Ratingen 04/19 verpasst eine halbe Saison im Stadion Noch rund einen Monat muss der Fußball-Oberligist seine Heimspiele im Sportpark austragen. Das hat finanzielle Einbußen zur Folge.

Am Sonntag empfängt Oberligist Ratingen 04/19 die Sportfreunde Baumberg – erneut im Sportpark am Götschenbeck und nicht im eigentlich heimischen Stadion. Denn das ist nach dem millionenschweren Umbau noch nicht wieder freigegeben, die finale Bauabnahme fehlt. Auch das folgende Heimspiel am 27. November gegen den SC St. Tönis ist auf der offiziellen Verbandsseite im Sportpark verortet, erst die Partie am 11. Dezember gegen die SSVg Velbert – nach aktuellem Stand das Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten und dem Spitzenreiter – führt als Spielstätte wieder das Stadion auf.

Ursprünglich war 04/19 davon ausgegangen, „nur“ bis Oktober nicht ins Stadion zu können, nun sieht es also nach Dezember aus. Damit wäre dann fast die halbe Saison vorbei, neun von insgesamt 20 Heimspielen hätten die Ratinger dann nicht in ihrer eigentlichen Spielstätte absolviert. Verzögerungen durch schlechtes Wetter hat es angesichts der sommerlichen Witterung bis in den Herbst hinein nicht gegeben, es hängt an der finalen Abnahme. „Eigentlich hätten wir spätestens schon gegen den FSV Duisburg wieder im Stadion spielen sollen“, erinnert 04/19-Vorsitzender Jens Stieghorst an die Partie, die sein Verein am 23. Oktober 6:1 im Sportpark gewann.

Grundsätzlich findet Stieghorst den neuen Eindruck des Stadions „großartig, das ist richtig gut geworden. Das zweifarbige Blau der Tartanbahn ist erst gewöhnungsbedürftig, aber klasse. Und ich begrüße generell die internationale Präsenz, die die Stadt Ratingen durch das Mehrkampf-Meeting des TV Ratingen erfährt. Das wertet das Stadion auf.“ Nur würde 04/19 halt auch gerne selbst wieder hinein.

Nun ist die Änderung der Spielstätte nicht einfach nur ein Ärgernis, sondern hat ganz konkrete Auswirkungen für den Oberligisten. „Im Derby gegen Hilden hatten wir zum Beispiel diese Saison nur die Hälfte an Zuschauern aus der Vorsaison. Im Sportpark haben wir insgesamt ein Drittel weniger zahlender Zuschauer, zudem deutlich weniger Dauerkarten-Inhaber, zu denen auch die VIP-Gäste zählen. Auch von denen kommt nur ein Drittel in den Sportpark“, erläutert Stieghorst, der von einem fünfstelligen Betrag an Einbußen ausgeht. Zur Erinnerung: Als die Stadt die Eissporthalle im Zuge der Energiekrise Wochen später als ursprünglich angekündigt öffnete, bezuschusste sie später den Eishockey-Regionalligisten Ratinger Ice Aliens für dessen Mehraufwand der externen Eis-Anmietung mit bis zu 20.000 Euro. „Wir werden eine ähnliche Größenordnung an Einbußen haben, eine Kompensation steht im Raum“, sagt Stieghorst.

Aufgrund der guten Vorsaison, die die Ratinger als Fünfter abschlossen, hatten sie noch ein knappes Dutzend neuer Sponsoren gewinnen und die bestehenden halten können, doch nun nehmen diese den Sportpark nicht annähernd so an wie das Stadion. Stieghorst betont: „Unsere Sponsoren haben das ursprünglich alles mitgetragen, weil sie davon ausgegangen sind, dass es sich um maximal fünf, sechs Heimspiele handelt.“ Nun sind es also bis zu neun von 20, in denen die Sponsoren „nicht das bekommen, was sie bestellt haben“, wie Stieghorst sagt, denn: „Die Banden, die sie im Stadion haben, können wir im Sportpark aufgrund der unterschiedlichen Größen gar nicht montieren. Da hilft alle Improvisation nichts: Der Sportpark ist einfach nicht Oberliga-tauglich. Das fängt schon bei der nicht nutzbaren Lautsprecheranlage an.“