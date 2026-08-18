Ratingen 04/19: Viel Tempo vorne birgt viel Risiko hinten

Damian Apfeld stellte die Ratinger offensiv auf. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Das war schon sehr offensiv, wie Damian Apfeld sein Ratingen 04/19 zum Auftakt der Oberliga bei der SpVg Schonnebeck ins Rennen schickte: Mit Lukas Korytowski und Sven Kreyer zwei nominelle Stürmer, dazu ein Mittelfeld, in dem Edin Hadzibajramovic, Emre Demircan und Umut Yildiz wirbelten und Armen Shavershyan die einzige defensive Position einnahm – das war noch zu erwarten gewesen. Ebenso, dass der Cheftrainer mit dem eigentlich offensiven Mittelfeldspieler Guiliano Zimmerling als Rechtsverteidiger agieren würde. Zusätzlich stellte Apfeld aber noch den sonst links offensiv agierenden Maxim Schröder überraschend nach seinem Mittelhandbruch auf die Linksverteidiger-Position, dafür blieb Boran Yörük draußen, der dort in der Vorbereitung gespielt hatte. So waren neben Shavershyan nur die Innenverteidiger Almedin Gusic und Jan Corsten die einzigen gelernten Defensivkräfte vor Torwart Leon Klußmann in der Startelf.

Dieses 0:1 nun der offensiven Ausrichtung zuzuschreiben, wäre demnach nicht fair. Und dass es danach bis zur Pause kaum noch vielversprechendes Angriffsspiel der Gäste in Essen gab, lag weniger am System als an der „Schockstarre über die Verletzung von Corsten, der bis dahin unser Stabilitätsspieler war, da war und aggressiv in den Zweikämpfen“, wie Apfeld sagte.

Eine Bewertung dieser offensiven Ausrichtung fällt schwer. 04/19 hatte durch Korytowski schon nach 22 Sekunden „ein dickes Ding“, wie Apfeld später sagte, das Schonnebecks Torwart Lukas Lingk per Fuß parierte, und war in der Anfangsviertelstunde auch das aktivere Team. Dass aber beide Offensiven auf den Außenverteidiger-Positionen durchaus Räume anboten, war aber auch da schon zu sehen. Und schließlich geriet 04/19 auch in Rückstand – allerdings war es dabei in Unterzahl, weil sich unmittelbar vorher Innenverteidiger Corsten böse am Ellenbogen verletzt hatte.

Nach der Pause hatte sich 04/19 geschüttelt und war dem Ausgleich mehrfach nahe, was wiederum für die offensive Ausrichtung spricht. Andererseits gab es auch Szenen wie die in der 56. Minute, als beide Außenverteidiger hoch standen, Schonnebeck nach Ballgewinn umschaltete und eine Drei-gegen-Zwei-Situation schaffte gegen die Innenverteidiger Gusic und Gianluca Silberbach, der für Corsten gekommen war: Der Abschluss von Niko Bosnjak, Torschütze zum 1:0 für die „Schwalben“, ging über das Tor, aber das zeigte, was passieren kann, wenn die Ratinger gleichzeitig zu offensiv sind.

Apfeld brachte keine fünf Minuten später für Schröder den gelernten Linksverteidiger Jimmy Can Atila, der bei seinem Comeback nach langer Verletzung logischerweise noch nicht wieder direkt zu 100 Prozent funktionieren konnte. Als dann wieder fünf Minuten später beide Innenverteidiger ein Abstimmungsproblem hatten und Atila zudem vorne war, fand sich Zimmerling alleine gegen Bosnjak und Marcio Lopes wieder, der die Überzahl konsequent ausnutzte und das 2:0 machte (65. Minute).

Noch mehr Offensive für Ratingen

Apfeld reagierte darauf mit noch mehr Offensive: Der Wechsel von Hadzibajramovic zu Kamil Kaya war noch ein positionsgetreuer, die Hereinnahme des gelernten Stürmers Ali Hassan Hammoud für Yildiz war jedoch schon ein Signal mit der klaren Ansage, ein Tor erzwingen zu wollen. Hammoud brachte noch einmal Frische und Wucht ins Ratinger Spiel, in der Folge traf erst Sven Kreyer zum Anschluss und in der Nachspielzeit Silberbach zum Ausgleich. Da hatte sich das Plus an Offensive und Druck ausgezahlt.

Apfeld erklärte seine Risikobereitschaft mit den beiden Offensiven auf den Außenverteidiger-Posten: „Beide verfügen über eine gute Geschwindigkeit, was uns wichtig war, weil Schonnebeck gerne mit tiefen Bällen selber über Geschwindigkeit kommt. Das wollten wir ein Stückweit unterbinden und so auch selber Druck ausüben.“ Das klappte bis zu Corstens Verletzung, wenngleich die Räume im Defensivverbund bei eigenem Ballbesitz doch immer wieder sehr groß waren, wenn alle zu offensiv dachten. Corsten und Shavershyan schlossen da viel, erst in der verletzungsbedingten Unterzahl kassierte 04/19 den ersten Treffer. Dass es letztlich das 2:2 gab, zeigt die Überzeugung des Angriffs der Ratinger – sie dürfen nur nicht alle ausschließlich offensiv denken.

INFO: So steht es um Jan Corsten

Verletzung Jan Corsten hat sich im Spiel bei der SpVg. Schonnebeck bei einer eingesprungenen Grätsche den rechten Ellenbogen ausgekugelt – der wurde ihm im Krankenhaus wieder eingerenkt. Eine MRT-Untersuchung diese Woche muss noch Aufschluss darüber geben, ob Bänder oder Sehnen in Mitleidenschaft gezogen wurden, was die Ausfallzeit des 04/19-Innenverteidigers verlängern würde.

Besuch Clinton Asare sah sich das Spiel in Schonnebeck an, der inzwischen ehemalige Ratinger Mittelfeldmann ist aber nach Informationen unserer Redaktion kein Thema mehr in der Personalplanung bei 04/19, selbst wenn Corsten länger fehlen würde.