Ratingen 04/19: Vertrauen in die Entwicklung eines großen Talentes

Hadzibajramovic verlängert in Ratingen – Foto: ACHIM BLAZY

Für die neue Saison in der Oberliga arbeitet Ratingen 04/19 weiter am Kader und hat nun auch mit Edin Hadzibajramovic Einigkeit erzielt über eine weitere Spielzeit. Der heute 20-Jährige hatte eine starke Premierensaison 2024/25 in Ratingen mit drei Toren und einer Vorlage in 21 Spielen, seine in den Jugendmannschaften von Borussia Dortmund und Rot-Weiß Oberhausen erlernten technischen Fähigkeiten waren von Beginn an auffällig.

"Edin ist ein sehr talentierter Junge"

In der nun abgelaufenen Spielzeit konnte der Mittelfeldmann nicht ganz an diese erste in Ratingen anknüpfen, seine Entwicklung stagnierte ein wenig, ein schwerer persönlicher Schicksalsschlag dürfte einen Anteil daran haben. So kam Hadzibajramovic in der vergangenen Saison lediglich auf acht Oberliga-Spiele, jeweils mit Kurzeinsätzen nach Einwechslungen. Immerhin gelang ihm bei seinem 14-minütigen Auftritt beim 6:1-Erfolg in Biemenhorst ein Tor. Öfter eingesetzt wurde Hadzibajramovic in der U23 in der Bezirksliga und das auch erfolgreicher mit sieben Toren und zwei Assists in 15 Partien.

Der Sportliche Leiter von 04/19, Frank Zilles, freut sich über die aktuelle Vertragsverlängerung und sagt: „Edin ist ein sehr talentierter Junge. Er ist vielleicht ein bisschen ein Spätstarter, aber er wird sich noch entwickeln und ein wichtiger Baustein für die Zukunft sein.“ Hadzibajramovic sagt: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und das Vertrauen, das mir der Verein entgegenbringt. Ich werde weiter alles dafür geben, gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein.“