Ratingen 04/19 steht vor Meisterschaft, Bocholt & Baumberg lauern noch

U19-Niederrheinliga: Am letzten Spieltag kann Ratingen 04/19 mit einem Sieg im Topspiel gegen Baumberg die Meisterschaft feiern. Spielen die Klubs remis, jubelt eventuell der 1. FC Bocholt, der Favorit gegen den TSV Meerbusch ist.
25. Spieltag
So., 17.05.26 11:00 Uhr TSV Meerbusch - Wuppertaler SV 3:6
So., 17.05.26 11:00 Uhr VfB Homberg - SG Essen-Schönebeck 2:4
So., 17.05.26 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfB 03 Hilden 3:2
So., 17.05.26 11:00 Uhr FSV Duisburg - Ratingen 04/19 3:4
So., 17.05.26 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfL Rhede 3:4
So., 24.05.26 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Bocholt 0:3
26. Spieltag
So., 31.05.26 10:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg
So., 31.05.26 11:00 Uhr VfL Rhede - FSV Duisburg
So., 31.05.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - SC St. Tönis 1911/20
So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - KFC Uerdingen 05
So., 31.05.26 11:00 Uhr Wuppertaler SV - VfB Homberg
So., 31.05.26 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - TSV Meerbusch
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: