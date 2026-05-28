 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Ratingen 04/19 stellt U23-Spieler frei – und plant die neue Saison

Während die U23 von Ratingen 04/19 noch um einen einstelligen Tabellenplatz kämpft, laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Vier Spieler wurden bereits vom Training freigestellt.

von RP / Werner Möller · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Ratingens U23 ist schon voll in den Planungen für die kommende Saison.
Ratingens U23 ist schon voll in den Planungen für die kommende Saison. – Foto: Lea Schirrweit

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Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Sparta Bilk
TSV Bayer
SV Hösel

Bereits am Donnerstagabend (19.30 Uhr, Götschenbeck) bestreitet die U23 von Ratingen 04/19 ihr für diese Saison letztes Bezirksliga-Heimspiel. Zu Gast ist Bayer Dormagen, der Tabellennachbar. Die Linksrheinischen, im Hinspiel 4:2 siegreich, stehen als Tabellenneunter je einen Platz und einen Punkt besser. Dazu Ratingens Trainer Andreas Voss: "Dort wollen wir hin. Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen."

Heute, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
19:30live

Dazu ist ein Sieg nötig, aber es wird schwer. Denn beim Saisonfinale geht es zum Tabellenführer MSV Düsseldorf (7. Juni), der sich kaum einen Ausrutscher erlauben kann. Bei den Ratingern laufen längst die Planungen für die kommende Spielzeit. Andreas Voss hat dazu einigen seiner Schützlinge, die sich anderweitig orientieren werden, vom Training freigestellt. "Damit sie bei den neuen Vereinen am Probetraining teilnehmen können", so der U23-Coach.

Das sind Ilias Belaarbi, der dritte Torwart Kyuma Harada, dann Clerence Yomi und Bilal Benktib. Nolen Manassa, der eine überragende U23-Saison spielte, und "Lefti" Vasileidadis rücken in den Oberliga-Kader hoch. Gehen werden wie berichtet der Keeper Sam Koch und der Defensiv-Akteur Konstantin Sivevski. Fünf bisherige A-Junioren rücken hoch zur U23: Swaray Naik, Joel Stab, Henri Hunold, Denis Jaber und Max Vollrath.

Der starke Linksfuß Philipp Mokwa hört wohl auf, aber das hat er schon einmal gesagt. Dann kehrte der 22-Jährige nach halbjähriger Pause zurück - und war besser als je zuvor.

Hösel holte aus den vergangenen sechs Spielen nur zwei Punkte

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:00

Die letzten Bezirksligaspiele liefen beim Aufsteiger SV Hösel nicht unbedingt nach Wunsch. Nur noch zwei Punkte wurden aus den letzten sechs Spielen eingefahren, aber das erfreuliche vorherige Polster lässt das locker verkraften. Vor dem letzten Saison-Auswärtsspiel am Sonntag bei Sparta Bilk (Tabellenvierter) beträgt der Vorsprung des SVH zum Keller zehn Punkte, die Blau-Weißen können also ohne jede Belastung die Fahrt zur Fährstraße antreten. "Aber die Fans des lokalen Fußballs wissen genau, wie hoch dort die Trauben hängen", sagte dazu der Sportliche Leiter Mark Rueber.

Hinter den Kulissen ist am Neuhaus derzeit wie eigentlich überall viel in Bewegung, genaue Auskünfte mochte der Sport-Chef nicht erteilen: "Es ist dazu einfach noch zu früh. Wir melden uns rechtzeitig."

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