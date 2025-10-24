Ratingen 04/19 überrollt den FC Büderich

Bei Büderich gingen in der Folge die Köpfe runter, die Foulquote dafür hoch. Ein solches Vergehen an Zimmerling führte zu einem Freistoß rechts versetzt in 18 Metern Torentfernung, Kreyer und Demircan stellten sich auf – und der Spielmacher übernahm: Wunderschön um die Mauer herumgezirkelt, klatschte der Ball an den kurzen Pfosten, Möllering war nur der bange Blick hinterher geblieben (32.). Wie es um die Ausgeglichenheit der Partie bestellt war, verdeutlichte ein Blick auf die andere Seite des Platzes zu diesem Zeitpunkt: Dort stand 04/19-Torhüter Marvin Gomoluch und dehnte und erwärmte sich gegen die Kälte – nahezu beschäftigungslos war er bis dahin.

Nur zwei Minuten später ging es wieder schnell durchs Mittelfeld, Zimmerling verpasste aber den Moment, den mitgelaufenen Kreyer zu bedienen. Der machte ohnehin wieder viele Meter, sicherte auch etliche Bälle und belohnte sich mit dem dritten Treffer des frühen Abends: Nach Zuspiel von Rinor Rexha hämmerte Kreyer den Ball unter Möllerings Körper hindurch ins Netz zum schnellen 3:0 (23.).

Nach der Pause gab es für ihn etwas mehr Bewegung in seinem eigentlichen Betätigungsfeld, gegen den eingewechselten Jan Niklas Kühling machte Gomoluch die kurze Ecke zu, der Büdericher fand aber am zweiten Pfosten Jannik Schulte, der das fast leere Tor vor sich hatte – doch 04/19-Kapitän Gianluca Silberbach rettete auf der Linie (52.). Das sprichwörtliche Feuerwerk, das die Ratinger vor der Pause auf den Rasen gezaubert hatten, gab es nun nicht mehr, dafür ein echtes hinter dem Stadion, das den Nachthimmel erhellte. Vielleicht auch schon mit Blick auf das nächste Spitzenspiel sieben Tage später beim KFC Uerdingen agierte das Apfeld-Team in Durchgang zwei etwas verhaltener, behielt aber in den meisten Phasen die Kontrolle über das Spiel.

Dass die Gäste auch über einen starken Freistoßschützen verfügen, bewiesen sie in der 69. Minute: Kevin Weggen hämmerte den Ball aus knapp 25 Metern in den Winkel, Gomoluch hatte keine Chance. Schönheitsfehler: Den Freistoß hätte es für Ratingen geben müssen, Yildiz war beim Versuch, vom zu Boden gegangenen Linus Awuah Ansumana mit Ball wegzulaufen, vom Büdericher klar an den Beinen gezogen worden. Den Ratingern durfte das wenig später herzlich egal sein: Kreyer veredelte eine starke Ballpassage seiner Mitspieler mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 (72.) – alter Abstand wiederhergestellt.

Der kurz zuvor eingewechselte Cem Sabanci machte mit einem sehenswerten Seitfallzieher nach einer Rechtsecke den Sieg auch im Ergebnis so deutlich, wie es das Spiel zumeist gewesen war. Damit baute 04/19 zumindest über Nacht den Vorsprung an der Tabellenspitze bis auf sieben Punkte aus. Uerdingen kann kommen.