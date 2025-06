Ratingen 04/19 verpflichtet Vizemeister Yannick Geisler

Nun will Damian Apfeld mit 04/19 neu angreifen und die Ratinger Führungsetage setzt alle Hebel in Bewegung, um in der nächsten Saison wieder auf den vorderen Rängen mitzumischen. Dabei bauen sie auch auf die Dienste von Yannick Geisler, der zuletzt in Schonnebecker Diensten stand und mit der SpVg erst auf der Zielgeraden den Traum vom Regionalliga-Aufstieg begraben musste. Der 30-jährige Defensivspieler absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 28 Partien für Schonnebeck, kam dabei auf zwei Tore und drei Assists. Jetzt setzt also 04/19 auf seine Führungsqualitäten und Spielintelligenz.

In der Jugend erhielt Geisler seine fußballerische Ausbildung beim SV Burgaltendorf, Wattenscheid 09 und Rot-Weiss Essen, absolvierte dabei 26 Partien in der U17-Bundesliga und danach 27 Begegnungen in der U19-Bundesliga. Auch im Seniorenbereich wusste Geisler zu überzeugen, lief für Vereine wie Rot-Weiss Essen, Sportfreunde Siegen, SC Verl, SC Wiedenbrück, Wattenscheid 09 und den Wuppertaler SV insgesamt 158 Mal in der Regionalliga West auf, ehe er in die Oberliga zur SSVg Velbert wechselte und zuletzt für Schonnebeck spielte. Bis jetzt stehen in dieser Klasse 145 Einsätze zu Buche – eine Statistik die der Mittelfeldakteur in Ratingen ausbauen will.