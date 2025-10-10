Ratingen 04/19 und SV Sonsbeck bieten spät Spektakel

Die Sonsbecker verzeichneten die erste Chance der Partie: Niklas Binn kam mit dem Hinterkopf an den Ball, der sich so zu einer Bogenlampe entwickelte, die immer gefährlicher wurde – doch Ratingens Torwart Marvin Gomoluch wischte das Spielgerät aufmerksam über die Latte (12. Minute). Dann waren die Gäste dran: Einen Freistoß aus knapp 28 Metern schoss Demircan über die Sonsbecker Mauer, der Ball ging knapp links unten am Tor vorbei (18.). In der Zwischenzeit musste Losing Textil-tätig werden: Da Schiedsrichter Marvin Konopatzki der weinrote Pullover des SVS-Trainers offenbar zu ähnlich zur roten Kleidung seiner Spieler war, musste sich Losing ein Leibchen überstreifen. Dass das in einem immer noch sehr ähnlichen Braunton gehalten war, schien in Ordnung.