzeit indes weiter wie zuvor – mit einer Chance für Frintrop: Elias Brechmann kam in den Strafraum, Gomoluch hatte Mühe bei dessen Abschluss.

Und so passiert, was halt passiert – Frintrop gleicht aus

Auf der anderen Seite wurde Hammouds Schuss nach Kreyers Vorarbeit von einem Frintroper Hintern geblockt (59.), dann vergab Rinor Rexha per Kopf aus sieben Metern nach Hammouds Flanke (61.). Und so passierte, was halt passiert – die Gäste glichen aus: Eine Flanke von rechts ließ 04/19 zu, Dapprich rutschte am zweiten Pfosten in den Ball und jagte ihn ins Tor zum 1:1 (67.). Die Ratinger wirkten geschockt, Gomoluch rettete gegen Tristan-Tell Ornot (70.).

Für die Erlösung der Gastgeber brauchte es einen Eckball von Guiliano Zimmerling – den verlängerte Clinton Asare, Frintrop bekam den Ball nicht weg, und Silberbach hämmerte ihn voller Überzeugung in die Maschen – das erste Saisontor des Kapitäns war ein ganz wichtiges (83.). Sein Team machte in der Nachspielzeit alles klar, als Umut Yildiz nach Doppelpass mit Kreyer Eleftherios Vasileiadis bediente, der nach einem Haken querlegte und Zimmerling fand, der an Reiners vorbeischoss zum 3:1 (90.+3). Da war der Jubel der Ratinger groß – bis in Hilden der Siegtreffer in der Nachspielzeit fiel. So wird sich nächsten Sonntag zeigen, wo der Jubel am größten sein wird – oder ob es Entscheidungsspiele richten müssen.