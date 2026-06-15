Ratingen 04/19 steigt nach Pleite gegen RWE aus der Regionalliga ab

Ratingen steigt ab. – Foto: Joachim Josephs

Das doppelte Fußballwunder blieb in der Regionalliga West, Staffel 2, aus: Nach einer 0:4 (0:2)-Niederlage beim Meister und Niederrheinpokal-Sieger Rot-Weiss Essen sind die C-Junioren von Ratingen 04/19 in die Niederrheinliga abgestiegen.

Natürlich hatten im Lager der Blau-Gelben alle auf den Klassenerhalt gehofft. Doch schon nach wenigen Minuten zerplatzte die erste Seifenblase, denn RWE markierte nach sechs Minuten die frühe Führung durch Merwan Dauud. Und der Essener mit der Trikotnummer acht legte acht Minuten später mit dem 2:0 nach. Dabei hatten die Ratinger gerade in der Anfangsphase die eine oder andere gute Chance, aber einen ersten Nadelstich konnten sie nicht setzen.

Ratingen gibt nicht auf, doch RWE legt nach

Im zweiten Durchgang spielten die Gäste weiter munter mit und wollten das Spiel noch drehen. Am Ende konnte RWE in der Schlussphase aber noch zwei weitere Treffer erzielen und besiegelte durch den 4:0-Erfolg den Abstieg von Ratingen 04/19 aus der Regionalliga West, Staffel 2. Die Enttäuschung war der Mannschaft von Daniel Kampmann anzusehen, es flossen auch Tränen.