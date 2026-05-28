Ratingen 04/19 stellt U23-Spieler frei – und plant die neue Saison

Bereits am Donnerstagabend (19.30 Uhr, Götschenbeck) bestreitet die U23 von Ratingen 04/19 ihr für diese Saison letztes Bezirksliga-Heimspiel. Zu Gast ist Bayer Dormagen, der Tabellennachbar. Die Linksrheinischen, im Hinspiel 4:2 siegreich, stehen als Tabellenneunter je einen Platz und einen Punkt besser. Dazu Ratingens Trainer Andreas Voss: "Dort wollen wir hin. Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen."
Dazu ist ein Sieg nötig, aber es wird schwer. Denn beim Saisonfinale geht es zum Tabellenführer MSV Düsseldorf (7. Juni), der sich kaum einen Ausrutscher erlauben kann. Bei den Ratingern laufen längst die Planungen für die kommende Spielzeit. Andreas Voss hat dazu einigen seiner Schützlinge, die sich anderweitig orientieren werden, vom Training freigestellt. "Damit sie bei den neuen Vereinen am Probetraining teilnehmen können", so der U23-Coach.
Das sind Ilias Belaarbi, der dritte Torwart Kyuma Harada, dann Clerence Yomi und Bilal Benktib. Nolen Manassa, der eine überragende U23-Saison spielte, und "Lefti" Vasileidadis rücken in den Oberliga-Kader hoch. Gehen werden wie berichtet der Keeper Sam Koch und der Defensiv-Akteur Konstantin Sivevski. Fünf bisherige A-Junioren rücken hoch zur U23: Swaray Naik, Joel Stab, Henri Hunold, Denis Jaber und Max Vollrath.
Der starke Linksfuß Philipp Mokwa hört wohl auf, aber das hat er schon einmal gesagt. Dann kehrte der 22-Jährige nach halbjähriger Pause zurück - und war besser als je zuvor.
Die letzten Bezirksligaspiele liefen beim Aufsteiger SV Hösel nicht unbedingt nach Wunsch. Nur noch zwei Punkte wurden aus den letzten sechs Spielen eingefahren, aber das erfreuliche vorherige Polster lässt das locker verkraften. Vor dem letzten Saison-Auswärtsspiel am Sonntag bei Sparta Bilk (Tabellenvierter) beträgt der Vorsprung des SVH zum Keller zehn Punkte, die Blau-Weißen können also ohne jede Belastung die Fahrt zur Fährstraße antreten. "Aber die Fans des lokalen Fußballs wissen genau, wie hoch dort die Trauben hängen", sagte dazu der Sportliche Leiter Mark Rueber.
Hinter den Kulissen ist am Neuhaus derzeit wie eigentlich überall viel in Bewegung, genaue Auskünfte mochte der Sport-Chef nicht erteilen: "Es ist dazu einfach noch zu früh. Wir melden uns rechtzeitig."
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