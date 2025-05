Ratingen 04/19 verlängert die schwarze Serie

Die Dienstreise in der Oberliga zum VfB Homberg hatten bei Ratingen 04/19 einige neue Gesichter mit angetreten: Auf der Bank starteten im PCC-Stadion die A-Junioren Habeb Zandina, Sohail Benslaiman Benktib und Nolan Manassa, die sich bereits im Fördertraining der ersten Mannschaft befinden. Cheftrainer Peter Radojewski hatte wieder Akteure an die Reserve im Bezirksliga-Abstiegskampf abgegeben, weshalb nur vier Feldspieler aus seinem Oberliga-Kader auf der Bank saßen. Das alles sah auch Damian Apfeld, der ab 1. Juli Radojewskis Nachfolger an der Seitenlinie wird, live vor Ort.

Doch der Eindruck trübte sich mehr und mehr ein, die Ratinger bewegten sich ohne Ball zu wenig und waren in den direkten Duelle nicht resilient genug – so ließen sie die Gastgeber ins Spiel kommen und auch die Führung erzielen: Henrichs verlor im Strafraum das Eins-gegen-Eins gegen Berkan Bartu, der von der Grundlinie ins Zentrum legte, wo Vahidin Turudija keine Mühe hatte, das 1:0 zu erzielen (16.).

Die Gäste kamen recht ordentlich in der Partie an, Spielmacher Emre Demircan brachte einen öffnenden Pass auf Rechtsverteidiger Bo Lasse Henrichs an, der im Strafraum Rinor Rexha fand, der den Ball direkt ablegte auf Demircan – dessen Versuch aus 18 Metern ging über das Tor (4. Minute). Rund 120 Sekunden später setzte Ali Can Ilbay einen Distanzschuss ab, den Hombergs Torwart Kenneth Hersey über die Latte lenkte. 04/19 spielte nicht wie ein Tabellen-Neunter, der aus den vergangenen fünf Partien nur einen Punkt geholt hat.

Bemüht um eine schnelle Antwort setzte Demircan zu einem Solo über den halben Platz an – sein Pass auf Georgios Touloupis kam zwar nicht an, doch der Ball landete bei Rexha, der aus 16 Metern knapp rechts vorbeischoss (21.). Der Ratinger musste nach einem früheren Foul im Mittelfeld wenig später behandelt werden und wurde kurz darauf ausgewechselt – sehr zum eigenen Unmut. Fabio Di Gaetano übernahm (26.). Dazwischen verpasste Luca Thissen im Strafraum das Homberger 2:0, wieder waren die Gastgeber über die rechte 04/19-Abwehrseite durchgekommen (23.).

Homberg legt nach

Eine Möglichkeit verzeichneten die Ratinger noch, als Zissis Alexandris im Strafraum ablegte auf Linksverteidiger Slone Matondo, der aus spitzem Winkel aber an Hersey scheiterte (44.), dann ging es mit einem verdienten Rückstand in die Pause. Und der wäre danach fast angewachsen, weil Hombergs Andres Gomez Dimas zweimal top vorbereitete: Erst verpasste Bartu im Zentrum (53.), dann schoss Kilian Schaar völlig frei aus acht Metern zentral über das Tor von Dennis Raschka. Der war kurz darauf machtlos gegen Turudijas zweiten Streich (61.).

Das 2:0 hatte sich abgezeichnet, 04/19 kam fast gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte. Daran hatte auch Radojewskis Doppelwechsel – Ilyas Vöpel kam für Demircan als zweiter Stürmer, Tim Potzler ging für Ilbay ins Mittelfeld – nichts geändert. Inzwischen waren die Kräfteverhältnisse so klar, wie es der Abstand in der Tabelle zum Fünften auch darstellt. Raschka verhinderte gegen den freien Thissen noch das 0:3 aus seiner Sicht (65.), eine Minute später wurde Touloupis‘ Versuch nach guter Balleroberung und Vorlage von Tim Klefisch im Strafraum geblockt.

04/19 hat nochmal die Chance auf den Punkt

Die nächste Chance auf den Anschluss vergab Potzler, der nach Matondos Flanke im Strafraum über das Tor schoss (77.) – es wirkte aber wie ein Weckruf für 04/19, das nun Innenverteidiger Phil Spillmann mit nach vorne zog und plötzlich wieder ähnlich gut im Spiel war wie zu Beginn. Der Lohn: Touloupis nahm einen langen Ball gut an und schoss ihn durch zwei Verteidiger links unten ein zum 1:2 (87.). Raschka musste gegen Gomez Dimas‘ Schuss noch einmal beide Fäuste bemühen, und so bot sich den Ratingern in der Nachspielzeit tatsächlich die Chance auf Zählbares – Alexandris scheiterte aber an Hersey. Dann war Schluss.

Radojewski fand: „Ich glaube, es war mehr drin. Am Anfang spielen wir gut hinten raus, weil wir auch die technische Qualität auf dem Platz haben, aber dann kriegen wir das Gegentor zu einfach, und damit kippt das Spiel.“ Warum sein Team zwischen gutem Start und engagiertem Ende zwischendrin fast 75 Minuten kaum stattgefunden hatte, konnte der scheidende Trainer auch nicht erklären. „Die Mannschaft konzentriert sich nicht auf das, was gefordert ist, sondern auf andere Dinge. Sie hat sicher alles, was an Akku noch da war, rein gelegt, aber einige sind nicht mit dem Kopf bei der Sache und spielen das Thema nicht sauber durch“, sagte Radojewski und schloss enttäuscht: „Es ist sehr, sehr schade, wie das jetzt zu Ende geht. Sportlich ist das sehr weit von dem entfernt, als ich hier angefangen habe.“

04/19: Raschka – Henrichs, Spillmann, Shepard, Matondo, Klefisch, Rexha (26. Di Gaetano), Ilbay (56. Potzler), Demircan (56. Vöpel), Touloupis, Alexandris. Tore: 1:0 Turudija (16.), 2:0 Turudija (61.), 2:1 Touloupis (87.).