Ratingen 04/19 steigt nach Pleite gegen RWE aus der Regionalliga ab

Das doppelte Fußballwunder blieb in der Regionalliga West, Staffel 2, aus: Nach einer 0:4 (0:2)-Niederlage beim Meister und Niederrheinpokal-Sieger Rot-Weiss Essen sind die C-Junioren von Ratingen 04/19 in die Niederrheinliga abgestiegen.
Natürlich hatten im Lager der Blau-Gelben alle auf den Klassenerhalt gehofft. Doch schon nach wenigen Minuten zerplatzte die erste Seifenblase, denn RWE markierte nach sechs Minuten die frühe Führung durch Merwan Dauud. Und der Essener mit der Trikotnummer acht legte acht Minuten später mit dem 2:0 nach. Dabei hatten die Ratinger gerade in der Anfangsphase die eine oder andere gute Chance, aber einen ersten Nadelstich konnten sie nicht setzen.
Im zweiten Durchgang spielten die Gäste weiter munter mit und wollten das Spiel noch drehen. Am Ende konnte RWE in der Schlussphase aber noch zwei weitere Treffer erzielen und besiegelte durch den 4:0-Erfolg den Abstieg von Ratingen 04/19 aus der Regionalliga West, Staffel 2. Die Enttäuschung war der Mannschaft von Daniel Kampmann anzusehen, es flossen auch Tränen.
„Wir haben noch einmal alles gegeben, aber Essen verfügt über enorme Qualität“, sagte der Trainer, der vor der Partie vier Ausfälle zu beklagen hatte und das Team vor dem letzten Spiel umstellen musste. „Wir sind definitiv nicht heute abgestiegen.“ Der engagierte Coach beglückwünschte trotz des Abstiegs seiner Mannschaft auch den Gegner: „Glückwunsch zu dieser großartigen Saison mit der verdienten Meisterschaft und dem Pokalsieg. RWE war in dieser Saison definitiv das beste Team der Liga.“
04/19 steigt somit neben dem Tabellenletzten FC Wegberg-Beeck, der gegen Aufsteiger TSC Eintracht Dortmund mit 0:2 verlor, in die Niederrheinliga ab.
Den Samstagabend ließ Kampmanns Mannschaft mit dem Trainer- und Betreuerstab sowie einigen Eltern mit einem Teamabend beim Topgolf in Oberhausen ausklingen.