Ratingen-04/19-Talente schaffen die Revanche

Das letzte Heimspiel der Saison gestalten die Blau-Gelben dominant und waren in allen Belangen überlegen. In der 25. Minute zahlte sich dies zum ersten Mal aus als sich Emil Djember endlich für seine harte Arbeit im Training während eines Meisterschaftsspieles mit einem Tor belohnte. Er markierte den Treffer zum 1:0 für seine Mannschaft. Mit dieser Führung ging es für beide Teams in die Kabinen. Nach der Pause ließ Ratingen nicht locker und erhöhte durch Chafik Lakoubi auf 2:0 in der 45. Minute. Und der Stürmer der Ratinger hatte noch nicht genug – zweimal tanzte er den Torwart der Kölner nun aus und im zweiten Versuch gelang Lakoubi dieses „Genie-Stück“ und er traf so zum 3:0.

Vor dem Saisonfinale folgt in der Regionalliga West nun erst einmal eine einwöchige Spielpause aufgrund von Pfingsten. Am 14. Juni ist Ratingen 04/19 am letzten Spieltag bei Rot-Weiss Essen zu Gast.

Ratingen 04/19 Poncin (55. Blaschke) – Akyüz, Vöge (55. Hüske), Tambetabi, Tosic (36. Blahr), Wiers, Boz (50. Özad), Djember, Dibanzilwa, Dietrich (50. Agyemang), Lakoubi.

Tore 1:0 Djember (25.), 2:0 Lakoubi (45.), 3:0 Lakoubi (60.).