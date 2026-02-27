Ratingen 04/19: „Wahrscheinlich ist es jetzt zu warm“

Die Ratinger sind auf den dritten Sieg in Folge aus. – Foto: Jens Terhardt

Die Posse um den von der Stadt für Fußballer gesperrten Rasen des Ratinger Stadions – trotz Frühlingswetters und eines zeitlichen Abstands von vier Wochen zum letzten und in diesem Jahr einzigen Spiel darauf – kann auch Damian Apfeld nicht verstehen. „Wir haben das erst für einen schlechten Scherz gehalten“, sagt der Trainer von Oberliga-Spitzenreiter Ratingen 04/19, der so sein Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen die SpVg Schonnebeck im Sportpark am Götschenbeck austragen muss, und ergänzt: „Wir können es nicht ändern und müssen es so hinnehmen.“

Dabei könnte die Sperrung des Stadion-Rasens durchaus auch sportliche Auswirkungen haben. „Es ist kein Geheimnis, dass sich Schonnebeck als reine Kunstrasen-Mannschaft nicht so wohlfühlt auf Naturrasen. Diesen Vorteil nimmt man uns. Das ist ein Ärgernis“, sagt Apfeld und fügt ein wenig sarkastisch an: „Dass man vier Wochen nach einem Spiel nichts am Platz macht – das muss mir mal ein Experte erklären, ob das für den Rasen gut ist. Vier Wochen waren wahrscheinlich zu knapp, um etwas daran zu machen, und jetzt ist es wahrscheinlich zu warm dafür.“

Rasenpflege sollte eingeplant sein

Der Ratinger Chefcoach blickt auf die Bundesliga: „Da sehen wir bei Fernseh-Interviews, wie im Hintergrund schon am Rasen gearbeitet wird – zehn Minuten nach einem Spiel und nicht erst am nächsten Tag.“ Geschweige denn, vier Wochen gar nicht. Nun wird Ratingen auf Sicht auch kein Bundesliga-Standort werden, doch sollte 04/19 seine Tabellenführung bis Saisonende behaupten, würde der Aufstieg in die Regionalliga stehen – die unterste Profiliga, für die der Verein eine Lizenz beantragen wird und für die die Stadt auch das Stadion ertüchtigt hat. Da sollte Rasenpflege schon eingeplant sein.

Auf dem Weg zur ersten Herbstmeisterschaft in der Oberliga hatte Apfeld mit seinem Team im Hinspiel in Schonnebeck die erste von nur zwei Niederlagen in der Hinserie kassiert (3:4). Nun haben die Essener in diesem Jahr aber noch kein Pflichtspiel gewonnen, nach zwei Remis folgte eine 0:1-Heimniederlage gegen den VfB 03 Hilden, der ebenfalls die Regionalliga-Lizenz beantragen will. „Das war nicht der beste Auftritt von Schonnebeck“, weiß Apfeld und sagt mit Blick auf die jüngere Oberliga-Bilanz der Essener: „Sie sind seit vier Spielen ohne Sieg. Da sind sie auf der einen Seite vielleicht verunsichert, auf der anderen Seite endet eine Serie, je länger sie dauert. Der Knoten kann auch gegen uns platzen.“

Damit das nicht passiert, erinnert der Trainer an das, was 04/19 für seinen Auftritt braucht: „Wir müssen hoch konzentriert sein, brauchen eine gute Tagesform, eine gewisse Körperlichkeit und Geschwindigkeit. Wir haben nach zwei Auswärtssiegen und dem Erfolg im Rhythmusspiel gegen die SpVg Solingen-Wald als bester Landesliga-Mannschaft Selbstvertrauen. Das müssen wir auf den Platz bringen. Wir wollen unsere kleine Serie unbedingt weiter ausbauen, und das muss man auch merken. Da ist es für uns sekundär, in welcher Phase Schonnebeck gerade ist.“

Kann Sven Kreyer spielen?

Die verletzten Jimmy Can Atila und Ali Hassan Hammoud fehlen weiterhin, ein kleines Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Sven Kreyer: Der mit elf Toren und zehn Vorlagen beste Scorer der Ratinger hatte schon beim Aufwärmen vor dem 4:1-Sieg in Dingden „etwas gespürt“, wie Apfeld nun verrät – es reichte letztlich in einem 60-minütigen Einsatz dennoch für einen Treffer und einen Assist. Die muskulären Probleme begleiteten den Stürmer aber in dieser Woche.

Möglich also, dass Cem Sabanci seinen Platz ganz vorne einnimmt, so wie er es auch in Dingden tat: Da rückte der 25-Jährige von der offensiven Mittelfeldposition nach Kreyers Auswechslung ins Sturmzentrum, machte sein sechstes Saisontor, ließ zwei Großchancen noch aus und bereitete eine weitere vor – eine deutliche Steigerung gegenüber der ersten Halbzeit, als ihm noch zwei böse Fehlpässe unterlaufen waren. Apfeld erklärt: „Cem hatte vor dem Spiel in Dingden eine überragende Trainingswoche, aber die erste Halbzeit passte so gar nicht dazu. In der zweiten hat er daran dann angedockt. Er ist mit unser bester Angreifer, was seine Quote aus gespielten Minuten und Treffern angeht: In knapp 500 Minuten hat er sechs Tore erzielt.“ Sollte Kreyer ausfallen oder nicht starten können, gebe es also Alternativen, versichert Apfeld. „Diesen Luxus haben wir.“ Den eines nutzbaren Naturrasens indes dieses Wochenende nicht.