Ratingen 04/19 verliert Busch und dann das Spiel Beim TVD Velbert gehen die Ratinger Oberliga-Fußballer durch Tom Hirsch in Führung, doch nach dem Ausgleich bringen sie eine Fehlentscheidung und eine Unbeherrschtheit auf die Verliererstraße: In Unterzahl heißt es am Ende 1:4.

Martin Hasenpflug hatte den TVD Velbert vorab als „die vielleicht aktuell beste Mannschaft der Fußball-Oberliga“ eingeordnet, und in Überzahl bestätigten die Gastgeber von Ratingen 04/19 das am Sonntag auch. Sie feierten letztlich einen auch in der Höhe verdienten 4:1 (1:1)-Heimsieg über den Tabellendritten und schlossen bis auf einen Punkt zu ihm auf.

Dabei hätte die Geschichte auch anders gehen können. Tom Hirsch beendete nach 17 Minuten seine inzwischen auf sieben Ligaspiele angewachsene Torflaute, als er den Ball aus kurzer Distanz über TVD-Torwart Robin Offhaus ins Gehäuse drosch. Vorausgegangen war ein super Ball von 04/19-Kapitän Erkan Ari auf Hirsch, der erst auf die andere Seite flankte, wo Simon Busch das Spielgerät wieder zurück köpfte und dem besten Torschützen seines Teams so den achten Treffer auflegte.

Nach verhaltenem Beginn entwickelten sich nun mehr und mehr auf beiden Seiten Nickeligkeiten und Meckereien, die Schiedsrichterin Jennifer Groß Weege nicht immer unterband. Da hätte eine klarere Kommunikation früh etwas Dampf herausnehmen können, doch das blieb nicht das einzige Problem. In der 31. Minute schickte Ari mit dem Außenrist erneut Hirsch, der klar seinen Gegenspieler anschoss, sodass es Ecke hätte geben müssen. Das Schiedsrichtergespann sah das nicht, Offhaus leitete den Gegenangriff ein. Den unterband Gianluca Silberbach mit einem Foul an einer eigentlich harmlosen Stelle, doch da die Ratinger anschließend auf gleich mehreren Positionen nicht konsequent verteidigten, war TVD-Torjäger Björn Kluft an der Strafraumkante frei und schoss trocken ins rechte untere Eck zum 1:1 (32.).

Vier Minuten später gab es die nächste grobe Fehlentscheidung, als Busch den Ball am gegnerischen Strafraum weiterleitete und klar weggeräumt wurde – Groß Weege ließ weiterspielen. Das konnte Busch mit sichtlichen Schmerzen nicht, der TVD spielte den Ball ins Aus. Die Schiedsrichterin ging zum am Boden liegenden Ratinger, und als er wieder stand, zeigte sie ihm die Rote Karte (36.). „Ich liege da, halte mir das Knie und schaue sie nicht mal an, sondern den Kunstrasen. Und sage dann: Du bist blind“, berichtete Busch später.

Auch wenn das Foul an ihm übersehen wurde, entspricht die Äußerung einer Beleidigung, die die Unparteiische entsprechend ahnden konnte – was sie tat. In der Folge durften sich auch die Velberter noch über Groß Weege beschweren, weil sie ein hartes Foul von Silberbach mit offener Sohle mit Gelb statt möglichem Rot belegte, und weil ihr Gespann ein Handspiel im Ratinger Strafraum übersah. Kurzum: Es war nicht die beste Leistung in Halbzeit eins, die zweite verlief weniger strittig.

Das lag zum einen daran, dass der TVD schnell die Luft aus der Partie nahm mit dem Traumtor von Denzel Oteng Adjei, der den Ball volley an den Innenpfosten nagelte (55.) sowie dem zweiten Treffer von Kluft (65.) und dem Tor zum 4:1 des eingewechselten Jan-Niklas Forger (80.), zum anderen aber auch an einer ordentlichen Portion Passivität der Gäste, die bei den Gegentoren drei und vier eher geleiteten als verhinderten. Torwart Dennis Raschka parierte noch zweimal stark gegen Florian Schikowski, wenngleich Kluft beim zweiten Mal den Abpraller verwertete.

Hasenpflug hatte sein 4-2-3-1-System zur Pause umgestellt auf ein 4-4-1, nach dem 1:3 aus seiner Sicht wechselte er offensiv und stellte auf 4-3-2. „Als wir ein Mann weniger waren, haben wir noch alles versucht“, erklärte der Trainer, der noch gut in Erinnerung hatte, wie sein Team im Achtelfinale des Niederrheinpokals die Partie trotz 50-minütiger Unterzahl noch in einen Sieg gedreht hatte. „So einen Kraftakt schafft man aber nicht immer“, befand Hasenpflug und ging ungewöhnlich hart mit der Leistung von Groß Weege ins Gericht: „Das war mit Abstand das Schlechteste, was wir diese Saison hatten. Wir sind gut im Spiel, machen das 1:0, stecken auch den Ausgleich weg, und ein paar Minuten später ist Simon durch, wird weg gecheckt, und statt Freistoß für uns gibt es Rot gegen uns. Das war verkehrte Welt und der Knackpunkt im Spiel. Wir hätten das nie so aus der Hand gegeben, wenn diese Entscheidung nicht gewesen wäre.“

Das ließ sich nicht beweisen, in jedem Fall endete die Ratinger Serie von sieben ungeschlagenen Partien in Folge nun beim TVD, und der zuletzt so starke Busch wird nun erst einmal gesperrt.