Ratingen 04/19: U15 startet mit breiter Brust in den Pokal Die C-Junioren von Ratingen 04/19 treten in der ersten Runde auf Niederrheinebene bei der Spvgg Sterkrade-Nord an und sind dabei Favorit. Die Regionalliga geht Anfang Februar weiter und wurde nun leicht reformiert.

In den beiden Testspielen trug auch der neue Mittelfeldmann Brandon Henze vom Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen erstmals das Ratinger Trikot. Henze ist als Achter, Zehner und Flügelspieler variabel einsetzbar. „Die Verpflichtung von Brandon gibt uns neuen Spielraum“, stellt der Coach fest. „Mit ihm können wir ab sofort noch mutiger auftreten. Durch seine Torgefährlichkeit und seinen präzisen Abschluss wird uns Brandon sicherlich guttun.“ Henze verließ Oberhausen, da er mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden war. Durch den Wechsel in der Winterpause ist er erst ab März spielberechtigt.

Obwohl die Winterpause durchaus lang war, präsentierten sich die Talente in der vergangenen Woche schon wieder in einer guten Form. Zum Abschluss trennte sich die U15 in einem vereinsinternen Testspiel mit 2:2 (1:1) von der U17 (Leistungsklasse). Tags darauf verlor der Regionalligist 0:2 (0:1) beim Niederrheinligisten 1. FC Düren. „Wir haben vielen Spielern Einsatzzeiten gegeben und verschiedene Spielsysteme getestet. Weil wir viel ausprobiert haben, waren die Ergebnisse nur zweitrangig“, erklärt Schmidt.

Am Samstag (15 Uhr) sind die Ratinger in der ersten Runde des Niederrheinpokals bei der SpVgg Sterkrade-Nord gefordert (Leistungsklasse). „Meine Spieler befinden sich bereits in einer sehr guten Form“, findet Schmidt. „Wir wollen im Niederrheinpokal eine gute Rolle spielen. Falls wir weiterkommen, könnten wir auf große Kaliber wie Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf oder MSV Duisburg treffen.“

Sicher ist schon jetzt, dass sich 04/19 in der im Februar beginnenden Regionalliga-Meisterrunde mit vielen Top-Teams messen wird. Am 4. Februar (14.45 Uhr, Sportpark) startet Ratingen gegen den SC Preußen Münster. Inzwischen hat sich der Verband zu einer Reform der Regionalliga entschlossen. „In der kommenden Saison werden die besonders leistungssstarken Teams in der ersten Staffel der Regionalliga und die schwächeren in der zweiten Staffel spielen. Wenn wir jetzt in der Meisterrunde einen der letzten beiden Plätze erreichen würden, würden wir in die zweite Staffel absteigen. Unser Ziel ist aber, in der ersten Staffel zu bleiben“, erklärt Schmidt. Erneut wollen die Ratinger als Außenseiter überraschen.