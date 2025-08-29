Ratingen 04/19 springt an die Tabellenspitze

Derzeit Führender in der internen Torschützenliste ist Emre Demircan nach seinem Doppelpack zum Auftakt beim VfB 03 Hilden (5:4), und er bekam die Chance, seine Quote noch zu erhöhen. Nachdem Kreyer noch eine gute Chance am Tor vorbeigeschossen hatte (26.), verlagerte erst Rexha die Seite auf Ali Hasan Hammoud im Strafraum, der den Ball erst gekonnt annahm und ihn dann weiterleitete auf seinen Sturmpartner. Und da Kreyer dann klar gefoult wurde, gab es Elfmeter. Den nahm sich erneut Demircan, der zuletzt gegen den SC St. Tönis an selber Stelle nur den Pfosten getroffen hatte. Diesmal machte er es präziser und erhöhte links unten zum 2:0-Pausenstand (31.).

Zu diesem Zeitpunkt war 04/19 Spitzenreiter, da parallel der SV Sonsbeck, der ebenfalls einen Sieg zur Tabellenführung benötigte, bei ETB Schwarz-Weiß Essen 1:2 zurücklag. Das passte gut zu zwei Gästen: Tim Potzler und Dario Ljubic, die beide noch in der vergangenen Saison das Ratinger Trikot getragen hatten, sind mit ihren Teams jeweils ebenfalls Spitzenreiter: mit Türkgücü Ratingen in der Kreisliga A und mit Sparta Bilk in der Bezirksliga.

"Spitzenreiter, Spitzenreiter"

Zur zweiten Halbzeit musste 04/19-Cheftrainer Damian Apfeld wechseln, Geisler ging angeschlagen vom Platz, für ihn kam Fabrizio Fili. Die Gäste kamen mutig und engagiert aus der Kabine, doch die Druckphase überstanden die Ratinger. Angetrieben von Demircan, der etliche Akteure der Gäste schwindelig spielte, hätte es den nächsten Elfmeter geben müssen: Demircan legte den Ball nach tollen Dribblings wunderbar durch auf Hammoud, der auch eher am Spielgerät war als Dingdens Torwart Johannes Buers und von dem klar mit dem Fuß getroffen wurde – einen zweiten Foulelfmeter gab Schiedsrichter Fynn Gottschalk aber nicht für 04/19 (57.).

Der eingewechselte Cem Sabanci machte bei seiner Saison-Premiere nach Verletzung direkt auch viel Betrieb, schoss etwa knapp am kurzen Winkel vorbei (61.). Das Spiel hatte nun ein gutes Tempo – auch dank der Gäste. Die kamen in der 63. Minute zu einer Top-Chance, aber Gomoluch hielt per Reflex aus kurzer Distanz auf der Linie gegen Salman. Auf der Gegenseite forderte Kreyer einen Handelfmeter, dann holte sich Sabanci den Ball zurück, Fili schloss aus der zweiten Reihe ab, schoss aber über das Tor (67.). Erfolgreicher war kurz darauf Hammoud nach temporeichem und elegantem Solo, der den Ball zum 3:0 hoch ins Tor schoss (70.). Die ersten „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey“-Rufe sorgten für gute Laune auf der Tribüne im Sportpark.