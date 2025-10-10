Ratingen 04/19 und SV Sonsbeck bieten spät Spektakel

Rechtzeitig zum Spitzenspiel der Oberliga zu Hause gegen den SV Sonsbeck hatte Damian Apfeld bei Ratingen 04/19 erstmals seinen kompletten Kader zur Verfügung, und der Trainer des Tabellenführers wechselte im Vergleich zur vorangegangenen 0:1-Niederlage bei den Sportfreunden Baumberg dreifach: Erstmals nicht in einem Pflichtspiel in dieser Saison von Anfang an auf dem Rasen stand Stürmer Sven Kreyer, zudem verzichtete Apfeld zunächst auf Yannick Geisler und Umut Yildiz. Für das Trio begannen Georgios Touloupis, Guiliano Zimmerling mit seinem Startelf-Debüt und der wieder genesene Emre Demircan. Gäste-Trainer Heinrich Losing wiederum hatte den bei der 1:2-Heimniederlage gegen den VfB 03 Hilden vermissten Klaus Keisers zurück im Kader, jedoch zunächst auf der Bank.
Die Sonsbecker verzeichneten die erste Chance der Partie: Niklas Binn kam mit dem Hinterkopf an den Ball, der sich so zu einer Bogenlampe entwickelte, die immer gefährlicher wurde – doch Ratingens Torwart Marvin Gomoluch wischte das Spielgerät aufmerksam über die Latte (12. Minute). Dann waren die Gäste dran: Einen Freistoß aus knapp 28 Metern schoss Demircan über die Sonsbecker Mauer, der Ball ging knapp links unten am Tor vorbei (18.). In der Zwischenzeit musste Losing Textil-tätig werden: Da Schiedsrichter Marvin Konopatzki der weinrote Pullover des SVS-Trainers offenbar zu ähnlich zur roten Kleidung seiner Spieler war, musste sich Losing ein Leibchen überstreifen. Dass das in einem immer noch sehr ähnlichen Braunton gehalten war, schien in Ordnung.
Die Gastgeber wirkten aktiver und vor allem gegen den Ball griffiger, spielten offensiv aber auch nicht alle Situationen gefährlich aus. So war es wieder ein Standard, der herhalten musste: Demircan brachte eine Ecke von links in den Strafraum, Touloupis erwischte den Ball leicht mit dem Kopf, er trudelte hauchzart am Pfosten vorbei (29.). Ebenfalls im Anschluss an eine Ecke brachte 04/19-Kapitän Gianluca Silberbach das Spielgerät so scharf vors Tor, das SVS-Keeper Kenan Mehmedovic zu einer fulminanten Faust-Abwehr griff (36.).
Wenig später waren die Gäste aus dem Spiel heraus gefährlich: Binn schloss satt aus 18 Metern und vollem Lauf ab, Gomoluch streckte sich, der Ball verfehlte den langen Pfosten knapp (39.). Als es nach einem 0:0 zur Pause aussah, überschlugen sich die Ereignisse etwas: Nach einer Ecke gingen Sebastian Leurs und Ali Hassan Hammoud im Ratinger Strafraum zum Kopfball, der Sonsbecker köpfte und erwischte die Hand des 04/19-Angreifers, der schon in Baumberg einen Elfmeter und damit das 0:1 verschuldet hatte – und auch diesmal gab es Strafstoß. Marco de Stefano schoss rechts unten ein zum 1:0 der Gäste, Gomoluch wählte die andere Ecke (45.).
Das Gegentor wurmte die Ratinger sichtlich, sie wehrten sich und drängten noch vor der Halbzeit auf den Ausgleich – mit Erfolg: Einen wunderbaren Drehschuss von Touloupis aus 16 Metern wehrte Mehmedovic noch so gerade ab, doch Hammoud war zur Stelle und staubte zum 1:1 ab (45.+3) – und brüllte seine Erleichterung in den Ratinger Abendhimmel.
Die zweite Hälfte war jedoch keine zwei Minuten alt, als an fast derselben Stelle de Stefano über das 2:1 für den SVS jubeln durfte: Der Sonsbecker hatte zentral aus 16 Metern aufs Tor schießen dürfen, jedoch nicht allzu hart – Gomoluch war noch mit den Fingerspitzen am Ball, er trudelte dennoch über die Linie. Unhaltbar wirkte das nicht, doch die Gäste führten wieder (50.).
Apfeld reagierte: „Yannick, du musst“, rief der 04/19-Coach in Richtung der Einwechselspieler, Geisler und auch Yildiz kamen für Asare und Touloupis. Es wirkte schnell: Keine drei Minuten auf dem Rasen fasste sich Geisler aus etwa 23 Metern ein Herz und hämmerte den Ball aufs Tor – der linke Pfosten klingelte (62.). Losing brachte unmittelbar darauf Keisers in die Partie, nur Sekunden später spitzelte Hammoud ein Zuspiel von Bo Lasse Henrichs aufs Tor, Mehmedovic lenkte den Ball mit den Fingerspitzen aus der Gefahrenzone (64.).
Das Spitzenspiel hatte diese Bezeichnung inzwischen verdient, es ging rauf und runter. Nächster Akt: Zimmerling dribbelte rechts in den Strafraum und wollte den Ball an Robin Schoofs vorbei legen, der touchierte aber die herabhängende Hand des SVS-Kapitäns – und nun gab es Handelfmeter auf der anderen Seite. Demircan ließ sich nicht lange bitten und erzielte in seinem achten Saisonspiel sein achtes Tor (67.). Drei Minuten später musste Gomoluch seinen Körper schmerzhaft gegen de Stefano einsetzen, um den erneuten Rückstand zu verhindern.
Es blieb nun spektakulär: Linus Krajac hatte eine Top-Chance für Sonsbeck, doch Gomoluch reagierte auf der Linie ganz stark und lenkte den Schuss noch über die Latte (73.). Auf der Gegenseite nahm Demircan einen Ball aus 17 Metern direkt aus der Drehung aus der Luft und jagte ihn rechts unten aufs Tor – Mehmedovic reagierte glänzend und lenkte den Ball zur Ecke. (74.). Der SVS-Keeper hielt noch einmal stark gegen Hammoud, den der kurz zuvor eingewechselte Rinor Rexha bedient hatte, gegen dessen Schlenzer ins lange Eck nach Zuspiel von Zimmerling war er aber machtlos – das 3:2 in der 80. Minute war höchst sehenswert.
Es war das Siegtor für die Gastgeber nach zweifachem Rückstand, die Tabellenführung ist damit verteidigt. Weiter geht es für beide Mannschaften am Mittwochabend bereits im Niederrheinpokal gegen Liga-Konkurrenten: Der SVS muss zum VfL Jüchen-Garzweiler, 04/19 empfängt den VfB 03 Hilden.