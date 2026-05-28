Ratingen 04/19 stellt U23-Spieler frei – und plant die neue Saison

Die letzten Bezirksligaspiele liefen beim Aufsteiger SV Hösel nicht unbedingt nach Wunsch. Nur noch zwei Punkte wurden aus den letzten sechs Spielen eingefahren, aber das erfreuliche vorherige Polster lässt das locker verkraften. Vor dem letzten Saison-Auswärtsspiel am Sonntag bei Sparta Bilk (Tabellenvierter) beträgt der Vorsprung des SVH zum Keller zehn Punkte, die Blau-Weißen können also ohne jede Belastung die Fahrt zur Fährstraße antreten. "Aber die Fans des lokalen Fußballs wissen genau, wie hoch dort die Trauben hängen", sagte dazu der Sportliche Leiter Mark Rueber.

Hinter den Kulissen ist am Neuhaus derzeit wie eigentlich überall viel in Bewegung, genaue Auskünfte mochte der Sport-Chef nicht erteilen: "Es ist dazu einfach noch zu früh. Wir melden uns rechtzeitig."

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