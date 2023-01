Ratingen 04/19 verliert den ersten Test Der Oberligist unterliegt dem Landesligisten SV Eilendorf nach vorgelagertem Training mit 0:1.

Im ersten Testspiel auf die Ende des Monats beginnende Rückrunde der Oberliga Niederrhein hat Ratingen 04/19 gegen den SV Eilendorf 0:1 (0:0) verloren. Die Gäste aus der Landesliga Mittelrhein schlugen kurz nach dem Seitenwechsel einmal zu, Justus Schulte bediente frei vor Torwart Dennis Raschka den mitgelaufenen Alessio Tafa, der nur noch einschieben musste (49. Minute). Viel mehr passierte in Halbzeit zwei nicht, die beste Ausgleichsmöglichkeit hatte Ratingens durchgestarteter Sechser Moses Lamidi, der knapp am langen Pfosten vorbeischoss (53.).

In Halbzeit eins hatte es da deutlich mehr Möglichkeiten für den Oberligisten gegeben, vor allem ab der 33. Minute gab es drei Chancen im Minutentakt: Der agile Tom Hirsch bediente per Außenristpass im Strafraum Samed Yesil, dessen Versuch noch abgefälscht und so ungefährlich wurde. Eine Flanke von Rechtsverteidiger Simon Busch nahm Ali Can Ilbay direkt, schoss aber neben das Tor. Und als dann Innenverteidiger Phil Spillmann durchstartete und plötzlich frei vor Eilendors Keeper Sakar Zeyad auftauchte, musste das eigentlich das 1:0 sein, aber der Torwart blieb Sieger in dem Duell. Fünf Minuten später spielte Emre Demircan von links einen Freistoß scharf nach rechts außen, von wo Spillmann den Ball per Flanke wieder an den zweiten Pfosten zu Hirsch brachte, dessen Schuss aber Zeyad noch so eben klärte.

Kurz vor der Pause hatte Tafa dann eine Gelegenheit für den Landesligisten, schoss da aber noch über das Tor. In der Pause wechselte 04/19-Trainer Martin Hasenpflug viermal, rund zehn Minuten später noch einmal dreifach, wobei nun auch Neil Penner aus der A-Jugend zum Zuge kam. Der Youngster kam für Routinier Mike Koenders in die Innenverteidigung und löste die Aufgabe gut. Und da Hasenpflug auch alle drei Torhüter einsetzte, hatte er seinen kompletten Kader bewegt – nur Spillmann und Lamidi spielten durch.

Kräftezehrender Spieltag

Der Trainer nahm die Testspiel-Niederlage auch sportlich: „Das Motto war diese Woche: erst einmal reinkommen.“ Durch eine vorgelagerte Trainingseinheit waren die Kräfte der Ratinger im Spiel natürlich schon etwas reduziert, zusätzlich mussten die Spieler, die in Halbzeit eins nicht zum Zuge kamen, noch einen Fünf-Kilometer-Lauf absolvieren. „Zum Ende hin waren sie dann etwas platt“, sagte Hasenpflug nachsichtig, „wir waren schließlich seit 9.30 Uhr hier.“ Also siebeneinhalb Stunden vor Spielende.

Zur Partie selber sagte der 04/19-Coach: „Wir haben in der ersten Halbzeit etwas gebraucht, um reinzukommen, hatten dann aber auch drei, vier gute Chancen auf ein Tor. In der Halbzeit haben wir durchgewechselt und relativ früh das Gegentor bekommen, weil die Abstimmung nicht so da war. Jetzt wollen wir in den nächsten Testspielen zeigen, was wir drauf haben.“

04/19: Ljubic (31. Raschka, 62. Fenzl) – Busch (46. Henrichs), Spillmann, Koenders (54. Penner), Potzler (54. Tomic), Ari (46. Nowitzki), Lamidi, Ilbay (54. Bajraktari), Demircan (46. Jaouadi), Hirsch (46. Merzagua), Yesil (46. Ridder). Tor: 0:1 Tafa (49.).